Angelina Jolie bekeményített: durván beszólt Brad Pitt-nek

Angelina Jolie-nál betelt a pohár: legutóbbi interjújában csúnyán odaszúrt volt férjének, Brad Pitt-nek, akivel 2016 óta folyamatosan pereskedik. Az Oscar-díjas színésznő állítása szerint hosszú évek után végre visszatalált ahhoz az elszántsághoz és életerőhöz, amely korábban jellemezte őt még a válása előtt.
Az Oscar-díjas színésznő ritkán beszél a magánéletéről, most azonban kivételt tett. Angelina Jolie új filmje, a Couture népszerűsítése közben a Variety magazinnak őszintén megnyílt arról, hogy az elmúlt évek milyen komoly érzelmi terhet jelentettek számára. Úgy fogalmazott, egy időre elveszítette azt a 'harci szellemet', amely korábban mindig segítette a nehéz helyzetekben. Bevallása szerint volt időszak, amikor úgy érezte, megtörték, és nehezen találta a helyét az életben. De állítása szerint ma már képes más szemmel tekinteni az elmúlt évekre. És bár a fájdalmas emlékek nem tűntek el, úgy érzi, sikerült újra megtalálnia önmagát, és visszanyernie azt a belső erőt, amely hosszú időn át hiányzott az életéből.
Úgy érzem, végre visszatért a harci szellemem. Egy időre elvesztettem. Kicsit letörtem, de most visszatér, nagyrészt a gyerekeimnek köszönhetően, akik már nagyobbak, és bátorítanak.
Angelina Jolie szerint a gyógyulási folyamatban a gyerekei játszották a legfontosabb szerepet. Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox és Vivienne az elmúlt évek során végig mellette álltak, és folyamatosan arra ösztönözték, hogy ne adja fel önmagát. A színésznő megható szavakkal beszélt róluk, és hangsúlyozta, hogy ők ismerik őt a legjobban. Elmondása szerint gyermekei bátorították arra, hogy ismét nyisson a világ felé, utazzon, vállaljon új projekteket, és fedezze fel újra saját érdeklődési körét. Úgy érzi, nélkülük sokkal nehezebb lett volna feldolgozni a válás és az azt követő jogi csatározások okozta érzelmi megterhelést:
A gyerekeim szinte mindannyian 18 évesek már, ezért most azt szeretnék, hogy bejárjam a világot, hogy mozduljak ki és foglaljam le magam. Ők ismernek engem a legjobban, és még mindig szeretnek, ami sokat elárul. Úgy érzem, nagyon támogatnak abban, hogy visszatérjek azokhoz a személyiségemhez tartozó vonásokhoz, amelyeket eddig talán nem mertem annyira szabadon megélni.
És amíg anyjukat végig támogatták, Angelina Jolie és Brad Pitt gyerekei közben szinte teljesen eltávolodtak az apjuktól. Shiloh korábban hivatalosan is elhagyta vezetéknevéből a 'Pitt' nevet, a közelmúltban pedig Maddox és Zahara neve is a hírekbe került hasonló döntések miatt.
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