Csak 31 éves volt: tragikus hirtelenséggel elhunyt a népszerű sorozatsztár

Sam Gannon úgy tűnt, hogy éppen a televíziós áttörés kapujában áll, amikor beválogatták Kev, a lovaskocsi-hajtó szerepére az ITV régóta futó, sikeres szappanoperájába, az Emmerdale-be.

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A fiatal sztár a szeretett Charity Dingle-t alakító Emma Atkins oldalán játszott, és 2019-ben két epizódban is feltűnt, így karrierje felfelé ívelni látszott. Azonban mindössze 31 évesen, miközben az Egyesült Államokban látogatta meg a családját, Sam hirtelen meghalt, miután 2022-ben egy ritka betegséget diagnosztizáltak nála.

Bár Sam épphogy elkezdett betörni a televízióba, leginkább a színpadi munkáiról volt ismert. Az észak-yorkshire-i Selby melletti Braytonban nőtt fel, majd csatlakozott a Northumberland Theatre Company-hoz (Northumberlandi Színházi Társulat).

A színház a tragikus halálakor kiadott közleményében így fogalmazott: „Sármjával, szellemességével és csodálatos zenei tehetségével elvarázsolta a közönséget. Sokan úgy írták le Samet, mint egy kétlábon járó Duracell nyuszit: határtalan energia jellemezte, mindig fel-alá rohangált a próbateremben, és szinte túl sok kreatív ötlet szorult a fejébe ahhoz, hogy magában tartsa. Röviden: Samet időnként nem volt egyszerű kezelni! De amint fellépett a színpadra, mindig fantasztikus volt. Úgy is jellemezték őt, mint egy igazán kedves srácot, egy csodálatos embert és sokak jó barátját.”

Sam a halála idején a családját látogatta meg Kaliforniában. Gyászoló édesanyja, Angela Gannon elmondta, hogy egy gyermekkori szívbetegsége „ütötte fel újra a fejét” a tragédiát megelőző hónapokban. Így nyilatkozott: „Az ember egyszerűen nem számít arra, hogy ilyen dolgok megtörténnek, különösen egy 31 éves fiatalemberrel, aki élete legszebb időszakát élte. Remekül érezte magát, fent a hegyekben bádogdobozokra lövöldözött, és istállókat épített a lovaknak.”

Egy közösségi adománygyűjtő kampányt indítottak, hogy elegendő pénzt gyűjtsenek Sam hazaszállítására a családjához; a temetését végül a York Minster katedrálisban tartották. Családja arra kért mindenkit, hogy viseljenek élénk színeket, így emlékezve az ő „érzékeny, gondoskodó emberükre”.