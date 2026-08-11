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III. Károly király nehéz dilemma előtt áll: Harry herceg mindenáron az apja oldalán akar mutatkozni, Vilmos herceg erről hallani sem akar

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Harry herceg
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 11. 09:00
III. Károly királyInvictus GamesMeghan Marklekirályi családVilmos herceg
Újabb fordulat jöhet a brit királyi család életében. Sajtóértesülések szerint Harry herceg azt szeretné, ha jövőre az Invictus Gamesen együtt jelenne meg III. Károly királlyal. A nyilvános találkozó mérföldkő lehetne apa és fia kapcsolatában, ám a lapok szerint Vilmos herceg továbbra sem bízik öccse szándékaiban, és attól tart, hogy egy közös szereplés csak újabb feszültségeket szülne.
N.T.
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Harry herceg állítólag azt szeretné, ha jövőre együtt fényképeznék le édesapjával, III. Károly királlyal a 2027-es birminghami Invictus Games rendezvényen. Ez mérföldkőnek számítana apa és fia kapcsolatában, amely azóta feszült, hogy Sussex hercege televíziós interjúkban, a Netflix dokumentumfilmjében és a Tartalék című memoárjában élesen bírálta a királyi családot.

Harry herceg nagy dobásra készül: III. Károllyal mutatkozna, Vilmos hercegnek ez egyáltalán nem tetszik
Harry herceg nagy dobásra készül: III. Károllyal mutatkozna, Vilmos hercegnek ez egyáltalán nem tetszik Fotó: AFP
  • Harry herceg állítólag közös nyilvános megjelenést szeretne III. Károly királlyal a 2027-es Invictus Gamesen.
  • A király és kisebbik fia utoljára II. Erzsébet királynő 2022-es temetésén szerepelt együtt a nyilvánosság előtt.
  • Sajtóértesülések szerint Vilmos herceg továbbra sem bízik Harry szándékaiban, és nem támogatja a nyilvános kibékülést.
  • Egyes vélemények szerint a közös szereplés Harry biztonsági védelmével kapcsolatos törekvéseit és az Invictus Games népszerűségét is erősíthetné.

Harry herceg nagy dobásra készül: III. Károllyal mutatkozna, Vilmos hercegnek ez egyáltalán nem tetszik

Az elmúlt években ugyan néhányszor négyszemközt találkoztak – legutóbb a feleségével és gyermekeivel együtt a múlt hónapban a Highgrove House-ban –, nyilvánosan azonban utoljára II. Erzsébet királynő 2022 szeptemberi temetésén láthatták őket együtt.

Harry kibékülési szándéka nem titok, hiszen szinte minden adandó alkalommal beszél róla. Az azonban, hogy a király a világ szeme láttára is hajlandó lenne megbocsátani fiának, óriási jelentőségű lépésnek számítana.

Ugyanakkor felmerül a kérdés: valóban a családi kapcsolatok helyreállítása Harry célja, vagy más szándék is állhat a háttérben? Egyesek szerint egy közös megjelenés a brit uralkodóval erősíthetné az esélyeit arra, hogy ismét közpénzből finanszírozott személyi védelmet kapjon az Egyesült Királyságban. Emellett egy királyi látogatás kétségkívül hatalmas nyilvánosságot biztosítana az Invictus Games számára.

Mások ennél azonban jóval szkeptikusabbak. Szerintük ugyanis egy ilyen közös szereplés Harry saját népszerűségét is növelné, miközben újabb királyi kapcsolódási pontokat teremtene, amelyeket felesége, Meghan Markle később üzleti célokra is felhasználhatna.

Palotai források szerint sokan attól tartanak, hogy III. Károlyt legkisebb fia érzelmileg befolyásolja. Úgy vélik, az uralkodót a fia iránt érzett szeretete, az unokáival való találkozás iránti vágya, valamint a királyi családon belüli viszály lezárásának reménye vezérli.

A legnagyobb ellenérzések állítólag a Kensington-palotában tapasztalhatók, ahol Vilmos herceg továbbra sem kíván kapcsolatot tartani öccsével, és bizalmatlan Harry szándékaival kapcsolatban. Bár megérti, hogy édesapja szeretne időt tölteni a fiával, Vilmos állítólag nem szeretné, ha mindez nyilvános eseménnyé válna, és újabb királyi felhajtást eredményezne, amely inkább egy fikciós televíziós drámába illene.

Vilmos herceghez közel álló források szerint a trónörökös rendkívül hűséges és óvó természetű, ezért nem szeretné, ha családja Harry miatt újabb fájdalmakat élne át. Az Express cikkében ugyanakkor azt állítja, hogy ha III. Károly úgy döntene, továbbra is csak zárt ajtók mögött találkozik fiával, a Sussex házaspár kommunikációs csapata ezt könnyen úgy állíthatná be, mintha a herceget ismét nyilvánosan mellőznék.

Ezért az uralkodó nehéz dilemma előtt áll: a szívére vagy a józan eszére hallgasson. A döntésre azonban még van idő, hiszen a birminghami Invictus Games kezdetéig közel egy év van hátra.

A lap megjegyzi, hogy Sir Clive Alderton, a király legfőbb tanácsadójának visszavonulása után utódjára is komoly feladat vár, hiszen várhatóan neki is kezelnie kell majd a Harry herceggel kapcsolatos kényes kérdéseket. Bármilyen döntést is hoz III. Károly, a közvélemény valószínűleg nem fogja elítélni, ha továbbra is óvatos marad, és a fiával való kapcsolatát inkább a nyilvánosságtól távol szeretné rendezni – írja az Express

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