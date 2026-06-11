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Kidurrant a lufi: Hónapok óta zuhannak a budapesti lakásárak

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 12:15
Budapestlakásárak
Hosszú idő után végre fellélegezhetnek a fővárosi lakásvásárlók, ugyanis a korábban megállíthatatlannak tűnő áremelkedési őrület hirtelen drámai fordulatot vett. Hónapok óta látványosan és folyamatosan mérséklődnek a budapesti lakásárak, a szakértők szerint pedig a háttérben egy olyan pénzügyi fegyver áll, amely teljesen átformálta a vevők és az eladók közötti erőviszonyokat.
GUY
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Bár sokan azonnali csodát vártak, a feszessé váló piacon most igazolódnak be azok a korábbi elemzések, amelyek szerint a legfeljebb 3 százalékos, fix kamatozású állami szuperhitelek hosszú távon fogják kifejteni a leginkább jótékony és stabilizáló hatásukat a piacon. A folyamatos árcsökkenés miatt a budapesti lakásárak mérséklődése kényszerpályára tette a korábban elszállt igényű ingatlantulajdonosokat.

budapesti lakásárak
Előbb lassult a drágulás, mostanra pedig már csökkenésnek indultak a budapesti lakásárak, amiben az Otthon Start programnak is van szerepe Fotó: Atlantic Ambience / Pexels (illusztráció)

Bevált a jóslat: A 3%-os hitelek kényszerítik térdre a budapesti lakásárakat

Ingatlanpiaci szakemberek már hónapokkal ezelőtt rávilágítottak arra, hogy az Otthon Start keretében, első lakás vásárlására igényelhető és rendkívül kedvezményes, 3 százalékos támogatott hitelkonstrukciók nem egy csapásra fogják megváltani a világot. A kedvezményes hitelek valódi ereje abban rejlik, hogy hosszú távon nyújtanak kiszámítható, stabil alternatívát a családoknak, miközben kiszűrik a piacról az irreális, spekulatív árazást. 

Most, hogy a kereslet átalakult, és a vevők sokkal megfontoltabbá váltak, az eladók kénytelenek voltak szembenézni a valósággal. 

Mivel a vevők a kiszámítható törlesztőrészletek tudatában nem hajlandóak túlárazott ingatlanokat vásárolni, a fővárosi eladóknak mérsékelniük kellett az árakat.

Végül azoknak a szakembereknek lesz igazuk, akik szerint az Otthon Start program hosszabb távon fejti ki pozitív hatását a budapesti lakásárakra? Fotó: Vitaly Gariev / Pexels

Gátat szabott a kapzsiságnak

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője rávilágított arra, hogy a 3%-os Otthon Start program beépített biztosítéka, hogyan húzott kíméletlen gátat a kapzsiságnak.

A fővárosi lakásárak már az Otthon Start program indulása előtt az 1,4 milliós árszint körül jártak, ezért a budapesti áremelkedést a program 1,5 milliós négyzetméterár-korlátja inkább fékezte 

– mutatott rá a piaci tényekre a szakember.

Ez a jogszabályi plafon kényszerű józanságot hozott el: az eladók nem tudták az egekbe emelni az áraikat, mert a 1,5 milliós határ átlépésével a vevők elveszítették volna a támogatást. Így az állami szigor sikeresen megvédte a vásárlókat a spekulációtól.

 

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