Ijesztően nagyot esett Barta Sylvia, így van most a műsorvezető!

Barta Sylvia, a TV2 közkedvelt időjósa úgy döntött, hogy maga mögött hagyja a főváros zaját, és egy csendes, tengerparti menedékhelyen keres felfrissülést. A pihenésnek indult utazás azonban nem várt fordulatot vett, amikor a műsorvezető egy kifejezetten veszélyes vízi sport közben egyensúlyát vesztette, és hatalmasat esett a hullámok közé. A rajongóknak a szívük is megállt a hír hallatán, hiszen sokan azonnal arra a korábbi, rendkívül súlyos otthoni balesetre gondoltak, amikor Sylvia az ebédlő teraszán egy nyirkos virágszirmon megcsúszva olyan szerencsétlenül esett, hogy csavarozni kellett a törött orsócsontját. Bár a műsorvezető akkor komoly műtéten és hosszas kényszerpihenőn esett át, a mostani vízi incidenst szerencsére karcolások nélkül vészelte át.
A TV2 sztárja Instagramján részletesen beszámolt a követőinek arról, hogyan telt ez a pár nap, és őszintén vallott arról, hogy a rohanó hétköznapok után miért volt égető szüksége a lassításra:
Most nem vágytam újabb bakancslistás helyekre. Csak csendre. Tengerre. Napfényre. Smink nélküli reggelekre, friss halakra, úszásra, SUP-ozásra, egy jó könyvre… Ez a néhány nap pontosan ezt adta. Aqua aerobik minden reggel (igen… talán kicsit túlságosan is lelkesen), egy látványos SUP-os borulás, sok napsütés és még több feltöltődés. Néha a legnagyobb kaland az, amikor egyszerűen csak megengeded magadnak a pihenést. Pont erre volt most szükségem
– írta Barta Sylvia.
A rajongók mellett a hazai sztárvilág krémje is azonnal megrohanta Barta Sylvia posztját. A kommentszekcióban igazi bókáradat zúdult a műsorvezetőre, aki elképesztő, szálkás izomzatával és sugárzó energiájával teljesen megbabonázta a követőit. Wolf Kati, Tomán Szabina és Varga Izabella is elsők között fejezte ki elismerését a bejegyzés alatt. A hírességek és a rajongók egy emberként hangoztatták, hogy egyszerűen hihetetlen, micsoda elképesztő bombaformában van a tévés – és ezt mindezt 56 évesen!!!!
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