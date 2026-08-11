Marad a rekkenő hőség, mutatjuk, kik örülhetnek esőnek

Kedden a napsütést több tájegységünkön is fátyol- és gomolyfelhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. Országos eső továbbra sem várható.

A kánikula marad kedden is

Fotó: Hatlaczki Balázs

Napközben egyre többfelé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk, helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már többfelé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.

Az ország egészére hőségriadót rendeltek el.