Jennifer Garner a szülőség nehézségeiről vallott

Jennifer Garner
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 07:15
Ben Affleckgyermeknevelés
A sztárpár válásuk óta külön neveli gyermekeit. Jennifer Garner most az ezért hozott áldozatokról mesélt.

Jennifer Garner és Ben Affleck tíz évig voltak házasok, kapcsolatukból három gyermek született, akiket felváltva nevelnek a 2015-ös válásuk után. A színésznő most egy podcastban osztotta meg a gyermeknevelés nehézségeit elvált szülőként.

Ben Affleck és Jennifer Garner 2005 és 2015 között voltak házasok, válásuk óta külön nevelik gyermekeiket
Fotó: Patricia Schlein /  Northfoto

Jennifer Garner őszintén vallott az anyaságról

Jennifer Garner sokat tanult az exférjével, Ben Affleckkel való közös gyermeknevelésről. A Bustle „One Nightstand” podcastjának legutóbbi adásában az „Alias” színésznője – aki 2015-ben vált el Afflecktől – őszintén beszélt azokról az áldozatokról, amelyeket a három gyermekük közös nevelése során hoztak.  

Amikor a gyerekeid két külön háztartásban nőnek fel, én leszek az anya és az apa, ő pedig az apa és az anya. Ez elkerülhetetlen, nem igaz? Mivel nem élvezheted mindkét oldal előnyeit, a yin és a yang együttes jelenlétét ugyanabban a házban, ezért a szülői szerepedben mindkettőből kell egy kicsit alkalmaznod

. – mondta Garner. 

Affleck és Garner a 2001-es „Pearl Harbor” forgatásán találkoztak, de kapcsolatuk csak 2004-ben bontakozott ki a 2003-ban bemutatott Daredevil című film után. Két évvel később kötöttek házasságot, majd tíz év elteltével adták be a válókeresetet. Mint mondja, hosszas gondolkodás és alapos mérlegelés után hozták meg a döntést, közösen. A válást követő első interjújában Jennifer Affleck-et élete szerelmeként emlegette. 

Még mindig segítenünk kell egymásnak, hogy túljussunk ezen. Ő még mindig az egyetlen ember, aki igazán tudja az igazságot a dolgokról. És én még mindig az egyetlen ember vagyok, aki ismeri az ő igazságait. 

– mondta 2016-ban a Vanity Fairnek, utalva válásukra. 

Garnerrel való válása után Affleck újra felmelegítette kapcsolatát Jennifer Lopezzel. A pár házassága körülbelül két évig tartott. Lopez és Affleck 2022-ben házasodtak össze, és 2025 januárjában véglegesítették válásukat. - olvasható a Page Six cikkében.

 

