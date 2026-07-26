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Megtalálták az óceánba süllyedt utasszállító roncsait – a becsapódást mindenki túlélte, de arra, ami ezután történt, nincsenek szavak

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 26. 21:00
roncsoklezuhantóceán
Hetvennégy év után megtalálták az Atlanti-óceán mélyén annak a Pan Am-repülőgépnek a roncsait, amelynek tragédiája alapjaiban változtatta meg a légi közlekedés biztonsági előírásait.
N.T.
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74 évvel azután, hogy az Atlanti-óceánba zuhant, megtalálták a Pan American Airways egyik repülőgépének roncsát. A tragédia nyomán vezették be a légitársaságoknál a kötelező repülés előtti biztonsági tájékoztatókat.

Megtalálták a Pan Am 74 éve elsüllyedt repülőgépének roncsait
Megtalálták a Pan Am 74 éve elsüllyedt repülőgépének roncsait Fotó: Air/Sea Heritage Foundation and Deep Sea Vision

Megtalálták a Pan Am 74 éve elsüllyedt repülőgépének roncsait

A Clipper Endeavor roncsaira Puerto Rico partjainál, mintegy 610 méteres mélységben bukkantak rá egy szonárral felszerelt víz alatti drón segítségével. A repülőgép 1952. április 11-én, röviddel a felszállás után zuhant a tengerbe, miután több hajtómű is meghibásodott.

A becsapódást a fedélzeten tartózkodók mind túlélték, ám a repülőgép gyors süllyedése miatt az utasok nehezen találták meg a mentőmellényeket és a mentőtutajokat. A fedélzeten tartózkodó 69 utas és személyzeti tag közül végül mindössze 17-en élték túl a katasztrófát.

A szerencsétlenség jelentős változásokat indított el a repülésbiztonság terén: ennek nyomán vált kötelezővé a felszállás előtti biztonsági tájékoztató minden menetrend szerinti kereskedelmi járaton.

A repülőgép roncsainak felkutatására indított expedíciót az Air/Sea Heritage Foundation vezette a Discovery Channel Expedíció az ismeretlenbe című műsorával és több más szervezettel együttműködésben. A kutatók múlt hónapban egy autonóm, szonárral felszerelt víz alatti drón segítségével találták meg a Douglas DC-4 típusú repülőgép maradványait, miután a berendezés azonosította a gép törzsét és farokrészét.

Mindannyian megdöbbentünk és rendkívül örülünk ennek a felfedezésnek, ugyanakkor alázattal emlékezünk arra is, ami ezen a helyen oly sok évvel ezelőtt történt

– mondta Russ Matthews, az Air/Sea Heritage Foundation elnöke.

A repülőgép 64 utast és ötfős személyzetet szállított New Yorkba, amikor a pilóta a hajtóműhibák miatt kénytelen volt kényszerleszállást végrehajtani a nyílt vízen.

A kialakult káosz végül „katalizátorként” szolgált a modern repülésbiztonsági szabályok bevezetéséhez – mondta az AP hírügynökségnek John Cox repülésbiztonsági szakértő. Ennek eredményeként kötelezővé vált a repülőgépek jobb úszóképességet biztosító mentőfelszereléseinek alkalmazása, valamint a felszállás előtti biztonsági tájékoztató, amely ismerteti ezek használatát.

Napjainkban minden kereskedelmi járat indulása előtt a légiutas-kísérőknek kötelezően ismertetniük kell a repülőgép vészkijáratainak és mentőmellényeinek helyét, valamint azt is, hogyan kell felfújni a mentőmellényeket – írja a BBC

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