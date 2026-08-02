Kim Kardashian 13 éves lánya külsején elbrozadtak a rajongók: North West újabb piercinget villantott

North West polgárpukkasztó megjelenésével ismét sokkolt. Kim Kardashian 13 éves lánya újabb testékszert villantott, ezúttal a combján viselt piercingekkel akasztotta ki a rajongókat.

Kim Kardashian lánya, North West extrém megjelenésével már többször magára irányította figyelmet (Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

Kim Kardashian lánya extrém megjelenése miatt ismét kritikák kereszttüzébe került

lánya extrém megjelenése miatt ismét kritikák kereszttüzébe került North West combpiercinget villantott

combpiercinget villantott Nem ez az első ilyen eset: a 13 éves lány év eleje óta borzolja a kedélyeket a testékszereivel.

Kim Kardashian lánya, North West újabb piercinget villantott

North West az elmúlt hónapokban többször is bebizonyította, hogy fiatalkora ellenére nem fél kísérletezni a divattal. Kim Kardashian és Kanye West legidősebb gyermeke ezúttal egy malibui vacsora után került a fotósok kereszttüzébe, ahol egy fekete mintás pólót, csipkével díszített miniszoknyát és hosszú bakancsot viselt. A legtöbb figyelmet azonban nem az öltözéke vagy a kék haja, hanem a combján látható, dermál piercingek kapták. És bár a Page Six beszámolója alapján nem valódi testékszerekről, hanem úgynevezett műpiercingekről van szó, amelyek kizárólag látványukban hasonlítanak a bőrbe ültetett ékszerekre, a rajongók így is kiakadtak.

Kim Kardashian lánya extrém stílusával már korábban is kiakasztotta a rajongókat

Kim Kardashian lánya már év eleje óta folyamatosan felhívja magára a figyelmet polgárpukkasztó külsejével. North West az arcán, a kezén, az ujjain és a száján is viselt már hasonló kiegészítőket, amelyek miatt kemény kritikák érték őt és családját egyaránt. Édesanyja, Kim Kardashian azonban védelmére kelt és világossá tette, hogy ő csak igyekszik teret adni lánya kreativitásának, amennyiben az biztonságos keretek között marad.