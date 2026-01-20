Ben Affleck végighányta az Armageddon forgatását: "Egy szemetesvödör mindig mellettem volt..."

A Michael Bay-filmek között fontos film volt az Armageddon, amelyet korábban többször újrajátszottak a tévékben a vasárnapi A-listás filmek időszakában. Egy izgalmas film a Föld megmentéséről, szerelemmel, drámával és önfeláldozással olyan zseniális castinggal, mint Bruce Willis, Liv Tyler, Billy Bob Thornton, Steve Buscemi, Michael Clarke Duncan, Owen Wilson és Ben Affleck. Utóbbi nemrég elég erős részletet osztott meg a filmmel kapcsolatban, ami miatt lehet nem tudjuk még egyszer ugyanúgy nézni ezt a filmet.

A Ben Affleck-filmek korai darabja volt az Armageddon, sokan itt ismerhették meg a nevét (Fotó: Entertainment Pictures)

Ben Affleck jól szórakozott, bár elég borzalmasan érezte magát

Az Armageddon végén van az epikus jelenet, melynek csúcspontján Harry Stamper (Bruce Willis) magára marad az aszteroida felszínén, miközben a Föld sorsa szó szerint másodperceken múlik: a robbanótöltetet csak kézzel lehet aktiválni, és ő tudja, hogy ez egyet jelent a halállal. A.J. Frost (Ben Affleck), aki korábban haragban volt Willis karakterével amiért a lányával jár felkínálta magát az önfeláldozó akcióra, de Stamper az utolsó pillanatban magát küldi el őhelyette — és utolsó mondataként áldását adta a szerelemre. Érzelmes zene, az aszteroida felrobban, a Föld megmenekül — minden, ahogy egy Michael Bay filmben lennie kell.

Affleck pedig egészen máshogy emlékszik a forgatásra. Ami azt illeti, borzasztó állapotban volt, még ha nem is látszik rajta a végső vágaton. Erről a legutóbbi interjújában beszélt:

Amikor ezt a jelenetet forgattuk, ételmérgezésem volt. Akkor még nem voltam elég tapasztalt színész, hogy felvegyem a telefont és azt mondjam, hogy 'bocsi, beteg vagyok'. Úgy voltam vele, hogy muszáj bemennem. Így végül be is mentem és szó szerint — életemben először és utoljára — minden felvétel közt hánytam. Ott volt egy szemetesvödör és amikor kellett, akkor hánytam. Ez pedig valamiért csak még jobbá tette a jelenetet

— mondta Ben Affleck nevetve.

Ugyanebben az interjúban a színész kifejtette, hogy karrierjének fontos állomása volt az Armageddon, már csak azért is, mert először játszhatott ilyen nagy nevek mellett:

Tegnap pont találkoztam Steve Buscemivel A nagy fogás premierjén és felemlegettük az Armageddont, ami számunkra a legfurább, amolyan varázslatos, furcsa, földöntúli filmélmény volt és azóta se volt hasonlóval tapasztalatunk. Szerencsés voltam, hogy ilyen emberekkel dolgozhattam együtt, mint Bruce Willis, aki mindenkivel nagyon kedves volt.

Ilyenkor persze kicsit összeszorul a szívünk, ha arra gondolunk, pont ez a remek fickó épül egyre lentebb napról-napra a gyógyíthatatlan betegsége miatt.