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Ben Affleck édesanyja haláláról újabb szívszorító részletek derültek ki

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 29. 17:00
Ben AffleckhasnyálmirigyrákCasey Affleck
Kiderült Chris Anne Affleck halálának oka. Ben Affleck édesanyja szív -és légzésleállásban hunyt el két nappal azután, hogy beteljesült az utolsó kívánsága.
Fekete Ágnes
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Nyilvánosságra került Chris Anne Affleck halotti anyakönyvi kivonata. A dokumentumból kiderült, hogy Ben Affleck édesanyja fia otthonában tett látogatás közben rosszul lett, majd szív- és légzésleállás következtében halt meg 83 éves korában.

Ben Affleck anyja 83 évesen halt meg. Összetört a színész.
Ben Affleck anyja, Chris Anne Affleck szív- és légzésállás következtében hunyt el 83 éves korában  (Fotó: beiOSCAR9802302-32a/Northfoto)
  • Nyilvánosságra került Ben Affleck édesanyja halálának oka
  • 2025 decembere óta küzdött hasnyálmirigyrákkal
  • Chris Anne Affleck fia otthonában lett rosszul.

Ben Affleck édesanyja haláláról újabb részletek derültek ki

Casey Affleck és Ben Affleck édesanyja 2026. június 2-án hunyt el 83 éves korában. Chris Anne Affleck halálát a család csak hetekkel később jelentette be, most azonban nyilvánosságra került a halotti anyakönyvi kivonat is. Az US Weekly által megszerzett dokumentumokból kiderült, hogy az asszony fia otthonában rosszul lett, majd szív- és légzésleállás következtében hunyt el, amelynek hátterében a rosszindulatú daganata állt. 

Ben Affleck édesanyja hasnyálmirigy rákkal küzdött

Ben Affleck édesanyjánál 2025 decemberében diagnosztizálták a hasnyálmirigyrák leggyakoribb és egyik legagresszívebb formáját, a hasnyálmirigy-adenokarcinómát. A betegség gyakran csak előrehaladott állapotban okoz egyértelmű tüneteket, ezért sok esetben későn fedezik fel. Így történt ez Chris Anne Afflecknél is, a család közlése szerint az orvosok a diagnózistól számítva körülbelül hat hónapot jósoltak neki. 

Ben Affleck édesanyja nagyon jó nagymama volt.
Ben Affleck édesanyja rengeteg időt töltött unokáival (Fotó: LYNX/Northfoto)

Beteljesült Chris Anne Affleck utolsó kívánsága

Egy rendkívül megható történet is nyilvánosságra került Chris Anne Affleck halála után. A család gyászjelentéséből kiderült, hogy Ben Affleck édesanyjának volt egy különösen fontos kívánsága az utolsó hónapokban: szerette volna még megélni unokája, Atticus középiskolai ballagását. Ez végül teljesült, hiszen a család beszámolója szerint két nappal a diplomaosztó után, 2026. június 2-án hunyt el. A hozzátartozók szerint ez óriási lelki megnyugvást jelentett számára az utolsó napokban.

 

A diagnózis után azonban legnagyobb vágya az volt, hogy megérje unokája (Atticus) középiskolai ballagását. Ez meg is valósult: 2026. május 31-én családjával együtt részt vett az ünnepségen. Két nappal később békésen elhunyt. 

 

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