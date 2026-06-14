Megint életeket követelt az M1-es - most ez okozta a tragédiát

Halálos baleset történt az M1-esen, mindeközben több gyilkosságról, fegyveres fellépésről és megható történetekről is olvashattunk. Mutatjuk, melyek voltak a legtöbbet kattintott cikkeink a héten.
Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Borsnak elmondta, a két, egymással összefüggő balesetben összesen nyolcan vesztették életüket.
Egy álló munkagéppel ütközött egy gyümölcsöt szállító kamion, az M1-esen a 115-ös kilométerszelvénynél a Töltéstava térségében az országhatár felé vezető oldalon. A kamion az ütközés után kigyulladt, a sofőrje egyedül volt, a hivatásos tűzoltók habosított vízsugarakkal fékezték meg a lángokat. Ezt követően megbontották a kamion rakterét is, és visszahűtötték a felhevült részeket, majd a munkagépet áramtalanították.
Az első, egy halálos áldozatot követelő balesetet nem sokkal később egy újabb követte.
Az előző baleset miatt feltorlódott sorban a 113-as kilométernél egy kilencszemélyes kisbusz egy kamionba hajtott hátulról. Kilencen utaztak a járműben, őket a győri és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki, majd kiemelték őket a roncsok közül
– ismertette a szóvivő.
Hét emberen már nem lehetett segíteni. Kettőt súlyos, életveszélyes állapotban átadtak a mentőknek. A sérülteket kórházba szállították. A rendőrség egyelőre nem tudta őket kihallgatni.
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