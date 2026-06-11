Kidurrant a lufi: Hónapok óta zuhannak a budapesti lakásárak

Bár sokan azonnali csodát vártak, a feszessé váló piacon most igazolódnak be azok a korábbi elemzések, amelyek szerint a legfeljebb 3 százalékos, fix kamatozású állami szuperhitelek hosszú távon fogják kifejteni a leginkább jótékony és stabilizáló hatásukat a piacon. A folyamatos árcsökkenés miatt a budapesti lakásárak mérséklődése kényszerpályára tette a korábban elszállt igényű ingatlantulajdonosokat.
Ingatlanpiaci szakemberek már hónapokkal ezelőtt rávilágítottak arra, hogy az Otthon Start keretében, első lakás vásárlására igényelhető és rendkívül kedvezményes, 3 százalékos támogatott hitelkonstrukciók nem egy csapásra fogják megváltani a világot. A kedvezményes hitelek valódi ereje abban rejlik, hogy hosszú távon nyújtanak kiszámítható, stabil alternatívát a családoknak, miközben kiszűrik a piacról az irreális, spekulatív árazást.
Most, hogy a kereslet átalakult, és a vevők sokkal megfontoltabbá váltak, az eladók kénytelenek voltak szembenézni a valósággal.
Mivel a vevők a kiszámítható törlesztőrészletek tudatában nem hajlandóak túlárazott ingatlanokat vásárolni, a fővárosi eladóknak mérsékelniük kellett az árakat.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője rávilágított arra, hogy a 3%-os Otthon Start program beépített biztosítéka, hogyan húzott kíméletlen gátat a kapzsiságnak.
A fővárosi lakásárak már az Otthon Start program indulása előtt az 1,4 milliós árszint körül jártak, ezért a budapesti áremelkedést a program 1,5 milliós négyzetméterár-korlátja inkább fékezte
– mutatott rá a piaci tényekre a szakember.
Ez a jogszabályi plafon kényszerű józanságot hozott el: az eladók nem tudták az egekbe emelni az áraikat, mert a 1,5 milliós határ átlépésével a vevők elveszítették volna a támogatást. Így az állami szigor sikeresen megvédte a vásárlókat a spekulációtól.
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