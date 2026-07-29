Suri Cruise újabb fontos lépést tett annak érdekében, hogy saját karriert építsen. Tom Cruise lánya hivatalosan is megváltoztatta a vezetéknevét, ezzel jogilag is megszakítva a kapcsolatot híres apjával. A fiatal lány Katie Holmes második nevét, a Noelle-t vette fel helyette, ezzel is tisztelegve édesanyja előtt.

Tom Cruise lánya, Suri Cruise hivatalosan is elhagyta apja vezetéknevét

(Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Tom Cruise lánya hivatalosan is elhagyta apja vezetéknevét

lánya hivatalosan is elhagyta apja vezetéknevét Suri Cruise helyett Noelle -re változtatta a vezetéknevét, és már 2024-ben ezen a néven regisztrált választópolgárként

helyett -re változtatta a vezetéknevét, és már 2024-ben ezen a néven regisztrált választópolgárként A fiatal lány így próbál önállóan karriert építeni, kilépve apja híres árnyékából

Tom Cruise lánya hivatalosan is elhagyta apja vezetéknevét

A Page Six beszámolójából kiderült, hogy Brad Pitt gyermekei után Tom Cruise lánya is beállt azoknak a sztárszülők gyerekeinek a sorába, akik hivatalosan is elhagyták híres apjuk vezetéknevét. A nyilvántartás szerint Suri Cruise 2024 októberében - a Carnegie Mellon Egyetemen töltött első évében - Suri Noelle néven vetette fel magát a választói névjegyzékbe pennsylvaniai Allegheny megyében, ahol jelenleg is él. Tom Cruise lányának névváltoztatása ugyan már korábban is feltűnt a figyelmes rajongóknak – tavaly középiskolai ballagásán és egy későbbi színházi előadás szereposztásában is ezt a nevet használták –, most azonban hivatalossá vált, hogy jogilag is ezt az utat választotta. Ez a döntés azonban nem egy hirtelen ötlet eredménye volt, hanem egy hosszabb folyamat lezárása.

Tom Cruise lánya Katie Holmes második nevét, a Noelle-t vette fel apja vezetékneve helyett (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Suri Noelle saját karriert szeretne építeni

Suri Noelle előtt most egy teljesen új fejezet nyílhat. Jelenleg a Carnegie Mellon Egyetemen, az Egyesült Államok egyik legelismertebb művészeti iskolájában tanul, ahol számos ismert színész kezdte pályafutását. Nemrégiben pedig egy hatalmas lehetőséget kapott arra, hogy kilépjen híres szülei árnyékából: szerepet kapott egy Shakespeare-adaptációban, a Szentivánéji álom című darab modern átiratában. És pont úgy, ahogy a ballagásán, itt is Suri Noelle-ként tűnik majd fel a szereposztásban. Ebből is látszik, hogy Tom Cruise lánya mennyire komolyan veszi a színészetet, és nem kíván apja híres családnevére támaszkodni.