Kitálalt Ben Affleck lánya: „Rettegek a gyerekekért”

A COVID öt évvel ezelőtt vált világjárvánnyá, azóta is jelen van a betegség. A vírus figyelembevételének fontosságára hívta fel a figyelmet Ben Affleck és Jennifer Garner 19 éves lánya, Violet.

Ben Affleck és Jennifer Garner / Fotó: X17online.com / Northfoto

A COVID veszélyére hívja fel a figyelmet Ben Affleck lánya

Ben Affleck és Jennifer Garner 19 éves lánya, Violet Affleck szeptember 23-án az ENSZ-ben tartott szenvedélyes beszédet a tiszta levegő és a maszkviselés fontosságáról, hangsúlyozva a hosszú COVID megelőzését. A Yale Egyetem elsőéves hallgatója K95-ös maszkban állt ki a közönség elé.

„Azt mondják nekünk a vezetők, hogy mi vagyunk a jövő” – kezdte. – „De amikor a folyamatos járványról van szó, a jelenünket lopják el az orrunk előtt.” - olvasható a People magazinban.

Violet élesen bírálta a felnőtteket, amiért szerinte kényszeresen hangoztatják a visszatérést a normális kerékvágásba, miközben elhallgatják a levegőben terjedő fertőzés valóságát és a hosszú COVID fenyegetését.

A diák hangsúlyozta, hogy a SARS-CoV-2 vírus a levegőben lebegve terjed, és egyetlen fertőzés is maradandó károkat okozhat az agytól és a szívtől kezdve az idegrendszeren át az erekig. „Minden újabb fertőzés növeli a hosszú COVID kockázatát” – figyelmeztetett.

Hivatkozott Akiko Iwasaki kutatóra is, aki szerint „a teljes népesség egy kísérleti kontrollcsoportként él”, és mára a hosszú COVID a leggyakoribb krónikus betegség lett az öt év alatti gyermekek körében, megelőzve az asztmát. Violet bevallotta:

„Rettegek a gyerekekért, akik nem ismerhetnek fájdalom- és kimerültségmentes világot. Dühös vagyok az ő nevükben” – mondta, hozzátéve:

Ez a legmagasabb szintű mulasztás: tudtuk, hogyan lehetett volna megvédeni őket, de nem tettük.

Saját bőrén tapasztalta a vírusos állapotot

A fiatal aktivista párhuzamot vont a dohányzás elleni küzdelemmel is, felidézve, hogy gyerekként csak a repülőgépeken látott no smoking táblákból értette meg, milyen abszurd volt a beltéri dohányzás. „Meg kell ismételnünk ezt a harcot: a szűrt levegőt ugyanolyan alapvető emberi jognak kell tekinteni, mint a tiszta vizet” – hangsúlyozta.