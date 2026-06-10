Szívszorító szavakkal reagált a kelenföldi gyilkos öngyilkosság után gyászoló apa a legfrissebb esetre

Kis híján ismét bekövetkezett egy, a kelenföldi gyilkos öngyilkossághoz hasonló tragédia 2026. június 7-én. Mint arról a Bors beszámolt, egy 47 éves férfi Békásmegyeren kiesett egy nyolcadik emeleti lakás erkélyéről és azonnal meghalt. Csak egy szerencsés véletlennek köszönhető, hogy a zuhanó test nem talált el egy kutyasétáltató nőt. Ha Szandra egy perccel hamarabb ér oda, nem kizárt, hogy a férfi pont ő rá esik.

Majdnem megismétlődött a kelenföldi gyilkos öngyilkosság Fotó: Google Maps

- A párom telefonon hívott, hogy lerobbant és érte kellene menni. Mondta, hogy vigyek neki szerszámot. Rövid nadrágot viseltem, amit nagyjából egy perc alatt lecseréltem egy melegítőre, majd elindultam. Amikor kiértem, akkor láttam meg, hogy a betonon fekszik valaki. Azt hittem, ittas, mert a teste a betonon feküdt, de az arca egy része a bokorban volt. Oda mentem, hogy kikerülöm, de ekkor láttam meg a vért és azt, hogy nagyon rendellenes pózban fekszik – mondta a nő munkatársunknak. A férfihez bár azonnal mentőt hívtak, nem lehetett rajta segíteni.

A kelenföldi gyilkos öngyilkosság megismétlődhet?

Ugyancsak lapunkban olvashattak a 2020 augusztusában bekövetkezett borzalomról. A világjárvány elején a Bronz család karanténba került, és annak feloldása után éppen az első sétára indult. A lakásból való kilépés után az apa, Gábor valamiért visszafordult, a feleségét pedig arra biztatta, menjen előre a gyerekekkel. A férfi pont abban a pillanatban ért le a földszintre a családja után, amikor a csecsemőkorú kislányt maga előtt toló Erzsébet kilépett a kapun, majd a családanyára zuhant egy, a 14 emeletről kiugrott férfi. Mindkét felnőtt azonnal életét vesztette.

A gyászoló Bronz Gábor azóta sem képes feldolgozni felesége elvesztését, mégsem érez gyűlöletet a gyilkos öngyilkossá vált idegen iránt.

- Egyre inkább úgy látom, hogy sajnos nagyon sok a depressziós ember, akinek segítségre van szüksége. Egy beszűkült tudatú ember nem gondol arra, hogy a tettével másokat is veszélyeztethet, csak a szorult helyzetéből szeretne szabadulni. Tulajdonképpen ő maga is áldozat. Nekem nincs időm a haragra, a gyermekeim mellett kell helytállnom – mondta a családapa, aki szerint fontos, hogy mindannyian odafigyeljünk a környezetünkben levő emberekre, és segítsünk a bajban levőkön.



