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Tom Cruise lánya hivatalosan is elhagyta apja vezetéknevét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors névváltoztatás
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 29. 17:30
katie holmesTom CruiseSuri Cruise
Suri Cruise is beállt azoknak a sorába, akik elhagyták híres apjuk vezetéknevét. Tom Cruise lánya hivatalosan is búcsút intett a Cruise névnek.
Fekete Ágnes
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Suri Cruise újabb fontos lépést tett annak érdekében, hogy saját karriert építsen. Tom Cruise lánya hivatalosan is megváltoztatta a vezetéknevét, ezzel jogilag is megszakítva a kapcsolatot híres apjával. A fiatal lány Katie Holmes második nevét, a Noelle-t vette fel helyette, ezzel is tisztelegve édesanyja előtt. 

Tom Cruise lánya, Suri Cruise hivatalosan is elhagyta apja vezetéknevét
Tom Cruise lánya, Suri Cruise hivatalosan is elhagyta apja vezetéknevét
(Fotó: TheImageDirect.com /  Northfoto)
  • Tom Cruise lánya hivatalosan is elhagyta apja vezetéknevét
  • Suri Cruise helyett Noelle-re változtatta a vezetéknevét, és már 2024-ben ezen a néven regisztrált választópolgárként
  • A fiatal lány így próbál önállóan karriert építeni, kilépve apja híres árnyékából

Tom Cruise lánya hivatalosan is elhagyta apja vezetéknevét

A Page Six beszámolójából kiderült, hogy Brad Pitt gyermekei után Tom Cruise lánya is beállt azoknak a sztárszülők gyerekeinek a sorába, akik hivatalosan is elhagyták híres apjuk vezetéknevét. A nyilvántartás szerint Suri Cruise 2024 októberében - a Carnegie Mellon Egyetemen töltött első évében - Suri Noelle néven vetette fel magát a választói névjegyzékbe pennsylvaniai Allegheny megyében, ahol jelenleg is él. Tom Cruise lányának névváltoztatása ugyan már korábban is feltűnt a figyelmes rajongóknak – tavaly középiskolai ballagásán és egy későbbi színházi előadás szereposztásában is ezt a nevet használták –, most azonban hivatalossá vált, hogy jogilag is ezt az utat választotta. Ez a döntés azonban nem egy hirtelen ötlet eredménye volt, hanem egy hosszabb folyamat lezárása.

 

Tom Cruise lánya Katie Holmes második nevét, a Noelle-t vette fel apja vezetékneve helyett
Tom Cruise lánya Katie Holmes második nevét, a Noelle-t vette fel apja vezetékneve helyett (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Suri Noelle saját karriert szeretne építeni

Suri Noelle előtt most egy teljesen új fejezet nyílhat. Jelenleg a Carnegie Mellon Egyetemen, az Egyesült Államok egyik legelismertebb művészeti iskolájában tanul, ahol számos ismert színész kezdte pályafutását. Nemrégiben pedig egy hatalmas lehetőséget kapott arra, hogy kilépjen híres szülei árnyékából: szerepet kapott egy Shakespeare-adaptációban, a Szentivánéji álom című darab modern átiratában. És pont úgy, ahogy a ballagásán, itt is Suri Noelle-ként tűnik majd fel a szereposztásban. Ebből is látszik, hogy Tom Cruise lánya mennyire komolyan veszi a színészetet, és nem kíván apja híres családnevére támaszkodni.

Suri Cruise mindössze hatéves volt, amikor szülei Tom Cruise és Katie Holmes elváltak
Suri Cruise mindössze hatéves volt, amikor szülei Tom Cruise és Katie Holmes elváltak (Fotó: AGENCE / BESTIMAGE /  Northfoto)

Tom Cruise és lánya kapcsolata

Tom Cruise és Katie Holmes 2012-ben váltak el, amikor Suri mindössze hatéves volt. A válás akkor hatalmas sajtóvisszhangot váltott ki, különösen azért, mert a színésznő rendkívül gyorsan kérte a házasság felbontását. Azóta Suri Cruise édesanyjával él New Yorkban, míg Tom Cruise elsősorban munkája miatt London és Los Angeles között ingázik. És bár a színész hivatalosan soha nem beszélt erről, az elmúlt években többször is napvilágot láttak olyan értesülések, amelyek szerint közte és lánya között gyakorlatilag megszakadt a kapcsolat. 

 

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