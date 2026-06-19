Angelina Jolie-nál betelt a pohár: legutóbbi interjújában csúnyán odaszúrt volt férjének, Brad Pitt-nek, akivel 2016 óta folyamatosan pereskedik. Az Oscar-díjas színésznő állítása szerint hosszú évek után végre visszatalált ahhoz az elszántsághoz és életerőhöz, amely korábban jellemezte őt még a válása előtt.

Angelina Jolie durván beszólt volt férjének, Brad Pitt-nek

Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

Angelina Jolie Brad Pitt -től való válása után teljesen összetört

-től való válása után teljesen összetört És bár már 2016-ban eldöntötték, hogy válnak, azóta is folyik a pereskedés az egyik franciaországi birtokuk, a Château Miraval miatt

miatt Az Oscar-díjas színésznő legutóbbi interjújában durván odaszúrt volt férjének.

Angelina Jolie bekeményített: durván beszólt Brad Pitt-nek

Az Oscar-díjas színésznő ritkán beszél a magánéletéről, most azonban kivételt tett. Angelina Jolie új filmje, a Couture népszerűsítése közben a Variety magazinnak őszintén megnyílt arról, hogy az elmúlt évek milyen komoly érzelmi terhet jelentettek számára. Úgy fogalmazott, egy időre elveszítette azt a 'harci szellemet', amely korábban mindig segítette a nehéz helyzetekben. Bevallása szerint volt időszak, amikor úgy érezte, megtörték, és nehezen találta a helyét az életben. De állítása szerint ma már képes más szemmel tekinteni az elmúlt évekre. És bár a fájdalmas emlékek nem tűntek el, úgy érzi, sikerült újra megtalálnia önmagát, és visszanyernie azt a belső erőt, amely hosszú időn át hiányzott az életéből.

Úgy érzem, végre visszatért a harci szellemem. Egy időre elvesztettem. Kicsit letörtem, de most visszatér, nagyrészt a gyerekeimnek köszönhetően, akik már nagyobbak, és bátorítanak.

Angelina Jolie és Brad Pitt gyerekei teljesen eltávolodtak apjuktól

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Angelina Jolie gyerekei segítették át a színésznőt a legnehezebb időszakon

Angelina Jolie szerint a gyógyulási folyamatban a gyerekei játszották a legfontosabb szerepet. Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox és Vivienne az elmúlt évek során végig mellette álltak, és folyamatosan arra ösztönözték, hogy ne adja fel önmagát. A színésznő megható szavakkal beszélt róluk, és hangsúlyozta, hogy ők ismerik őt a legjobban. Elmondása szerint gyermekei bátorították arra, hogy ismét nyisson a világ felé, utazzon, vállaljon új projekteket, és fedezze fel újra saját érdeklődési körét. Úgy érzi, nélkülük sokkal nehezebb lett volna feldolgozni a válás és az azt követő jogi csatározások okozta érzelmi megterhelést: