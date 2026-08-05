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Harry herceg és Meghan eltávolodtak egymástól, már az Invictusnak is elege van belőlük

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 05. 14:00
meghaninvictus
Kinsey Schofield királyi szakértő a TalkTV élő adásában mért újabb csapást a sussexi párra. Harry hercegből még az Invictusnak is elege van.

Kinsey Schofield királyi szakértő azt állította, hogy az Invictus Gamesnek „elege van” Harry hercegből és Meghan Markle-ből, miután „lehetetlen” helyzetbe hozták a szervezetet. Schofield ezen a héten Kevin O'Sullivan TalkTV-s műsorában élesen bírálta Sussex hercegét és hercegnéjét a múlt havi egyesült királyságbeli látogatásuk miatt. Látogatásuk célja a brit fegyveres erők sérült és felépülőben lévő katonái előtt tisztelgő játékok népszerűsítése volt. 

Harry herceg és Meghan eltávolodtak egymástól, már az Invictusnak is elege van belőlük
Harry herceg és Meghan eltávolodtak egymástól, már az Invictusnak is elege van belőlük
Fotó: © Capture TV CBS via Bestimage /  Northfoto

A műsorban Schofield így fogalmazott: „Úgy gondolom, két dolog történik egyszerre. Szerintem Harry herceg kétségbeesetten hiányolja a korábbi egyesült királyságbeli életét. Magányos az Államokban, és nincs itt célja. Nem ismerik el! Ha ő lenne a közkedvelt Harry herceg, Diana hercegnő fia, aki csak úgy jön-megy az Amerikai Egyesült Államokban, és 500 000 dolláros előadásokat tart fűnek-fának, akkor nem hiszem, hogy visszakúszna az apjához.

De a valóság az, hogy az amerikai álom nem jött be. Harrynek szüksége van a királyi család közelségére, hogy releváns maradhasson. Szóval igen, az, hogy valahogy újraegyesül az apjával és kibékülnek – ad neki némi hitelességet, amit visszavihet az Egyesült Államokba.”

Így folytatta: „Másrészt, az Invictusnak elég volt. Az Invictusnak elege van azokból a hóbortokból, amiket Harry és Meghan folyamatosan produkálnak, és abból a cirkuszból, ami velük együtt érkezik a városba a ’Harry és Meghan show’ részeként. Legyen szó a Buckingham-palotával való oda-vissza üzengetésekről – amit az Invictusnak kellett eltakarítania és kezelnie Harry múlt havi, az Invictus népszerűsítését célzó brit útja során –, vagy arról, amit a Highgrove-i találkozó körüli ’lesz-vagy-nem-lesz’ hercehurca kapcsán láttunk.

Harry azzal a lesújtó nyilatkozattal, amelyben a királyi udvart bírálta… folyamatosan nehéz helyzetbe hozza az Invictust. 

Az Invictus részéről kimondták: ’Szükségünk van az apádra. Szeretnénk, ha az apád ott lenne.’ Ez sajnos egy igazán nehéz helyzet Károly király számára – hiszen uralkodóként ő a brit fegyveres erők főparancsnoka. A katonai személyzet a királyra, a koronára esküszik fel! 

Ezért az ő jelenléte az eseményen, ahol a sebesült és felépülőben lévő katonák előtt tisztelegnek, a családi dinamikán túlmutatóan is komoly szimbolikus jelentőséggel bír.

Szerintem a király lehetetlen helyzetben van, mivel Harry arra kéri, hogy legyen ott, de bármit tesz, rosszul jár. A királyi család követői dühösek lennének, mert úgy vélnék, hogy azzal, ha Károly ott áll Harry mellett az Invictus színpadán, hitelességet ad neki. 

Ha pedig nem megy el, az nem tűnik-e majd az országért oly sokat áldozó katonák elárulásának?” – tette hozzá Schofield.

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