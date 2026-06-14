Megint életeket követelt az M1-es - most ez okozta a tragédiát

Halálos baleset történt az M1-esen, mindeközben több gyilkosságról, fegyveres fellépésről és megható történetekről is olvashattunk. Mutatjuk, melyek voltak a legtöbbet kattintott cikkeink a héten.

Baleset történt az M1-en, nyolcan meghaltak Fotó: Győr HTP / Győr-Moson-Sopron VMKI /

Megrázó részletek derültek ki a nyolc halálos áldozatot követelő balesetről

Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Borsnak elmondta, a két, egymással összefüggő balesetben összesen nyolcan vesztették életüket.

Egy álló munkagéppel ütközött egy gyümölcsöt szállító kamion, az M1-esen a 115-ös kilométerszelvénynél a Töltéstava térségében az országhatár felé vezető oldalon. A kamion az ütközés után kigyulladt, a sofőrje egyedül volt, a hivatásos tűzoltók habosított vízsugarakkal fékezték meg a lángokat. Ezt követően megbontották a kamion rakterét is, és visszahűtötték a felhevült részeket, majd a munkagépet áramtalanították.

Az első, egy halálos áldozatot követelő balesetet nem sokkal később egy újabb követte.

Az előző baleset miatt feltorlódott sorban a 113-as kilométernél egy kilencszemélyes kisbusz egy kamionba hajtott hátulról. Kilencen utaztak a járműben, őket a győri és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki, majd kiemelték őket a roncsok közül

– ismertette a szóvivő.

Hét emberen már nem lehetett segíteni. Kettőt súlyos, életveszélyes állapotban átadtak a mentőknek. A sérülteket kórházba szállították. A rendőrség egyelőre nem tudta őket kihallgatni.

Lecsapott a TEK Szadán: egy családi házhoz vonultak ki a fegyveresek

Megdöbbentő jelenetek játszódtak le hétfő reggel (június 8-án) Szadán, a Dózsa György utcán és környékén. Az egyik családi házhoz vonult ki a TEK több kisfurgonnal és egy páncélozott autóval. A szemtanúk azonnal készítettek képet az akcióról, szerintük az ott élő család tiltott szerekkel üzletelhetett, ezért csaphattak le rájuk az egyenruhások. Az esetről megkérdeztük a rendőrséget is, akik azonnal reagáltak.

Több teherautóval és páncélozott kocsival érkeztek az egyenruhások Fotó: olvasói

Várpalotai hintabaleset: Hatalmas kártérítést kaphat a 15 méteres zuhanást túlélő Krisztofer

Komoly kártérítésre számít a várpalotai vurstlibalesetben megsérült Krisztofer. Az akkor 18 éves fiú 2017. szeptember 2-án zuhant ki a kalapácshintából. Akkor ment tönkre az élete. Azóta se munkája, se kedvese, se barátai. A várpalotai hintabaleset ügyében döntést hozhat a bíróság.