Ők a leghűtlenebb csillagjegyek: szinte biztos, hogy megcsalnak

Számos oka lehet a hűtlenségnek. Valaki kalandot keres, más egyszerűen ráun a párjára, de olyan is akad, aki egyszerűen téves döntéseket hoz, ezért enged a bűnös csábításnak. Ugyanakkor csillagjegyünk is árulkodik arról, mennyire vagyunk hajlamosak félrelépni. Szerelmi horoszkópunkban most felfedjük, kik a leghűtlenebbek!

5 csillagjegy, aki a leginkább hajlamos a hűtlenségre

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Az 5 leghűtlenebb csillagjegy

Kos csillagjegy

E jegy szülötteit a hevességük sodorhatja elsősorban bajba. Bizony sokszor impulzívak, emiatt meggondolatlanul, a pillanatnyi érzelmeik által vezérelve cselekszenek. Nem is feltétlen a szerelem hiánya miatt: egyszerűen csak a pillanat okozta izgalom hangosabb, mint az állandó kapcsolat hangja.

Halak csillagjegy

Nem akarnak ők félrelépni, de ha magányosnak, elhanyagoltnak, meg nem értettnek érzik magukat, akkor gyakran másutt, másnál keresik azt az érzelmi kötődést, amit a saját párjuktól nem kapnak meg. Ők azok, akiknél nem feltétlenül fizikai a kísértés, sokkal inkább érzelmi, ez azonban jóval veszélyesebb, mert alapjaiban rengeti meg a meglévő kapcsolatot.