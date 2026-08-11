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Marad a rekkenő hőség, mutatjuk, kik örülhetnek esőnek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors zápor
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 11. 07:00
zivatarhőség
Zápor, zivatar csak néhány helyen fordulhat elő kedden.

Kedden a napsütést több tájegységünkön is fátyol- és gomolyfelhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. Országos eső továbbra sem várható. 

A kánikula marad kedden is
A kánikula marad kedden is
Fotó: Hatlaczki Balázs

Napközben egyre többfelé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk, helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már többfelé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.

Az ország egészére hőségriadót rendeltek el.

 

 

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