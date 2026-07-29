Csak 31 éves volt: tragikus hirtelenséggel elhunyt a népszerű sorozatsztár

Sam Gannon úgy tűnt, hogy éppen a televíziós áttörés kapujában áll, amikor beválogatták Kev, a lovaskocsi-hajtó szerepére az ITV régóta futó, sikeres szappanoperájába, az Emmerdale-be.
A fiatal sztár a szeretett Charity Dingle-t alakító Emma Atkins oldalán játszott, és 2019-ben két epizódban is feltűnt, így karrierje felfelé ívelni látszott. Azonban mindössze 31 évesen, miközben az Egyesült Államokban látogatta meg a családját, Sam hirtelen meghalt, miután 2022-ben egy ritka betegséget diagnosztizáltak nála.
Bár Sam épphogy elkezdett betörni a televízióba, leginkább a színpadi munkáiról volt ismert. Az észak-yorkshire-i Selby melletti Braytonban nőtt fel, majd csatlakozott a Northumberland Theatre Company-hoz (Northumberlandi Színházi Társulat).
A színház a tragikus halálakor kiadott közleményében így fogalmazott: „Sármjával, szellemességével és csodálatos zenei tehetségével elvarázsolta a közönséget. Sokan úgy írták le Samet, mint egy kétlábon járó Duracell nyuszit: határtalan energia jellemezte, mindig fel-alá rohangált a próbateremben, és szinte túl sok kreatív ötlet szorult a fejébe ahhoz, hogy magában tartsa. Röviden: Samet időnként nem volt egyszerű kezelni! De amint fellépett a színpadra, mindig fantasztikus volt. Úgy is jellemezték őt, mint egy igazán kedves srácot, egy csodálatos embert és sokak jó barátját.”
Sam a halála idején a családját látogatta meg Kaliforniában. Gyászoló édesanyja, Angela Gannon elmondta, hogy egy gyermekkori szívbetegsége „ütötte fel újra a fejét” a tragédiát megelőző hónapokban. Így nyilatkozott: „Az ember egyszerűen nem számít arra, hogy ilyen dolgok megtörténnek, különösen egy 31 éves fiatalemberrel, aki élete legszebb időszakát élte. Remekül érezte magát, fent a hegyekben bádogdobozokra lövöldözött, és istállókat épített a lovaknak.”
Egy közösségi adománygyűjtő kampányt indítottak, hogy elegendő pénzt gyűjtsenek Sam hazaszállítására a családjához; a temetését végül a York Minster katedrálisban tartották. Családja arra kért mindenkit, hogy viseljenek élénk színeket, így emlékezve az ő „érzékeny, gondoskodó emberükre”.
Jonathan Kelly, a gyűjtés elindítója a Just Giving weboldalon ezt írta: „Sam igazi előadóművész volt, és minden összegyűlt plusz pénzt egy olyan brit jótékonysági szervezetnek adományozunk, amely az ifjúsági színházakat támogatja – ez a szívének nagyon kedves ügy volt. Amy, Sam nővére szintén azon dolgozik, hogy létrehozzon egy alapítványt Sam nevében, amellyel olyan embereket támogatnának, akik hozzá hasonló helyzetbe kerülnek, és extra segítségre van szükségük.”
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