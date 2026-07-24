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A fenék, amely megváltoztatta a világot: így teremtett J.Lo szépségideált!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Jennifer Lopez
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 24. 19:00 / FRISSÍTÉS: 2026. július 24. 19:08
fenékszületésnap
Ma ünnepli a születésnapját a világ egyik legismertebb popdívája. Bár rengeteg pletyka keringett a millió dolláros biztosításról és a titkos beavatkozásokról, Jennifer Lopez valójában egy teljesen új szépségideált teremtve írta át a divatvilág szabályait.
Nagy Milán
A szerző cikkei

Ma ünnepli 57. születésnapját Jennifer Lopez! Bár az énekes-színésznő elképesztő slágereivel és emlékezetes filmes szerepeivel is kitörölhetetlenül beírta magát a történelembe, van egy olyan jellegzetessége, amely már több mint 30 éve folyamatosan beszédtéma a sajtóban és a rajongók körében. Bizony, az egyik leghíresebb „hátsóról” van szó, amely az évtizedek során valóságos kulturális szimbólummá nőtte ki magát, és ma is ugyanúgy részét képezi a popkultúrának, mint a zenéje vagy a filmjei. Kevés hírességnek sikerült ilyen hosszú ideig megőriznie ugyanazt az ikonikus imázst, mint neki. Íme a legizgalmasabb tények, amiket talán nem tudtál róla!

Jennifer Lopez formája még mindig elképesztő.
Jennifer Lopez feneke évtizedek óta tartja lázban a rajongókat (Fotó: Bors)

Jennifer Lopez alkata nem mindig számított divatosnak

Bár ma a telt, homokóra alkat a legnépszerűbb, ez korántsem volt mindig így. Amikor J.Lo a ’90-es években berobbant Hollywoodban, egy sokkal soványabb testalkat számított az abszolút szépségideálnak, Jennifer Lopez formás idomai viszont egy teljesen új szépségideált kezdtek meghonosítani a sztárvilágban. Kezdetben ő maga is sokat beszélt a nehézségeiről, egy korai interjúban elárulta, hogy fiatalon komoly komplexusai voltak a nagyobb idomai miatt, ezért inkább humorral kezelte a témát, hogy túlélje a kritikákat. Végül a divatiparra is elementáris hatást gyakorolt, több stylist és divatszakértő szerint az ő átütő sikere segített abban, hogy a kerekebb idomok végre elfogadottabbá váljanak a divatvilágban.

A millió dolláros biztosítási pletykák és a kőkemény valóság

A díva hátsóját kezdetektől fogva izgalmas rejtélyek övezik. Évtizedek óta kering a sajtóban a makacs pletyka, miszerint Jennifer csillagászati összegű, millió dolláros biztosítást kötött a fenekére, de ezt a legendát az énekesnő az évek során többször is határozottan cáfolta. Ugyancsak szilárdan tartja magát a természetességhez, és sosem ismerte el, hogy fenéknagyobbító műtéten esett volna át, következetesen azt állítja, hogy az alakja a genetika, a kőkemény edzés és a fegyelmezett életmód eredménye. Edzői szerint a titok nem egyetlen gyakorlatban vagy „csodamódszerben” rejlik: Jennifer rendkívül sokszínű edzéstervet követ, rendszeresen végez guggolásokat, kitöréseket, csípőemeléseket és ellenállásos gyakorlatokat.

A vörös szőnyeg uralkodója és a marketing csodafegyvere

Ez a testrész már a karrierje legelején a legfőbb védjegyévé vált, amire a reklámipar is azonnal lecsapott. Számtalan reklámkampány épített az alakjára, ruhamárkák, farmerek és fitnesztermékek is gyakran hangsúlyozták a vonalait a promóciókban. Jennifer Lopez a vörös szőnyegre is tudatosan választ ruhákat, és szinte mindig olyan szabású estélyiket visel, amelyek tökéletesen kiemelik a homokóra alakját és a csípővonalát. Végül 2014-ben tette fel a koronát a saját kultuszára a „Booty” című slágerével, amellyel gyakorlatilag popkulturális jelképpé emelte azt a testrészét, amelyről már addig is rengeteget beszélt a világ. Isten éltesse a dívát!

@borsonline

57 éves lett Jennifer Lopez! Jennifer Lopez tényleg kortalan, nem fog rajta az idő. Sőt, a kommentelők szerint talán még jobban is néz ki most, mint fiatalabb korában. Összeszedtük a legjobb praktikákat, amiket érdemes lehet ellesni tőle. #bors #jenniferlopez #jlo #születésnap #szépségtipp

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