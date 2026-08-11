Marad a rekkenő hőség, mutatjuk, kik örülhetnek esőnek

Kedden a napsütést több tájegységünkön is fátyol- és gomolyfelhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. Országos eső továbbra sem várható.
Napközben egyre többfelé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk, helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már többfelé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
Az ország egészére hőségriadót rendeltek el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.