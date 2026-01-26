Ben Affleck állítólagos új barátnője tiszta vizet öntött a pohárba

Hónapok óta megy a találgatás Ben Affleck szerelmi életéről. A legutóbbi pletykák szerint a sármos színész Jennifer Lopezzel való válása után Brooks Nader mellett találta meg a boldogságot. Ám a fiatal modell most végre reagált ezekre a találgatásokra és tiszta vizet öntött a pohárba.

Ben Affleck állítólagos új barátnője, Brooks Nader egy Instagram-bejegyzésben tisztázta a színésszel való kapcsolatát (Fotó: CraSH / Northfoto)

Ben Affleck állítólagos új barátnője reagált a pletykákra

A hollywoodi randipletykák sokszor egyetlen bejegyzésből vagy kommentből születnek, és pontosan ez történt Ben Affleck és Brooks Nader esetében is. Egy közösségi médiás pletykaoldal azt állította, hogy a színész és a modell egy ideje találkozgatnak, sőt romantikus kapcsolat is kialakulhatott köztük. A hír pedig villámgyorsan terjedni kezdett, és rövid időn belül több bulvároldal is átvette. A találgatások végül arra késztették a fiatal modellt, hogy nyilvánosan megszólaljon. Brooks Nader Instagram-oldalán keresztül a Deuxmoi bejegyzésénél világossá tette, hogy soha nem találkozott Affleck-kel, és a randevúról szóló hírek teljes mértékben valótlanok. Rövid, de határozott reakciója így egyértelműen lezárta a pletykákat:

Soha életemben nem találkoztam vele!

Ben Affleck szerelmi élete

Ben Affleck Jennifer Lopezzel való szakítása óta folyamatosan a figyelem középpontjában áll. A színész és az énekesnő 2022-ben házasodtak össze, ám kapcsolatuk 2024-ben véget ért. Azóta az 53 éves színész visszafogottabban kezeli a nyilvánosságot, ritkán beszél a magánéletéről és elsősorban a munkájára és a gyermekeire koncentrál. Ben Affleck Jennifer Garner-rel együtt közösen nevelik három gyermeküket és az utóbbi időben rengeteg időt töltenek együtt családként is, még annak ellenére is, hogy már több mint 10 éve nincsenek együtt.

Ben Affleck és Jennifer Lopez válása 2025 elején vált hivatalossá (Fotó: Faye Sadou / Northfoto)

Ben Affleck számára nehézséget okoz a randizás

Ben Affleck A könyvelő 2 című filmjének népszerűsítése közben vallott először arról, hogy a Lopezzel való válása után a szerelmi életének egy olyan szakaszába érkezett, amikor újra kell tanulnia, hogyan ismerkedjen meg valakivel, hogyan mutassa ki az érdeklődését, és hogyan értelmezze a másik fél szándékait anélkül, hogy túl hamar ítélkezne vagy visszahúzódna. Szerinte ez az élmény sokunk számára ismerős. Gyakran bizonytalanok vagyunk, vajon a másik fél tényleg érdeklődik-e, vagy vajon hogyan lehetünk bátrak anélkül, hogy nevetségessé váljunk.