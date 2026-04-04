Humortalan pancser vagy igazi zseni? Eddie Murphy így nyűgözte le a világot

65 éves lett Eddie Murphy, akinek vígjátékai évtizedek óta szórakoztatják a világ mozinézőit. Te hányat láttál az alábbi sikerfilmjeiből?
48 óra-filmek (1982, 1990)
Eddie Murphy tehetsége és érdeklődése hamar megmutatkozott a humor iránt, már 15 évesen standup fellépéseket vállalt, és komikusként már ismert sztárnak számított, amikor megkapta élete első filmszerepét a 48 órában. Így fordulhatott elő az is, hogy ő lett az első színész, aki az első mozis munkájáért rögtön 1 millió dollárt kapott. A nyolcvanas évek akció- és zsarufilmes hullámának eme kultikus darabjában (no meg a folytatásban) Nick Nolte és Eddie Murphy alkottak felejthetetlen párost. Miközben üldözték a rosszfiúkat, mindketten azt csinálhatták, amiben a legjobbak: Nolte a robosztus jelenlétével morcoskodott, Murphy pedig szállította a jobbnál jobb dumákat.
Beverly Hills-i zsaru-filmek (1984, 1987, 1994, 2024)
Rengeteg filmjében játszott zsarukat és bűnözőket, de Eddie Murphy a magánéletében ki nem állhatja a fegyvereket. Saját bevallása szerint minden alkalommal, amikor fegyvert tart a kezében egy filmben, Bruce Lee „kemény csávós” arckifejezését utánozza. Ezt talán legemlékezetesebben a legendás Axel Foley nyomozó szerepében tette meg, aki természetesen egy nagydumás, farmeres, szuperlaza nyomozó – még 60 felett is a több évtizednyi kihagyás után elkészült negyedik részben.
Amerikába jöttem-filmek (1988, 2021)
Az Amerikába jöttem a VHS-korszak csúcsán vált közkedvelt kultfilmmé a magyar háztartásokban. Eddie Murphy álruhás afrikai trónörökösként találta meg önmagát és a szerelmet a lepukkant New York-i utcákon, majd 32 év múltán ismét visszatért Amerikába, ráadásul a kísérőjével együtt mintha alig öregedtek volna bármit is az első kaland óta.
Bölcsek kövére-filmek (1996, 2000)
Az Amerikába jöttem esetében játszott először több szerepet Eddie Murphy egy filmen belül, ami azóta a védjegyévé lett. Az ötletet az egyik színészbálványától, a nagy Peter Sellerstől vette át, és a Bölcsek kövére-filmekben járatta leginkább csúcsra. Hisz a szerelmi vágyakozásában egy átalakító csodaszert feltaláló túlsúlyos tudóst sztorijában már a főszereplő is eleve két fizikai formában létezik, és akkor még ott az egész komplett és lökött famíliája is, akiket mind Murphy alakít különféle maszkok alatt.
Fergeteges forgatás (1999)
Mi a teendő, ha egy filmes produkcióban nincs pénz a kiszemelt főszereplő sztárra? Le kell forgatni vele a filmet úgy, hogy az illető nem is tud róla! Hogy ezt miként lehetséges megvalósítani, és mi minden következik még ebből a módszerből, az kiderül Steve Martin és Eddie Murphy tényleg fergeteges komédiájából, aminek örökre bérelt helye van a filmezésről szóló filmek toplistáján.
Shrek-filmek (2001, 2004, 2007, 2010)
Eddie Murphy szinkronhangként is örökérvényű alakításokra képes, ezt a Mulan sárkánya mellett a Shrek-filmek szamara is bizonyítja. A folyamatosan poénokat lökő, kissé túlmozgásos csacsi ráadásul a mozivászon egyik legvalószerűtlenebb szerelmi párosának is tagja egy rózsaszín, hosszú szempillákkal rendelkező óriási sárkánydáma oldalán.
Dreamgirls (2006)
A születésnaposunk karrierjét mindig a humoros filmek fémjelezték, de azért időnként komoly, drámai alakítások is belefértek a színészi pályájába. Mint például a Dreamgirls esetében, melynek nárcisztikus énekesét alakítva egybehangzó vélemények szerint élete színészi teljesítményét nyújtotta. Meg is kapta érte az Oscar-jelölést, sőt az egyik fő esélyesnek számított a díjra, ám végül a gálán nem ő nyerte el.
