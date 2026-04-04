BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Humortalan pancser vagy igazi zseni? Eddie Murphy így nyűgözte le a világot

Eddie Murphy
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 04. 18:20
Négy és fél évtizede kirobbanthatatlan Hollywood élvonalából és a nézők szívéből a nevettető akinek komédiái hol jobbak, hol rosszabbak, de mindig megtalálják a közönségüket. Eddie Murphy születésnapja alkalmából most listára gyűjtöttük a legjobbakat!

65 éves lett Eddie Murphy, akinek vígjátékai évtizedek óta szórakoztatják a világ mozinézőit. Te hányat láttál az alábbi sikerfilmjeiből?

Eddie Murphy mosolyát az egész világon ismerik.
Az Eddie Murphy-filmek mára ikonikus státuszba emelkedtek (Fotó: Netflix)

A legjobb Eddie Murphy filmek:

48 óra-filmek (1982, 1990)

Eddie Murphy tehetsége és érdeklődése hamar megmutatkozott a humor iránt, már 15 évesen standup fellépéseket vállalt, és komikusként már ismert sztárnak számított, amikor megkapta élete első filmszerepét a 48 órában. Így fordulhatott elő az is, hogy ő lett az első színész, aki az első mozis munkájáért rögtön 1 millió dollárt kapott. A nyolcvanas évek akció- és zsarufilmes hullámának eme kultikus darabjában (no meg a folytatásban) Nick Nolte és Eddie Murphy alkottak felejthetetlen párost. Miközben üldözték a rosszfiúkat, mindketten azt csinálhatták, amiben a legjobbak: Nolte a robosztus jelenlétével morcoskodott, Murphy pedig szállította a jobbnál jobb dumákat.

Beverly Hills-i zsaru-filmek (1984, 1987, 1994, 2024)

Rengeteg filmjében játszott zsarukat és bűnözőket, de Eddie Murphy a magánéletében ki nem állhatja a fegyvereket. Saját bevallása szerint minden alkalommal, amikor fegyvert tart a kezében egy filmben, Bruce Lee „kemény csávós” arckifejezését utánozza. Ezt talán legemlékezetesebben a legendás Axel Foley nyomozó szerepében tette meg, aki természetesen egy nagydumás, farmeres, szuperlaza nyomozó – még 60 felett is a több évtizednyi kihagyás után elkészült negyedik részben.

Amerikába jöttem-filmek (1988, 2021)

Az Amerikába jöttem a VHS-korszak csúcsán vált közkedvelt kultfilmmé a magyar háztartásokban. Eddie Murphy álruhás afrikai trónörökösként találta meg önmagát és a szerelmet a lepukkant New York-i utcákon, majd 32 év múltán ismét visszatért Amerikába, ráadásul a kísérőjével együtt mintha alig öregedtek volna bármit is az első kaland óta.

Bölcsek kövére-filmek (1996, 2000)

Az Amerikába jöttem esetében játszott először több szerepet Eddie Murphy egy filmen belül, ami azóta a védjegyévé lett. Az ötletet az egyik színészbálványától, a nagy Peter Sellerstől vette át, és a Bölcsek kövére-filmekben járatta leginkább csúcsra. Hisz a szerelmi vágyakozásában egy átalakító csodaszert feltaláló túlsúlyos tudóst sztorijában már a főszereplő is eleve két fizikai formában létezik, és akkor még ott az egész komplett és lökött famíliája is, akiket mind Murphy alakít különféle maszkok alatt.

Fergeteges forgatás (1999)

Mi a teendő, ha egy filmes produkcióban nincs pénz a kiszemelt főszereplő sztárra? Le kell forgatni vele a filmet úgy, hogy az illető nem is tud róla! Hogy ezt miként lehetséges megvalósítani, és mi minden következik még ebből a módszerből, az kiderül Steve Martin és Eddie Murphy tényleg fergeteges komédiájából, aminek örökre bérelt helye van a filmezésről szóló filmek toplistáján.

Shrek-filmek (2001, 2004, 2007, 2010)

Eddie Murphy szinkronhangként is örökérvényű alakításokra képes, ezt a Mulan sárkánya mellett a Shrek-filmek szamara is bizonyítja. A folyamatosan poénokat lökő, kissé túlmozgásos csacsi ráadásul a mozivászon egyik legvalószerűtlenebb szerelmi párosának is tagja  egy rózsaszín, hosszú szempillákkal rendelkező óriási sárkánydáma oldalán.

Dreamgirls (2006)

A születésnaposunk karrierjét mindig a humoros filmek fémjelezték, de azért időnként komoly, drámai alakítások is belefértek a színészi pályájába. Mint például a Dreamgirls esetében, melynek nárcisztikus énekesét alakítva egybehangzó vélemények szerint élete színészi teljesítményét nyújtotta. Meg is kapta érte az Oscar-jelölést, sőt az egyik fő esélyesnek számított a díjra, ám végül a gálán nem ő nyerte el.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
