Békefi Vikiék végre költöznek a két kislányukkal: "Bízunk benne, hogy most tényleg sikerülni fog!"

Békefi Viki és Feng Ya Ou már jó ideje várják, hogy sikerüljön átköltözni az épülő házba. Az elején az volt a terv, hogy második kislányuk érkezése előtt sikerüljön az átcuccolás, ám ez nem sikerült, így már négyen kell majd megküzdeni a pakolással. Békefi Viki lapunknak most elárulta, hogy nagyobbik lányuk, Mei Liza is nagyon várja az új otthont, ám hiányozni fog majd neki a család jelenléte.

Békefi Viki kislánya csupán pár nap után költözni fog a családdal (Fotó: Szabolcs László)

Békefi Viki és családja ezen a héten már költözhetnek

Jelenleg rengeteg figyelmet igényel a költözés, és sokat is foglalkozunk vele, de úgy néz ki, hogy szombaton végre sikerül beköltözni. A kerítésre várunk most, és azt mondták, hogy addigra az is kész lesz, de nyilván ez nem rajtunk múlik. Már nem merjük ezt sem biztosra kijelenteni, mivel eddig mindig változott az időpont, de bízunk benne, hogy most végre tényleg sikerülni fog

– mesélte a Borsnak a Sztárban Sztár leszek! győztese.

Eddig Viki anyukájánál lakott a család, ám most sem mennek messzire a nagymamától. „Szerencsére sikerült légvonalban 200 méterre találni egy telket, így Lizi is sokszor tud a mamával lenni, szóval talán neki sem lesz akkora változás. Illetve édesanyám is mondta, hogy fog majd látogatni minket” – jegyezte meg Békefi Viki.

Békefi Viki kislányai nem fogják sokszor nagymamájuknál tölteni az éjszakát (Fotó: Szabolcs László)

Békefi Viki és Feng Ya Ou kislányai egyből megtalálták a közös hangot

Az elején kicsit féltünk, hogy Lizi mennyire lesz féltékeny a kistesóra, de szerencsére eddig semmi panasz nincs rá. A szoptatásnál is ő szól rám, hogy kapjon a tesója is, egyszerűen tündériek egymással

– mondta lapunknak a színésznő.

Mei Liza már hároméves, szülei pedig kíváncsian várják, hogy mégis hogyan fog reagálni a költözésre. „Minden nap beszélünk róla és már az építkezésre is elvittük, hogy szokja a környezetet. Minden majd akkor derül ki, amikor először alszunk ott, de magától is szokott róla beszélni, hogy várja az új otthont. Szóval szerintem nem lesz vele probléma” – emelte ki.