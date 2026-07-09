ÁkosHorváth ÉvaRubint Réka
JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Lukrécia névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Titkos kibékülés? Meglepő hírek érkeztek Will Smith és Jada Pinkett Smith házasságáról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors házasság
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 09. 14:00
Jada Pinkett-SmithWill Smith feleségeWill SmithChristian LouboutinJaden Smith
A hollywoodi sztárpár kapcsolata váratlan fordulatot vett. Kiderült, hogy Will Smith és felesége, Jada Pinkett Smith két éve újra együtt élnek.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Évekig úgy tűnt, hogy Will Smith és Jada Pinkett Smith házassága már csak papíron létezik. A pár 2023-ban árulta el, hogy valójában már 2016 óta külön éltek, most azonban váratlan fordulat történt. A legfrissebb információk szerint ismét egy fedél alatt élnek, és kapcsolatuk új szakaszba lépett.

Will Smith és felesége, Jada Pinkett Smith hosszú évekig külön éltek egymástól.
Will Smith és felesége, Jada Pinkett Smith újra összeköltöztek (Fotó: JAVIER ROJAS/Northfoto)

 

  • Will Smith házassága újabb fordulatot vett
  • Jada Pinkett Smith két évvel ezelőtt visszaköltözött férjéhez
  • A pár 1997-ben kötött házasságot, de az elmúlt években nem éltek együtt.

 

Titokban újra összeköltöztek

A PEOPLE magazin váratlan fordulatról számolt be Will Smith házasságáról. Bennfentes forrás szerint Jada Pinkett Smith visszaköltözött a színész otthonába, így a pár újra együtt él.

 

Jada két évvel ezelőtt költözött vissza Willhez. Boldogok, szeretik egymást és mint mindig, elkötelezettek abban, hogy támogassák egymást.

Egyre több a közös megjelenés

A hírt az is alátámasztja, hogy az utóbbi időben egyre gyakrabban mutatkoznak együtt nyilvános eseményeken. Nemrég közösen vettek részt a párizsi divathéten, ahol támogatták fiukat, Jaden Smith-t, aki Louboutin férfi kollekciójának kreatív igazgatója lett. Néhány nappal később pedig együtt utaztak Philadelphiába is, ahol Will Smith koncertet adott az amerikai függetlenség 250. évfordulójának ünnepségén.

Will Smith és Jada Pinkett Smith két gyereket nevelt fel közösen.
Will Smith és Jada Pinkett-Smith 1997-ben házasodtak össze Fotó: Yoann Ouahcene/Bestimage/Northfoto

Will Smith és Jada Pinkett Smith házassága 

Will Smith és Jada Pinkett Smith kapcsolata hosszú évek óta Hollywood egyik legtöbbet tárgyalt szerelmi története. A színészpár 1997-ben házasodott össze, és két közös gyermekük, Jaden és Willow mellett a színész első házasságából született fia, Trey is szoros része a családnak. Bár kívülről sokáig igazi álompárnak tűntek, Jada 2023-ban megdöbbentő vallomást tett. Elárulta, hogy férjével már 2016 óta külön élnek, noha hivatalosan soha nem váltak el. A bejelentés akkor világszerte óriási visszhangot váltott ki. Sokan azt hitték, kapcsolatuk végleg véget ért, a házaspár azonban többször hangsúlyozta, hogy továbbra is mély szeretet köti össze őket, és nem tervezik a válást. Will Smith felesége akkor úgy fogalmazott, hogy még mindig keresik, milyen formában működhet a kapcsolatuk a jövőben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu