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Megint életeket követelt az M1-es - most ez okozta a tragédiát

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 15:50
M1-esSzadahalálos baleset
Durva részletekről számoltak be a Borsnak. A nyolc áldozatot követelő balesetről beszélt a szóvivő. Íme a legtöbbet kattintott cikkeink a héten.

Halálos baleset történt az M1-esen, mindeközben több gyilkosságról, fegyveres fellépésről és megható történetekről is olvashattunk. Mutatjuk, melyek voltak a legtöbbet kattintott cikkeink a héten.

Halálos baleset történt az M1-en
Baleset történt az M1-en, nyolcan meghaltak Fotó:  Győr HTP / Győr-Moson-Sopron VMKI /

Megrázó részletek derültek ki a nyolc halálos áldozatot követelő balesetről

Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Borsnak elmondta, a két, egymással összefüggő balesetben összesen nyolcan vesztették életüket.

Egy álló munkagéppel ütközött egy gyümölcsöt szállító kamion, az M1-esen a 115-ös kilométerszelvénynél a Töltéstava térségében az országhatár felé vezető oldalon. A kamion az ütközés után kigyulladt, a sofőrje egyedül volt, a hivatásos tűzoltók habosított vízsugarakkal fékezték meg a lángokat. Ezt követően megbontották a kamion rakterét is, és visszahűtötték a felhevült részeket, majd a munkagépet áramtalanították.

Az első, egy halálos áldozatot követelő balesetet nem sokkal később egy újabb követte.

Az előző baleset miatt feltorlódott sorban a 113-as kilométernél egy kilencszemélyes kisbusz egy kamionba hajtott hátulról. Kilencen utaztak a járműben, őket a győri és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki, majd kiemelték őket a roncsok közül 

– ismertette a szóvivő. 

Hét emberen már nem lehetett segíteni. Kettőt súlyos, életveszélyes állapotban átadtak a mentőknek. A sérülteket kórházba szállították. A rendőrség egyelőre nem tudta őket kihallgatni.

Lecsapott a TEK Szadán: egy családi házhoz vonultak ki a fegyveresek

Megdöbbentő jelenetek játszódtak le hétfő reggel (június 8-án) Szadán, a Dózsa György utcán és környékén. Az egyik családi házhoz vonult ki a TEK több kisfurgonnal és egy páncélozott autóval. A szemtanúk azonnal készítettek képet az akcióról, szerintük az ott élő család tiltott szerekkel üzletelhetett, ezért csaphattak le rájuk az egyenruhások. Az esetről megkérdeztük a rendőrséget is, akik azonnal reagáltak. 

TEK
Több teherautóval és páncélozott kocsival érkeztek az egyenruhások Fotó: olvasói

Várpalotai hintabaleset: Hatalmas kártérítést kaphat a 15 méteres zuhanást túlélő Krisztofer

Komoly kártérítésre számít a várpalotai vurstlibalesetben megsérült Krisztofer. Az akkor 18 éves fiú 2017. szeptember 2-án zuhant ki a kalapácshintából. Akkor ment tönkre az élete. Azóta se munkája, se kedvese, se barátai. A várpalotai hintabaleset ügyében döntést hozhat a bíróság.

A várpalotai hintabaleset sérültje
A várpalotai hintabaleset 9 éve történt Fotó: Bors

Kidurrant a lufi: Hónapok óta zuhannak a budapesti lakásárak

Hosszú idő után végre fellélegezhetnek a fővárosi lakásvásárlók, ugyanis a korábban megállíthatatlannak tűnő áremelkedési őrület hirtelen drámai fordulatot vett. Hónapok óta látványosan és folyamatosan mérséklődnek a budapesti lakásárak, a szakértők szerint pedig a háttérben egy olyan pénzügyi fegyver áll, amely teljesen átformálta a vevők és az eladók közötti erőviszonyokat.

budapesti lakásárak
Előbb lassult a drágulás, mostanra pedig már csökkenésnek indultak a budapesti lakásárak, amiben az Otthon Start programnak is van szerepe Fotó: Atlantic Ambience / Pexels (illusztráció)

Szívszorító szavakkal reagált a gyászoló apa a legfrissebb esetre

Béke költözött a gyűlölet helyett a szívébe annak a családapának, akinek feleségére rázuhant egy férfi 2020 nyarán. A napokban kis híján ismét bekövetkezett egy, a kelenföldi gyilkos öngyilkossághoz hasonló eset, de most a szerencse közbeszólt. Bronz Gábor ennek kapcsán kifejtette: rengeteg depressziós embernek lenne szüksége hathatós segítségre.

Majdnem megismétlődött a kelenföldi gyilkos öngyilkosság
Majdnem megismétlődött a kelenföldi gyilkos öngyilkosság  Fotó: Google Maps

 

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