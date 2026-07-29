Ben Affleck édesanyja haláláról újabb szívszorító részletek derültek ki

Ben Affleck édesanyja hasnyálmirigy rákkal küzdött

Ben Affleck édesanyjánál 2025 decemberében diagnosztizálták a hasnyálmirigyrák leggyakoribb és egyik legagresszívebb formáját, a hasnyálmirigy-adenokarcinómát. A betegség gyakran csak előrehaladott állapotban okoz egyértelmű tüneteket, ezért sok esetben későn fedezik fel. Így történt ez Chris Anne Afflecknél is, a család közlése szerint az orvosok a diagnózistól számítva körülbelül hat hónapot jósoltak neki.

Ben Affleck édesanyja rengeteg időt töltött unokáival (Fotó: LYNX/Northfoto)

Beteljesült Chris Anne Affleck utolsó kívánsága

Egy rendkívül megható történet is nyilvánosságra került Chris Anne Affleck halála után. A család gyászjelentéséből kiderült, hogy Ben Affleck édesanyjának volt egy különösen fontos kívánsága az utolsó hónapokban: szerette volna még megélni unokája, Atticus középiskolai ballagását. Ez végül teljesült, hiszen a család beszámolója szerint két nappal a diplomaosztó után, 2026. június 2-án hunyt el. A hozzátartozók szerint ez óriási lelki megnyugvást jelentett számára az utolsó napokban.

A diagnózis után azonban legnagyobb vágya az volt, hogy megérje unokája (Atticus) középiskolai ballagását. Ez meg is valósult: 2026. május 31-én családjával együtt részt vett az ünnepségen. Két nappal később békésen elhunyt.

Ezek a cikkeink is érdekelhetnek: