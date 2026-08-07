A Buffy, a vámpírok réme bombázója bikinis fotót posztolt: 56 évesen kirobbanó formában van a színésznő

Az 56 éves Charisma Carpenter ismét bebizonyította, hogy a kor csupán egy szám. Az egykori Buffy, a vámpírok réme és Angel sztárja bikinis fotót osztott meg a közösségi oldalán, a rajongóknak pedig leesett az álluk.
Az 56 éves Charisma Carpenter Instagram-oldalán bikinis képeket osztott meg magáról, amelyeken élénkpiros bikiniben, narancssárga fejkendőben és napszemüvegben látható. A fotók mellé azt írta, hogy fantasztikus nyarat tudhat maga mögött, amelyet utazással, csónakázással, élőzenével, tánccal és a barátaival töltött. A felvételeket ide kattintva tekintheted meg.
A bejegyzéshez pedig Madonna Good for the Soul című dalát választotta. A rajongók hozzászólásaikkal pillanatok alatt elárasztották Carpenter bikinis fotóit. Legtöbben azt írták, hogy a színésznő szinte semmit sem változott az elmúlt három évtizedben, és pont ugyanúgy néz, mint annak idején, amikor ő volt a Buffy, a vámpírok réme bombázója.
Nem ez az első alkalom, hogy Charisma Carpenter az alakja miatt kerül a figyelem középpontjába. A Buffy, a vámpírok réme sztárja még 2004-ben, a Playboy magazin tízoldalas fotósorozatára mondott igent, amivel semmi más célja nem volt, csak az, hogy visszanyerje önbizalmát a fia születése után. A Playboy fotózást ezért egyfajta személyes mérföldkőnek tekintette.
Charisma Carpenter neve a legtöbb néző számára örökre összeforrt a Buffy, a vámpírok réme című kultikus sorozattal. Az 1997-ben indult produkcióban Cordelia Chase karakterét alakította, aki kezdetben az iskola népszerű, kissé beképzelt diáklánya volt, később azonban a történet egyik meghatározó szereplőjévé vált. A karakter népszerűsége miatt a Buffy spin-offjában, az Angel című sorozatban is főszerepet kapott, ahol négy évadon át alakította ugyanazt a karaktert. De ezek után sem tűnt el a képernyőről: szerepelt többek között a Bűbájos boszorkák, a Veronica Mars, a CSI, a Lucifer című sorozatokban is. Ma már viszont leginkább csak a podcast műsorára koncentrál és arra, hogy minél több időt töltsön fiával.
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