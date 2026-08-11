III. Károly király nehéz dilemma előtt áll: Harry herceg mindenáron az apja oldalán akar mutatkozni, Vilmos herceg erről hallani sem akar

Harry herceg állítólag azt szeretné, ha jövőre együtt fényképeznék le édesapjával, III. Károly királlyal a 2027-es birminghami Invictus Games rendezvényen. Ez mérföldkőnek számítana apa és fia kapcsolatában, amely azóta feszült, hogy Sussex hercege televíziós interjúkban, a Netflix dokumentumfilmjében és a Tartalék című memoárjában élesen bírálta a királyi családot.

Harry herceg nagy dobásra készül: III. Károllyal mutatkozna, Vilmos hercegnek ez egyáltalán nem tetszik Fotó: AFP

Harry herceg állítólag közös nyilvános megjelenést szeretne III. Károly királlyal a 2027-es Invictus Gamesen.

A király és kisebbik fia utoljára II. Erzsébet királynő 2022-es temetésén szerepelt együtt a nyilvánosság előtt.

Sajtóértesülések szerint Vilmos herceg továbbra sem bízik Harry szándékaiban, és nem támogatja a nyilvános kibékülést.

Egyes vélemények szerint a közös szereplés Harry biztonsági védelmével kapcsolatos törekvéseit és az Invictus Games népszerűségét is erősíthetné.

Harry herceg nagy dobásra készül: III. Károllyal mutatkozna, Vilmos hercegnek ez egyáltalán nem tetszik

Az elmúlt években ugyan néhányszor négyszemközt találkoztak – legutóbb a feleségével és gyermekeivel együtt a múlt hónapban a Highgrove House-ban –, nyilvánosan azonban utoljára II. Erzsébet királynő 2022 szeptemberi temetésén láthatták őket együtt.

Harry kibékülési szándéka nem titok, hiszen szinte minden adandó alkalommal beszél róla. Az azonban, hogy a király a világ szeme láttára is hajlandó lenne megbocsátani fiának, óriási jelentőségű lépésnek számítana.

Ugyanakkor felmerül a kérdés: valóban a családi kapcsolatok helyreállítása Harry célja, vagy más szándék is állhat a háttérben? Egyesek szerint egy közös megjelenés a brit uralkodóval erősíthetné az esélyeit arra, hogy ismét közpénzből finanszírozott személyi védelmet kapjon az Egyesült Királyságban. Emellett egy királyi látogatás kétségkívül hatalmas nyilvánosságot biztosítana az Invictus Games számára.

Mások ennél azonban jóval szkeptikusabbak. Szerintük ugyanis egy ilyen közös szereplés Harry saját népszerűségét is növelné, miközben újabb királyi kapcsolódási pontokat teremtene, amelyeket felesége, Meghan Markle később üzleti célokra is felhasználhatna.