Hoppá! Nicole Kidman újra boldog: titokban bepasizott

Az Oscar-díjas színésznő végre új fejezetet nyitott az életében. Sajtóértesülések szerint Nicole Kidman már hónapok óta egy befolyásos üzletemberrel találkozgat. És bár a híreket hivatalosan nem erősítették meg, az elmúlt hetekben egyre több oldal számol be arról, hogy a színésznő végre maga mögött hagyta élete egyik legnehezebb időszakát.

Nicole Kidman végre újra randizgatni kezdett

(Fotó: Kevin Sullivan/Northfoto)

Nicole Kidman válása után végre új fejezetet kezdett az életében

válása után végre új fejezetet kezdett az életében Sajtóértesülések szerint az Oscar-díjas színésznő hónapok óta egy befolyásos üzletemberrel randizgat

Egyelőre nem erősítették meg a pletykát, de több forrás is Paul Salem nevét említi.

Nicole Kidman titokban bepasizott

Nicole Kidman szerelmi élete újra reflektorfénybe került. A Deuxmoi beszámolója szerint a színésznő egy nagy befolyással rendelkező üzletemberrel került közelebbi kapcsolatba, akivel közös barátokon keresztül ismerkedett meg. A férfi kilétét hivatalosan nem erősítették meg, de a TMZ korábban Paul Salem üzletember nevét emlegette. A hírek szerint a kapcsolat egyelőre rendkívül diszkrét. Az informátorok hangsúlyozták, hogy Nicole Kidman nem szeretné a nyilvánosság előtt élni a magánéletét, különösen a válása után.

Úgy tudjuk, hogy a kapcsolat az elmúlt néhány hónapban csendben alakult ki, és a pár rendkívül diszkréten viselkedik, elkerülve a nyilvánosság figyelmét.

Nicole Kidman kapta a közös lányaik – Sunday Rose és Faith Margaret – elsődleges felügyeleti jogát

(Fotó: OLIVIER BORDE/BESTIMAGE/Northfoto)

Nicole Kidmant rendkívül megviselte a válás

A szakítás különösen megviselte a színésznőt. A források beszámolója szerint Nicole Kidman hosszú ideig próbálta megmenteni a kapcsolatát Keith Urbannel, és nehezen fogadta el, hogy a házasságuk végleg véget ért. A válás után elsősorban két lányára, Sunday Rose-ra és Faith Margaretre koncentrált, miközben igyekezett fenntartani megszokott munkatempóját. Az utóbbi időben pedig határozottan látszott, hogy próbál visszatérni az életbe. Több nyilvános eseményen is magabiztosnak és kiegyensúlyozottnak látszott, ami sokak szerint annak a jele, hogy kezd túllépni a válás nehézségein.

Nicole Kidman és Keith Urban közel két évtizeden keresztül voltak házasok

(Fotó: Billy Bennight/Northfoto)

Nicole Kidman Keith Urbannel közel két évtizedig voltak házasok

Nicole Kidman neve hosszú éveken át összefonódott Keith Urban countryénekessel. A sztárpár közel húsz éven keresztül számított Hollywood álompárjának, ezért sokakat meglepett, amikor 2025 szeptemberében bejelentették a szakításukat. A válást végül 2026 januárjában hivatalosan is kimondták, lezárva ezzel a közel két évtizedig tartó házasságot. A sajtóértesülések szerint a felek békésen rendezték a pénzügyi kérdéseket, ugyanakkor a gyermekelhelyezés körül komoly nézeteltérések alakultak ki. Végül az elsődleges felügyeleti jogot Nicole Kidman kapta.