Brad Pitt és Ines de Ramon: küszöbön az esküvő?

A focivébé elején Brad Pitt és Ines de Ramon természetesen még más-más csapatnak szurkolt, de mindketten igen lelkesen buzdították a hazájuk válogatottját. A negyeddöntőre személyesen is kilátogató szerelmesek között szemmel láthatóan hatalmas az összhang: rengeteget nevettek együtt, a lelátón össze-összebújva vitatták meg az eseményeket.
A 62 éves színész és a 33 éves ékszertervező az utóbbi időben egyre bátrabban vállalja a nyilvánosságot. Először 2022-ben kapták lencsevégre a párt, ám akkor még kerülték a reflektorfényt a szerelmesek, akik egy baráti társaságban találkoztak először. Ines nem sokkal előtte költözött külön a korábbi férjétől, a Vámpírnaplók sztárjától, Paul Wesleytől, Pitt pedig épp a bíróságon csatározott Angelina Jolie-val – írja a hot!.
2024-ben aztán a velencei filmfesztiválon már hivatalosan is együtt vonultak végig a vörös szőnyegen. Akkor sokan azt találgatták, hogy vajon a nyilvánosság felvállalásának van-e köze ahhoz, hogy Pitt és Jolie válása épp akkoriban zárult le.
„Ez nem ennyire kiszámított. Borzasztóan kimerítő lenne, ha állandóan ilyen számítgatások szerint kellene élned az életed. Nem, az élet egyszerűen csak alakul. A kapcsolatok is fejlődnek és alakulnak”
– cáfolta akkor az amerikai színész, hogy csupán PR-fogás lenne a románcuk.
Az idő őket igazolta, hiszen immár közel négy éve alkotnak egy párt, és a legfrissebb lesifotók szerint még mindig hatalmas közöttük a szerelem. Sőt, egyesek időről időre azt találgatják, hogy vajon megvolt-e már a lánykérés, de napvilágot láttak olyan híresztelések is, miszerint a sztárpár már egybe is kelt egy titkos esküvőn.
Júniusban Párizsban is lencsevégre kapták őket, a fotókon pedig egy igen feltűnő gyűrű ékesítette Pitt ujját. A párhoz közel álló források szerint azonban egyelőre nincs szó esküvőről, ám a közös gyerek vállalása rendszeres beszédtéma közöttük. A párizsi fotókon látható gyűrű már csak azért is beindította sokak fantáziáját, mert nem sokkal előtte derült ki, hogy Brad Pitt gyerekei közül Maddox is kérvényezte, hogy elhagyhassa az apja vezetéknevét. Zahara már korábban is csak Jolie-ként szerepelt egy eseményen, de az egykori házaspár további négy gyereke is elhagyta már a Pitt nevet.
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