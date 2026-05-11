Balhé az új filmjük körül: Ben Affleck és Matt Damon ellen pert indított két rendőr

Súlyos jogi botrány robbant ki Hollywoodban: Miami-beli rendőrök perelték be Ben Afflecket és Matt Damont az új Netflix filmjük, a Nagy fogás miatt. Az egykori nyomozók szerint a film hamisan korrupt rendőrökként ábrázolja őket, ami tönkretette a hírnevüket és az életüket.

Ben Affleck és Matt Damon ellen rágalmazás miatt indított pert két rendőr

új filmje, a január 16-án debütált a Netflix-en A történet alapját egy valós, 2016-os miami drogellenes akció adta: a legnagyobb pénzfoglalás Floridában

Két Miami rendőr beperelte a két hírességet, mivel úgy érzik a film hamisan korrupt rendőrökként ábrázolja őket.

Jonathan Santana és Jason Smith, a Miami-Dade Sheriff’s Office két egykori nyomozója most rágalmazás miatt pert indított Ben Affleck, Matt Damon és produkciós cégük, az Artists Equity ellen. A rendőrök azt állítják, hogy a két híresség legújabb filmjének, a Nagy fogásnak a szereplői és eseményei egyértelműen rájuk utalnak, még akkor is, ha a nevüket nem használják konkrétan. A két nyomozó szerint a produkcióban több olyan jelenet is szerepel, amely azt sugallja, hogy a rendőrök pénzt loptak a lefoglalt összegből, sőt kapcsolatban álltak drogkartellekkel is. Állításuk szerint azonban semmilyen korrupció nem történt, ezért úgy érzik, Hollywood igazságtalanul tette tönkre a hírnevüket. A kereset szerint a nézők és a kollégák a film megjelenése óta korrupt rendőrökként tekintenek rájuk.

„Soha nem loptunk egyetlen dollárt sem”

Jonathan Santana, korábbi nyomozó szerint a film megjelenése óta folyamatos gúnyolódás és támadás éri. Elmondása szerint sokan nyíltan azzal vádolják őket, hogy ellopták a lefoglalt pénzt, miközben ilyen soha nem történt.

A kereset szerint a producerek már 2025 decemberében kaptak egy felszólító levelet az ügyvédektől, amelyben arra kérték őket, hogy módosítsák a filmet, vagy egyértelműsítsék, hogy a karakterek fiktívek. A film azonban változtatás nélkül került fel a Netflixre 2026 januárjában. A keresetben a felperesek ezért nyilvános helyreigazítást, módosított figyelmeztető szöveget és jelentős pénzbeli kártérítést követelnek.