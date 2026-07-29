Dopeman lánya egyetemista lett! „Nagyon büszke vagyok rá”

A híres rapper az elmúlt időben az ország egyik legmegosztóbb személyisége lett, amit erős véleményével vívott ki magának. Pityinger László büszkén vallja nézeteit és nem fél másokkal szemben kritikákat megfogalmazni. Dopeman családja mindenben támogatja őt és a Borsnak most arról számolt be, hogy lányát a napokban felvették az egyetemre, ami nagy öröm volt az egész családnak.
Múlt hét csütörtök este érkeztek meg a hivatalos ponthatárok az egyetemi felvételre. Sokan barátokkal együtt várták, hogy megérkezzen az a bizonyos üzenet, hogy sikerült felvételt nyerni az első helyen megjelölt egyetemre.
Lányomat szerencsére felvették az ELTE pszichológia szakára, aminek elég magasan volt a ponthatára. Azonban ő közel a maximum pontot érte el, így oda mehetett volna, ahova csak akar. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen szép eredményt sikerült elérnie és, hogy olyan helyre vették fel, amit tényleg szeret csinálni
– jegyezte meg lapunknak Pityinger László.
Amellett, hogy Fanni ezt a szakot jelölte meg elsőnek, még édesapja is megerősítette, hogy van tehetsége ehhez.
Sokszor beszélgettem az utóbbi időben a lányommal, hogy mik a tervek és tisztában vagyok vele, hogy a pszichológia az, ami torony magasan a legjobban érdekli őt. A családunkban pedig mindenki azt csinálja, amire született
– emelte ki Pityinger László.
A család mellett Dopeman számára jelenleg a podcast a legfontosabb, mivel elmondása szerint hatalmas követőtáborral rendelkezik már a műsor. Ám nyilván a rapper karrier sem áll meg. „Van egy albumom jelenleg, amit lassan szeretnék kiadni, illetve augusztus 20-ra is készítek egy dalt” – árulta el a híres rapper.
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