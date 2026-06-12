Megrázó részletek derültek ki a nyolc halálos áldozatot követelő balesetről: két ember életéért ezekben a percekben is küzdenek

Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Borsnak elmondta, a két, egymással összefüggő balesetben összesen nyolcan vesztették életüket.

Nyolcan meghaltak az M1-en.

Fotó: Gé / MW

"Egy álló munkagéppel ütközött egy gyümölcsöt szállító kamion, az M1-esen a 115-ös kilométerszelvénynél a Töltéstava térségében az országhatár felé vezető oldalon. A kamion az ütközés után kigyulladt, a sofőrje egyedül volt, a hivatásos tűzoltók habosított vízsugarakkal fékezték meg a lángokat. Ezt követően megbontották a kamion rakterét is, és visszahűtötték a felhevült részeket, majd a munkagépet áramtalanították."

Az első, egy halálos áldozatot követelő balesetet nem sokkal később egy újabb követte.

"Az előző baleset miatt feltorlódott sorban a 113-as kilométernél egy kilencszemélyes kisbusz egy kamionba hajtott hátulról. Kilencen utaztak a járműben, őket a győri és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki, majd kiemelték őket a roncsok közül" – ismertette a szóvivő.

Hét emberen már nem lehetett segíteni. Kettőt súlyos, életveszélyes állapotban átadtak a mentőknek. A sérülteket kórházba szállították. A rendőrség egyelőre nem tudta őket kihallgatni.

Az autópálya érintett oldalát teljes szélességében lezárták, a helyszínelési munkálatok jelenleg is tartanak.

Az autópályán jó ideje felújítási munkálatok zajlanak, az érintett munkagép is abból kifolyólag állt a helyszínen.