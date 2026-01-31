„Komoly agykárosodást is okozhat” – A háziorvos 5 szabálya, hogy ne kerüljön drog az italodba a szórakozóhelyen

Az egész ország a bulizó fiatalok miatt aggódik, nehogy megismétlődjön az, ami a január közepén rejtélyesen eltűnt E. Mátyással történhetett egy lipótvárosi szórakozóhelyen. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy a 18 éves srác italába drogot keverhettek, ezért bolyongott a fagyos éjszakában, majd esett a Lánchídról a Dunába. Dr. Mangó Gabriella szerint a drogmegelőzés mindenki számára nagyon fontos, hiszen a gyerekek életébe is kerülhet, ha nem vigyáznak magukra. Elárulta, mi az az öt óvintézkedés, amivel biztonságban lehetnek a fiatalok bulizás közben.

A drogot akár italba is belecsempészhetik a szórakozóhelyeken, ezért a megelőzés a legfontosabb! / Képünk illusztráció: Monkey Business Images / Shutterstock

Védjük meg a fiatalokat a drogtól!

A kormány zéró toleranciát hirdetett a droggal szemben, a hatóságok pedig a Delta-program keretében sorra rajtaütnek a drogterjesztőkön és kisöprik hazánkból a tudatmódosító szereket, ám sajnos mindig felbukkannak újabb és újabb, ismeretlen eredetű, rendkívül veszélyes fajtái. Gyakori, hogy a szórakozóhelyeken is feltűnnek a dizájnerdrogok. Dr. Mangó Gabriellát mélyen megrázta az, ami az eltűnt Mátyással történt, és amikor a róla szóló híreket nézte, legkisebb, tizenéves fiára is gondolt.

A legkisebb gyermekem is tizenéves, érthetően rá és a korosztályára sokat gondolok a drog kapcsán. Megkérdeztem őket, hogy mire figyelnek oda, és sajnos a válaszokból az derült ki, hogy nem eléggé tájékozottak. Nagyon fontosnak tartom, hogy mind a szülők, mind pedig a gyerekek legyenek tisztában vele: a bulizás egy pillanat alatt rossz véget érhet, ha nem vagyunk elég óvatosak. Bármit belecsempészhetnek az italukba!

– figyelmeztet a doktornő. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a drogfogyasztás komoly károkat okoz az emberi szervezetben, ha pedig titokban csempésznek valamilyen tudatmódosítót az italunkba, abból bajunk lehet.

A tizenéves korosztály valóban nagyon sokat jár el különböző szórakozóhelyekre, és ezt egyre gyakrabban teszik! A hétvégék sokaknál a bulizásról szólnak, ami akár veszélyessé is válhat számukra, ha nem figyelnek magukra. Szülőként is mondom: a gyerekeinket meg kell védenünk attól, hogy bedrogozzák őket!

– hangsúlyozta és elmondta, mi az az öt szabály, amivel kivédhetjük, hogy drogot csempésszenek az italunkba. Erre kell felhívni a fiatalok figyelmét is.