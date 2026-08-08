Gáspár Virág Európa legújabb luxus úszószigetén pihent – ennyibe kerül a cabana a tenger közepén – videó

Miközben az euró árfolyama ismét sokakat foglalkoztat, Gáspár Virág egy olyan helyről jelentkezett be néhány napja, ahol szintén euróban számolnak – méghozzá nem is akármennyiben! Gáspár Győző lánya Málta legújabb szenzációján, a tenger közepén épült Noma Islanden nyaralt, ahová kizárólag hajóval lehet eljutni. Virág ráadásul nem is akármilyen helyet választott: egy privát cabanából élvezte a mediterrán napsütést. Na de mennyibe is kerülthet ez a kis kiruccanás? Nézzük az árakat!

Gáspár Virág rengeteg eseményen meg szokott jelenni, legutóbb egy reklámfotózáson is részt vett modellekkel (Fotó: MW)

Gáspár Virág Európa luxus úszószigetén nyaralt

Gáspár Virág az elmúlt években egyre tudatosabban építi saját karrierjét. Már nem csak Győzike lányaként ismerik, hiszen aktívan osztja meg saját tartalmait közösségi média felületein, ahol betekintést enged mindennapjaiba. Ezúttal Máltáról jelentkezett be, méghozzá Európa egyik legkülönlegesebb új luxushelyszínéről. A Noma Island egy mesterségesen kialakított, 1750 négyzetméteres úszósziget, amelyet a Földközi-tenger közepén horgonyoztak le. A helyet Málta negyedik szigeteként is emlegetik.

Gáspár Virág Máltán nyaralt (Fotó: Instagram)

A beach clubot és éttermet egy hétperces hajóút után lehet megközelíteni. A különleges helyszín idén nyitotta meg kapuit, és már most a mediterrán luxusturizmus egyik legfelkapottabb újdonságának számít. Virág egy rövid TikTok-videót is megosztott a helyszínről, amelyen a beach club elképesztő hangulatában élvezte a nyári hőséget. Emellett több fotót is közzétett Instagram-oldalán, amelyeken egy apró bikiniben pózolt a tengerparti naplementében, megmutatva bomba alakját.

Virág a tengerparton is elképesztően jól néz ki (Fotó: Instagram)

A luxusnak azonban ára is van. Virág egy cabana mellett döntött, amely a weboldalon feltüntetett információk szerint minimum 280 euróba – átszámítva 102 444 forintba – került. A Noma Island hivatalos foglalási rendszerében többféle lehetőség közül lehet választani: a standard napágyak ára 99 eurótól – 36 219 forinttól – indul, a prémium napágyak ennél magasabb kategóriát képviselnek, míg a legexkluzívabb privát cabanák ára akár 529 euróig – 193 534 forintig – is emelkedhet, a választott elhelyezkedéstől és szolgáltatásoktól függően. Virág számára láthatóan tökéletes kikapcsolódást jelentett a máltai kiruccanás. A naplementében készült fotói pillanatok alatt rengeteg kedvelést gyűjtöttek, a TikTok-videója pedig bepillantást engedett abba az exkluzív világba, amelyet jelenleg Európa egyik legkülönlegesebb nyári úti céljaként emlegetnek.