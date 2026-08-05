Harry herceg és Meghan eltávolodtak egymástól, már az Invictusnak is elege van belőlük

Kinsey Schofield királyi szakértő azt állította, hogy az Invictus Gamesnek „elege van” Harry hercegből és Meghan Markle-ből, miután „lehetetlen” helyzetbe hozták a szervezetet. Schofield ezen a héten Kevin O'Sullivan TalkTV-s műsorában élesen bírálta Sussex hercegét és hercegnéjét a múlt havi egyesült királyságbeli látogatásuk miatt. Látogatásuk célja a brit fegyveres erők sérült és felépülőben lévő katonái előtt tisztelgő játékok népszerűsítése volt.
A műsorban Schofield így fogalmazott: „Úgy gondolom, két dolog történik egyszerre. Szerintem Harry herceg kétségbeesetten hiányolja a korábbi egyesült királyságbeli életét. Magányos az Államokban, és nincs itt célja. Nem ismerik el! Ha ő lenne a közkedvelt Harry herceg, Diana hercegnő fia, aki csak úgy jön-megy az Amerikai Egyesült Államokban, és 500 000 dolláros előadásokat tart fűnek-fának, akkor nem hiszem, hogy visszakúszna az apjához.
De a valóság az, hogy az amerikai álom nem jött be. Harrynek szüksége van a királyi család közelségére, hogy releváns maradhasson. Szóval igen, az, hogy valahogy újraegyesül az apjával és kibékülnek – ad neki némi hitelességet, amit visszavihet az Egyesült Államokba.”
Így folytatta: „Másrészt, az Invictusnak elég volt. Az Invictusnak elege van azokból a hóbortokból, amiket Harry és Meghan folyamatosan produkálnak, és abból a cirkuszból, ami velük együtt érkezik a városba a ’Harry és Meghan show’ részeként. Legyen szó a Buckingham-palotával való oda-vissza üzengetésekről – amit az Invictusnak kellett eltakarítania és kezelnie Harry múlt havi, az Invictus népszerűsítését célzó brit útja során –, vagy arról, amit a Highgrove-i találkozó körüli ’lesz-vagy-nem-lesz’ hercehurca kapcsán láttunk.
Harry azzal a lesújtó nyilatkozattal, amelyben a királyi udvart bírálta… folyamatosan nehéz helyzetbe hozza az Invictust.
Az Invictus részéről kimondták: ’Szükségünk van az apádra. Szeretnénk, ha az apád ott lenne.’ Ez sajnos egy igazán nehéz helyzet Károly király számára – hiszen uralkodóként ő a brit fegyveres erők főparancsnoka. A katonai személyzet a királyra, a koronára esküszik fel!
Ezért az ő jelenléte az eseményen, ahol a sebesült és felépülőben lévő katonák előtt tisztelegnek, a családi dinamikán túlmutatóan is komoly szimbolikus jelentőséggel bír.
Szerintem a király lehetetlen helyzetben van, mivel Harry arra kéri, hogy legyen ott, de bármit tesz, rosszul jár. A királyi család követői dühösek lennének, mert úgy vélnék, hogy azzal, ha Károly ott áll Harry mellett az Invictus színpadán, hitelességet ad neki.
Ha pedig nem megy el, az nem tűnik-e majd az országért oly sokat áldozó katonák elárulásának?” – tette hozzá Schofield.
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