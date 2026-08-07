JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

László névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Buffy, a vámpírok réme bombázója bikinis fotót posztolt: 56 évesen kirobbanó formában van a színésznő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Buffy, a vámpírok réme
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 07. 14:00
bikinis fotóbombázóInstagram
Charisma Carpenter ismét megmutatta tökéletes alakját. A Buffy, a vámpírok réme sztárja bikinis fotókat osztott meg az Instagram-oldalán.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Az 56 éves Charisma Carpenter ismét bebizonyította, hogy a kor csupán egy szám. Az egykori Buffy, a vámpírok réme és Angel sztárja bikinis fotót osztott meg a közösségi oldalán, a rajongóknak pedig leesett az álluk. 

Charisma Carpenter Cordelia Chase-t alakította a Buffy, a vámpírok réme című sorozatban 1997-2003 között.
A Buffy, a vámpírok réme 56 éves sztárja bikinis fotót osztott meg a közösségi oldalán (Fotó: Matt Baron/BEImages/Northfoto)

 

  • Charisma Carpenter Instagram-oldalán mutatta meg tökéletes alakját
  • Az 56 éves sztár bikinis fotójával ismét bebizonyította, hogy az idő egyáltalán nem fog rajta, a kor pedig csak egy szám
  • A színésznő Cordelia Chase-t alakította a Buffy, a vámpírok réme című sorozatban 1997-2003 között.

 

Charisma Carpenter bikiniben

Az 56 éves Charisma Carpenter Instagram-oldalán bikinis képeket osztott meg magáról, amelyeken élénkpiros bikiniben, narancssárga fejkendőben és napszemüvegben látható. A fotók mellé azt írta, hogy fantasztikus nyarat tudhat maga mögött, amelyet utazással, csónakázással, élőzenével, tánccal és a barátaival töltött. A felvételeket ide kattintva tekintheted meg.

A bejegyzéshez pedig Madonna Good for the Soul című dalát választotta. A rajongók hozzászólásaikkal pillanatok alatt elárasztották Carpenter bikinis fotóit. Legtöbben azt írták, hogy a színésznő szinte semmit sem változott az elmúlt három évtizedben, és pont ugyanúgy néz, mint annak idején, amikor ő volt a Buffy, a vámpírok réme bombázója.

Charisma Carpenter volt a sorozat legdögösebb sztárja.
A rajongók szerint az 56 éves Charisma Carpenter pont ugyanúgy néz ki, mint 20 évvel ezelőtt (Fotó: KPA/ Northfoto/Northfoto)

Charisma Carpenter Playboy fotózása

Nem ez az első alkalom, hogy Charisma Carpenter az alakja miatt kerül a figyelem középpontjába. A Buffy, a vámpírok réme sztárja még 2004-ben, a Playboy magazin tízoldalas fotósorozatára mondott igent, amivel semmi más célja nem volt, csak az, hogy visszanyerje önbizalmát a fia születése után. A Playboy fotózást ezért egyfajta személyes mérföldkőnek tekintette. 

A Buffy, a vámpírok réme sztárjáért odáig voltak a férfiak.
A Buffy, a vámpírok réme sikerei után szerepelt a sorozat spin-off-jában, az Angel című sorozatban is (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Charisma Carpenter, a Buffy, a vámpírok réme bombázója

Charisma Carpenter neve a legtöbb néző számára örökre összeforrt a Buffy, a vámpírok réme című kultikus sorozattal. Az 1997-ben indult produkcióban Cordelia Chase karakterét alakította, aki kezdetben az iskola népszerű, kissé beképzelt diáklánya volt, később azonban a történet egyik meghatározó szereplőjévé vált. A karakter népszerűsége miatt a Buffy spin-offjában, az Angel című sorozatban is főszerepet kapott, ahol négy évadon át alakította ugyanazt a karaktert. De ezek után sem tűnt el a képernyőről: szerepelt többek között a Bűbájos boszorkák, a Veronica Mars, a CSI, a Lucifer című sorozatokban is. Ma már viszont leginkább csak a podcast műsorára koncentrál és arra, hogy minél több időt töltsön fiával.

Ezek a cikkeink is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu