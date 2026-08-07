A Buffy, a vámpírok réme bombázója bikinis fotót posztolt: 56 évesen kirobbanó formában van a színésznő

A bejegyzéshez pedig Madonna Good for the Soul című dalát választotta. A rajongók hozzászólásaikkal pillanatok alatt elárasztották Carpenter bikinis fotóit. Legtöbben azt írták, hogy a színésznő szinte semmit sem változott az elmúlt három évtizedben, és pont ugyanúgy néz, mint annak idején, amikor ő volt a Buffy, a vámpírok réme bombázója.

A rajongók szerint az 56 éves Charisma Carpenter pont ugyanúgy néz ki, mint 20 évvel ezelőtt (Fotó: KPA/ Northfoto/Northfoto)

Charisma Carpenter Playboy fotózása

Nem ez az első alkalom, hogy Charisma Carpenter az alakja miatt kerül a figyelem középpontjába. A Buffy, a vámpírok réme sztárja még 2004-ben, a Playboy magazin tízoldalas fotósorozatára mondott igent, amivel semmi más célja nem volt, csak az, hogy visszanyerje önbizalmát a fia születése után. A Playboy fotózást ezért egyfajta személyes mérföldkőnek tekintette.

A Buffy, a vámpírok réme sikerei után szerepelt a sorozat spin-off-jában, az Angel című sorozatban is (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Charisma Carpenter, a Buffy, a vámpírok réme bombázója

Charisma Carpenter neve a legtöbb néző számára örökre összeforrt a Buffy, a vámpírok réme című kultikus sorozattal. Az 1997-ben indult produkcióban Cordelia Chase karakterét alakította, aki kezdetben az iskola népszerű, kissé beképzelt diáklánya volt, később azonban a történet egyik meghatározó szereplőjévé vált. A karakter népszerűsége miatt a Buffy spin-offjában, az Angel című sorozatban is főszerepet kapott, ahol négy évadon át alakította ugyanazt a karaktert. De ezek után sem tűnt el a képernyőről: szerepelt többek között a Bűbájos boszorkák, a Veronica Mars, a CSI, a Lucifer című sorozatokban is. Ma már viszont leginkább csak a podcast műsorára koncentrál és arra, hogy minél több időt töltsön fiával.