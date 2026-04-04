Humortalan pancser vagy igazi zseni? Eddie Murphy így nyűgözte le a világot

65 éves lett Eddie Murphy, akinek vígjátékai évtizedek óta szórakoztatják a világ mozinézőit. Te hányat láttál az alábbi sikerfilmjeiből?

Az Eddie Murphy-filmek mára ikonikus státuszba emelkedtek (Fotó: Netflix)

A legjobb Eddie Murphy filmek:

48 óra-filmek (1982, 1990)

Eddie Murphy tehetsége és érdeklődése hamar megmutatkozott a humor iránt, már 15 évesen standup fellépéseket vállalt, és komikusként már ismert sztárnak számított, amikor megkapta élete első filmszerepét a 48 órában. Így fordulhatott elő az is, hogy ő lett az első színész, aki az első mozis munkájáért rögtön 1 millió dollárt kapott. A nyolcvanas évek akció- és zsarufilmes hullámának eme kultikus darabjában (no meg a folytatásban) Nick Nolte és Eddie Murphy alkottak felejthetetlen párost. Miközben üldözték a rosszfiúkat, mindketten azt csinálhatták, amiben a legjobbak: Nolte a robosztus jelenlétével morcoskodott, Murphy pedig szállította a jobbnál jobb dumákat.

Beverly Hills-i zsaru-filmek (1984, 1987, 1994, 2024)

Rengeteg filmjében játszott zsarukat és bűnözőket, de Eddie Murphy a magánéletében ki nem állhatja a fegyvereket. Saját bevallása szerint minden alkalommal, amikor fegyvert tart a kezében egy filmben, Bruce Lee „kemény csávós” arckifejezését utánozza. Ezt talán legemlékezetesebben a legendás Axel Foley nyomozó szerepében tette meg, aki természetesen egy nagydumás, farmeres, szuperlaza nyomozó – még 60 felett is a több évtizednyi kihagyás után elkészült negyedik részben.

Amerikába jöttem-filmek (1988, 2021)

Az Amerikába jöttem a VHS-korszak csúcsán vált közkedvelt kultfilmmé a magyar háztartásokban. Eddie Murphy álruhás afrikai trónörökösként találta meg önmagát és a szerelmet a lepukkant New York-i utcákon, majd 32 év múltán ismét visszatért Amerikába, ráadásul a kísérőjével együtt mintha alig öregedtek volna bármit is az első kaland óta.

Bölcsek kövére-filmek (1996, 2000)

Az Amerikába jöttem esetében játszott először több szerepet Eddie Murphy egy filmen belül, ami azóta a védjegyévé lett. Az ötletet az egyik színészbálványától, a nagy Peter Sellerstől vette át, és a Bölcsek kövére-filmekben járatta leginkább csúcsra. Hisz a szerelmi vágyakozásában egy átalakító csodaszert feltaláló túlsúlyos tudóst sztorijában már a főszereplő is eleve két fizikai formában létezik, és akkor még ott az egész komplett és lökött famíliája is, akiket mind Murphy alakít különféle maszkok alatt.