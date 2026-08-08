Bradley Cooper és Gigi Hadid titokban összeházasodtak? A sztárpárt egyforma karikagyűrűkkel kapták lencsevégre, ami a rajongók körében azonnal elindította a találgatásokat azzal kapcsolatban, hogy a 31 éves modell és az 51 éves színész titokban egybekeltek.

Bradley Cooper és Gigi Hadid házassági pletykákat indítottak el, miután egyforma karikagyűrűket viseltek Párizs utcáin (Fotó: NO CREDIT / Northfoto)

Bradley Cooper és Gigi Hadid házassági pletykákat indítottak el

házassági pletykákat indítottak el A két hírességet Párizsban fotózták le, ahogy egy vacsorára menet egyforma karikagyűrűt viseltek a gyűrűsujjukon.

A sztárok 2023 óta alkotnak egy párt és egészen mostanáig igyekeztek távol tartani kapcsolatukat a reflektorfénytől

Bradley Cooper és Gigi Hadid titokban összeházasodtak?

A 31 éves modellt és a nála 20 évvel idősebb színészt augusztus 3-án, hétfőn Párizsban kapták lencsevégre, amikor együtt érkeztek egy vacsorára. A fotók első pillantásra semmi szokatlant nem mutattak, ám a rajongók hamar kiszúrták, hogy Bradley Cooper és Gigi Hadid is mindketten egyforma aranyszínű gyűrűt viselnek a bal kezük gyűrűsujján.

A képek villámgyorsan terjedni kezdtek a közösségi médiában, ahol sokan azonnal arra következtettek, hogy a pár titokban már össze is házasodott. Azonban egyelőre sem Bradley Cooper, sem Gigi Hadid nem reagált a találgatásokra és hivatalos megerősítés sem érkezett az esküvőről.

Hónapok óta megy a találgatás a kapcsolatukról

Nem ez az első alkalom, hogy kapcsolatuk fontos mérföldkövéről kezdenek találgatni a rajongók. Az elmúlt hónapokban többször is felmerült, hogy kezd komolyra fordulni a dolog kettejük között, miután egyre több időt töltöttek egymás családjával, és közös nyaralásokon is részt vettek. A mostani fotók azonban minden korábbinál nagyobb figyelmet kaptak.

Bradley Cooper és Gigi Hadid 2023 óta alkotnak egy párt (Fotó: NO CREDIT / Northfoto)

Bradley Cooper és Gigi Hadid kapcsolata

Bradley Cooper és Gigi Hadid 2023 őszén hozták nyilvánosságra kapcsolatukat. Kezdetben mindketten igyekeztek távol tartani szerelmüket a reflektorfénytől, később azonban egyre többször mutatkoztak együtt nyilvános eseményeken. Az elmúlt két évben rendszeresen látták őket vacsorázni, sporteseményeken, illetve családi programokon is. Bradley Cooper jó kapcsolatot alakított ki Gigi Hadid édesanyjával, Yolanda Hadid-dal, és a szupermodell is gyakran tölt időt a színész édesanyjával, Gloria Campano-val is. Bennfentesek szerint a családok támogatják kapcsolatukat, és úgy érzik, jól kiegészítik egymást. És bár a közösségi médiában már sokan kész tényként kezelik a házasságot, jelenleg nincs olyan hivatalos információ, amely ezt alátámasztaná.