Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
31°C Székesfehérvár

Gyárfás névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Angelina Jolie bekeményített: durván beszólt Brad Pitt-nek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors beszólás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 19. 19:30
ShilohZaharaMaddoxBrad PittválásAngelina Jolie
Az Oscar-díjas színésznő bekeményített. Angelina Jolie Brad Pitt-tel való válása óta most először végre úgy érzi visszatért a 'harci szelleme'.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Angelina Jolie-nál betelt a pohár: legutóbbi interjújában csúnyán odaszúrt volt férjének, Brad Pitt-nek, akivel 2016 óta folyamatosan pereskedik. Az Oscar-díjas színésznő állítása szerint hosszú évek után végre visszatalált ahhoz az elszántsághoz és életerőhöz, amely korábban jellemezte őt még a válása előtt.

Angelina Jolie durván beszólt volt férjének, Brad Pitt-nek
Angelina Jolie durván beszólt volt férjének, Brad Pitt-nek
Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE /  Northfoto
  • Angelina Jolie Brad Pitt-től való válása után teljesen összetört
  • És bár már 2016-ban eldöntötték, hogy válnak, azóta is folyik a pereskedés az egyik franciaországi birtokuk, a Château Miraval miatt
  • Az Oscar-díjas színésznő legutóbbi interjújában durván odaszúrt volt férjének. 

Angelina Jolie bekeményített: durván beszólt Brad Pitt-nek

Az Oscar-díjas színésznő ritkán beszél a magánéletéről, most azonban kivételt tett. Angelina Jolie új filmje, a Couture népszerűsítése közben a Variety magazinnak őszintén megnyílt arról, hogy az elmúlt évek milyen komoly érzelmi terhet jelentettek számára. Úgy fogalmazott, egy időre elveszítette azt a 'harci szellemet', amely korábban mindig segítette a nehéz helyzetekben. Bevallása szerint volt időszak, amikor úgy érezte, megtörték, és nehezen találta a helyét az életben. De állítása szerint ma már képes más szemmel tekinteni az elmúlt évekre. És bár a fájdalmas emlékek nem tűntek el, úgy érzi, sikerült újra megtalálnia önmagát, és visszanyernie azt a belső erőt, amely hosszú időn át hiányzott az életéből.

Úgy érzem, végre visszatért a harci szellemem. Egy időre elvesztettem. Kicsit letörtem, de most visszatér, nagyrészt a gyerekeimnek köszönhetően, akik már nagyobbak, és bátorítanak.

Angelina Jolie és Brad Pitt gyerekei teljesen eltávolodtak apjuktól
Angelina Jolie és Brad Pitt gyerekei teljesen eltávolodtak apjuktól
Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment /  Northfoto

Angelina Jolie gyerekei segítették át a színésznőt a legnehezebb időszakon

Angelina Jolie szerint a gyógyulási folyamatban a gyerekei játszották a legfontosabb szerepet. Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox és Vivienne az elmúlt évek során végig mellette álltak, és folyamatosan arra ösztönözték, hogy ne adja fel önmagát. A színésznő megható szavakkal beszélt róluk, és hangsúlyozta, hogy ők ismerik őt a legjobban. Elmondása szerint gyermekei bátorították arra, hogy ismét nyisson a világ felé, utazzon, vállaljon új projekteket, és fedezze fel újra saját érdeklődési körét. Úgy érzi, nélkülük sokkal nehezebb lett volna feldolgozni a válás és az azt követő jogi csatározások okozta érzelmi megterhelést:

A gyerekeim szinte mindannyian 18 évesek már, ezért most azt szeretnék, hogy bejárjam a világot, hogy mozduljak ki és foglaljam le magam. Ők ismernek engem a legjobban, és még mindig szeretnek, ami sokat elárul. Úgy érzem, nagyon támogatnak abban, hogy visszatérjek azokhoz a személyiségemhez tartozó vonásokhoz, amelyeket eddig talán nem mertem annyira szabadon megélni.

Angelina Jolie és Brad Pitt 2016 óta folyamatosan pereskednek
Angelina Jolie és Brad Pitt 2016 óta folyamatosan pereskednek
Fotó: BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE /  Northfoto

Angelina Jolie gyerekei teljesen eltávolodtak az apjuktól

És amíg anyjukat végig támogatták, Angelina Jolie és Brad Pitt gyerekei közben szinte teljesen eltávolodtak az apjuktól. Shiloh korábban hivatalosan is elhagyta vezetéknevéből a 'Pitt' nevet, a közelmúltban pedig Maddox és Zahara neve is a hírekbe került hasonló döntések miatt. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu