Mentőhelikopter landolt Csepelen: már 4 sérültje van az esti brutális összecsapásnak - újabb részletek

A Bors információi szerint véres támadás történt Csepelen, a kora esti órákban. Két férfi csapott össze egy kisebb társasággal. Mint megírtuk, az egyik támadót, egy férfit a Kossuth Lajos utcában fogtak el a rendőrök, ezután nem sokkal azonban egy másik elkövetőre is lecsaptak. Legalább egyiküknél fegyvert és kardot is találtak. A fegyverről kiderült, hogy gumilövedékes pisztoly volt.

A csepeli támadás helyszíne / Fotó: Google Maps

Az eset során összesen négy ember sérült meg, őket kórházba szállították: két embert a Honvédkórházba, egyet a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központba, míg társát a SOTE klinikára vitték be. Bár egyelőre rejtély, mi okozta a lövöldözős-kardos balhét, úgy tudni, hogy nem minden résztvevőnek volt makulátlan az előélete: a helyi pletykák szerint ugyanis az egyik sérült éppen házi őrizetben volt a történtek idején.

Csepeli támadás: ezt mondta szemtanú

A csepeliek először az ordibálás éles hangjaira figyeltek fel, nemsokára pedig már rendőrautók száguldottak a helyszínre, később pedig a TEK is kiszállt a Kossuth Lajos és Szent Imre tér kereszteződésénél. Úgy tudjuk, hogy legalább egy ember súlyosabban sérülhetett, ugyanis egy közelben lakó férfi elmondta, hogy egy mentőhelikopter is leszállt.

Itt a rendőrség válasza

A Bors megkeresésére a BRFK közölte: 2026. május 28-án, 17 óra 19 perckor bejelentés érkezett, miszerint a Budapest, XXI. kerület, Kossuth Lajos utcán négy férfi összeverekedett különböző szúró-vágó eszközökkel és a rendelkezésre álló adatok szerint egy gumilövedékes fegyverrel is több lövést leadtak. A helyszínre több rendőri egység is kiment. A helyszínről rendőri kísérettel négy férfit kórházba szállítottak. Az adatgyűjtés, a helyszíni szemle lefolytatása, valamint a körülmények tisztázása folyamatban van. A BRFK Életvédelmi Osztálya életveszélyt okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást. Jelenleg a helyszínen megerősített rendőri jelenlét van.