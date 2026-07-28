Brad Pitt és Ines de Ramon: küszöbön az esküvő?

A focivébé elején Brad Pitt és Ines de Ramon természetesen még más-más csapatnak szurkolt, de mindketten igen lelkesen buzdították a hazájuk válogatottját. A negyeddöntőre személyesen is kilátogató szerelmesek között szemmel láthatóan hatalmas az összhang: rengeteget nevettek együtt, a lelátón össze-összebújva vitatták meg az eseményeket.

Brad Pitt és Ines de Ramon szerelme továbbra is töretlen

Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE / hot! magazin/Northfoto

Brad Pitt és Ines de Ramon ismét együtt jelent meg a nyilvánosság előtt.

ismét együtt jelent meg a nyilvánosság előtt. A szerelmesek között szemmel láthatóan továbbra is nagy az összhang.

Egyre többen találgatják, hogy már megvolt-e a lánykérés vagy a titkos esküvő.

Közben Brad Pitt és gyermekei kapcsolata továbbra is feszült.

Brad Pitt és Ines de Ramon: már megvolt a lánykérés?

A 62 éves színész és a 33 éves ékszertervező az utóbbi időben egyre bátrabban vállalja a nyilvánosságot. Először 2022-ben kapták lencsevégre a párt, ám akkor még kerülték a reflektorfényt a szerelmesek, akik egy baráti társaságban találkoztak először. Ines nem sokkal előtte költözött külön a korábbi férjétől, a Vámpírnaplók sztárjától, Paul Wesleytől, Pitt pedig épp a bíróságon csatározott Angelina Jolie-val – írja a hot!.

2024-ben aztán a velencei filmfesztiválon már hivatalosan is együtt vonultak végig a vörös szőnyegen. Akkor sokan azt találgatták, hogy vajon a nyilvánosság felvállalásának van-e köze ahhoz, hogy Pitt és Jolie válása épp akkoriban zárult le.

„Ez nem ennyire kiszámított. Borzasztóan kimerítő lenne, ha állandóan ilyen számítgatások szerint kellene élned az életed. Nem, az élet egyszerűen csak alakul. A kapcsolatok is fejlődnek és alakulnak”

– cáfolta akkor az amerikai színész, hogy csupán PR-fogás lenne a románcuk.

Az idő őket igazolta, hiszen immár közel négy éve alkotnak egy párt, és a legfrissebb lesifotók szerint még mindig hatalmas közöttük a szerelem. Sőt, egyesek időről időre azt találgatják, hogy vajon megvolt-e már a lánykérés, de napvilágot láttak olyan híresztelések is, miszerint a sztárpár már egybe is kelt egy titkos esküvőn.

A gyerekei elhagyták a nevét

Júniusban Párizsban is lencsevégre kapták őket, a fotókon pedig egy igen feltűnő gyűrű ékesítette Pitt ujját. A párhoz közel álló források szerint azonban egyelőre nincs szó esküvőről, ám a közös gyerek vállalása rendszeres beszédtéma közöttük. A párizsi fotókon látható gyűrű már csak azért is beindította sokak fantáziáját, mert nem sokkal előtte derült ki, hogy Brad Pitt gyerekei közül Maddox is kérvényezte, hogy elhagyhassa az apja vezetéknevét. Za­ha­ra már korábban is csak Jolie-ként szerepelt egy eseményen, de az egykori házaspár további négy gyereke is elhagyta már a Pitt nevet.