Balhé az új filmjük körül: Ben Affleck és Matt Damon ellen pert indított két rendőr

Súlyos jogi botrány robbant ki Hollywoodban: Miami-beli rendőrök perelték be Ben Afflecket és Matt Damont az új Netflix filmjük, a Nagy fogás miatt. Az egykori nyomozók szerint a film hamisan korrupt rendőrökként ábrázolja őket, ami tönkretette a hírnevüket és az életüket.
Jonathan Santana és Jason Smith, a Miami-Dade Sheriff’s Office két egykori nyomozója most rágalmazás miatt pert indított Ben Affleck, Matt Damon és produkciós cégük, az Artists Equity ellen. A rendőrök azt állítják, hogy a két híresség legújabb filmjének, a Nagy fogásnak a szereplői és eseményei egyértelműen rájuk utalnak, még akkor is, ha a nevüket nem használják konkrétan. A két nyomozó szerint a produkcióban több olyan jelenet is szerepel, amely azt sugallja, hogy a rendőrök pénzt loptak a lefoglalt összegből, sőt kapcsolatban álltak drogkartellekkel is. Állításuk szerint azonban semmilyen korrupció nem történt, ezért úgy érzik, Hollywood igazságtalanul tette tönkre a hírnevüket. A kereset szerint a nézők és a kollégák a film megjelenése óta korrupt rendőrökként tekintenek rájuk.
Jonathan Santana, korábbi nyomozó szerint a film megjelenése óta folyamatos gúnyolódás és támadás éri. Elmondása szerint sokan nyíltan azzal vádolják őket, hogy ellopták a lefoglalt pénzt, miközben ilyen soha nem történt.
Soha nem loptunk egyetlen dollárt sem.
A kereset szerint a producerek már 2025 decemberében kaptak egy felszólító levelet az ügyvédektől, amelyben arra kérték őket, hogy módosítsák a filmet, vagy egyértelműsítsék, hogy a karakterek fiktívek. A film azonban változtatás nélkül került fel a Netflixre 2026 januárjában. A keresetben a felperesek ezért nyilvános helyreigazítást, módosított figyelmeztető szöveget és jelentős pénzbeli kártérítést követelnek.
Ben Affleck és Matt Damon legújabb közös filmje, a Nagy fogás januárban debütált a Netflixen, és néhány hét alatt hatalmas nézettségre tett szert. A Joe Carnahan rendezésében készült akcióthriller egy Miami-Dade-i rendőri egység történetét mutatja be, amely egy drograzzia során több mint 20 millió dollárnyi készpénzt talál. A történet alapját egy valós, 2016-os miami drogellenes akció adta, amely akkoriban az egyik legnagyobb pénzlefoglalás volt Florida történetében. A problémát azonban az okozta, hogy több, az ügyben részt vevő rendőr szerint a film túlságosan hasonlít a valódi eseményekre, miközben súlyosan eltorzítja az igazságot. Bár a filmet a Netflix mutatta be, a streamingóriás jelenleg nem szerepel az alperesek között.
