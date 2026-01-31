Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
„Komoly agykárosodást is okozhat” – A háziorvos 5 szabálya, hogy ne kerüljön drog az italodba a szórakozóhelyen

Dr Mangó Gabriella
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 17:00
kábítószerdrogmegelőzésszórakozóhely
Egyetlen óvatlan pillanat is elég lehet szórakozás közben, hogy megtörténjen baj. A szülők rémálma, hogy a bulizó gyerekük italába drogot csempésznek. Dr. Mangó Gabriella adott 5 tuti tippet, hogyan védjük meg a bulizó gyerekeket.

Az egész ország a bulizó fiatalok miatt aggódik, nehogy megismétlődjön az, ami a január közepén rejtélyesen eltűnt E. Mátyással történhetett egy lipótvárosi szórakozóhelyen. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy a 18 éves srác italába drogot keverhettek, ezért bolyongott a fagyos éjszakában, majd esett a Lánchídról a Dunába. Dr. Mangó Gabriella szerint a drogmegelőzés mindenki számára nagyon fontos, hiszen a gyerekek életébe is kerülhet, ha nem vigyáznak magukra. Elárulta, mi az az öt óvintézkedés, amivel biztonságban lehetnek a fiatalok bulizás közben.

Egy férfi kéz látható, ahogy egy apró tablettát, drogot dob valaki koktéljába egy szórakozóhelyen.
A drogot akár italba is belecsempészhetik a szórakozóhelyeken, ezért a megelőzés a legfontosabb! / Képünk illusztráció: Monkey Business Images / Shutterstock 

Védjük meg a fiatalokat a drogtól!

A kormány zéró toleranciát hirdetett a droggal szemben, a hatóságok pedig a Delta-program keretében sorra rajtaütnek a drogterjesztőkön és kisöprik hazánkból a tudatmódosító szereket, ám sajnos mindig felbukkannak újabb és újabb, ismeretlen eredetű, rendkívül veszélyes fajtái. Gyakori, hogy a szórakozóhelyeken is feltűnnek a dizájnerdrogok. Dr. Mangó Gabriellát mélyen megrázta az, ami az eltűnt Mátyással történt, és amikor a róla szóló híreket nézte, legkisebb, tizenéves fiára is gondolt.

A legkisebb gyermekem is tizenéves, érthetően rá és a korosztályára sokat gondolok a drog kapcsán. Megkérdeztem őket, hogy mire figyelnek oda, és sajnos a válaszokból az derült ki, hogy nem eléggé tájékozottak. Nagyon fontosnak tartom, hogy mind a szülők, mind pedig a gyerekek legyenek tisztában vele: a bulizás egy pillanat alatt rossz véget érhet, ha nem vagyunk elég óvatosak. Bármit belecsempészhetnek az italukba! 

– figyelmeztet a doktornő. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a drogfogyasztás komoly károkat okoz az emberi szervezetben, ha pedig titokban csempésznek valamilyen tudatmódosítót az italunkba, abból bajunk lehet.

A tizenéves korosztály valóban nagyon sokat jár el különböző szórakozóhelyekre, és ezt egyre gyakrabban teszik! A hétvégék sokaknál a bulizásról szólnak, ami akár veszélyessé is válhat számukra, ha nem figyelnek magukra. Szülőként is mondom: a gyerekeinket meg kell védenünk attól, hogy bedrogozzák őket!

– hangsúlyozta és elmondta, mi az az öt szabály, amivel kivédhetjük, hogy drogot csempésszenek az italunkba. Erre kell felhívni a fiatalok figyelmét is.

Mangó Gabriella 5 alapszabálya:

  • soha ne maradjunk egyedül a szórakozóhelyen, 
  • ne rendeljünk jeget az italunkba, mert bármit belefecskendezhetnek, 
  • zárt, dobozos italt, üdítőt rendeljünk,
  • sose igyunk újra abból az italból, amit az asztalon hagytunk,
  • mérsékelten fogyasszunk alkoholt! 
Dr. Mangó Gabriella a szülőknek és a bulizó fiataloknak is üzent / Fotó: Beküldött fotó

Ha mégis megtörténik a legrosszabb, a szervezet a drog hatására riasztó tüneteket produkál, amik jelzik, hogy óriási a baj.

Aki droghatás alá kerül, úgy érezheti, mintha kilépne a testéből. Ilyenkor a fiatal azonnal kérjen segítséget a mellette ülőktől, vele bulizó barátoktól vagy hívja fel a szüleit. A szédülés, fejfájás, hányinger, a kettős látás mind arra utalhat, hogy drog került a szervezetbe. Inkább egy téves riasztás, mint egy tudomásul nem vett rosszullét

– hangsúlyozta.

Riadó! Riadó!

Sajnos bárki áldozatul eshet annak, hogy egy hétvégi, laza kikapcsolódás közben bedrogozzák. A háziorvos anyaként is hangsúlyozza: nemcsak a gyerekeknek, a szülőknek is komoly felelőssége van ennek elkerülésében.

- Szervezzük meg mindig, hogy ki hozza-viszi el a gyereket a bulihelyről. Nagyon fontos elkerülni azt, hogy áldozattá váljon. Egy buliban akár olyan tudatmódosító hatása alá is kerülhet, ami maradandó agykárosodást okozhat – zárta figyelmeztetését az ország háziorvosa.

Mangó Gabriella a közösségi oldalán is üzent a szülőknek és a fiataloknak:

 

