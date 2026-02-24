200 milliót keresett a magyar drogdíler család: sokat kell mostantól ülniük

Luxusautók, házak, elektromos kütyük – dúskált a gazdagságban az a Heves vármegyei, Boldogon élő drogdíler család, akiknek a tagjait jelentős mennyiségű kábítószer-kereskedelemmel, közokirat-hamisítással, valamint különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosással vádoltak meg. A hat főből csak hárman jelentek meg február 24-én, kedden a Budapest Környéki Törvényszéken, hogy meghallgassák ítéletüket.

Drogdíler család ügyét tárgyalták. Ítélet is született / Fotó: Bors

200 milliót keresett a drogdíler család

A korábban az Egyesült Királyságban már elítélt Ő. Szabolcs és édesapja Ő. Csaba külföldi börtönbüntetésükből szabadulva elhatározták, hogy MDMA-tartalmú tablettákat gyártanak, amiket a dark weben fognak árulni. A kábítószerért kriptovalutában kellett fizetni. A forgalmuk átszámítva meghaladta a 200 millió forintot is.

Apa és fia egymás mellett hallgatták az ítéletüket / Fotó: Bors

A bírósági tárgyalásra csak Ő. Szabolcsot állították elő, apja és a legfiatalabb, jelenleg egyetemen tanuló rokonuk szabadlábon védekezhetett, rajtuk nyomkövető készülék volt. A fiatalabbik lemondott a tárgyaláson való részvételéről, így ő el is hagyta a tárgyalótermet. Így a 60 év körüli édesapa vette át a szót, aki utolsó szó jogán beszélhetett a bíróság előtt.

Annak idején hoztam egy rossz döntést, hála istennek, mielőtt elkezdődhetett volna a cselekmény, már abba is maradt

– kezdte beszédét Ő. Csaba.

Fönntartom a vallomásomat, amit a tárgyaláson tettem és csatlakozom ahhoz, amit az ügyvédem elmondott. Semmiféle kábítószer terjesztésben nem vettem részt. Volt egy nagyon rossz döntésem, de az gyakorlatilag ugyanabban a pillanatban meg is hiúsult. Nagyon sajnálom ezt az egészet. Már nem vagyok fiatal, meg a családnak is én vagyok a motorja, fenntartója. Nyugdíjas vagyok, mellette buszsofőrként dolgozom. Végig arra törekedtem, hogy mindig megjelenjek a bíróságon és segítsem a nyomozóhatóság munkáját. Nagyon bántom, amit ott megcsináltam, de kábítószer terjesztésben nem vettem részt.

Már korábban is elítélték a férfit kábítószer-kereskedelem miatt, de ő folytatta az üzletelést / Fotó: Bors

Azonban a bírósági per során elhangzott, hogy a drogdíler család nem csak kereskedett a kábítószerrel, de azt készítette is. A csomagokat elküldték a címzetteknek, vagy kiszállították azokat. Kriptovalutában kellett náluk fizetni, amit végül a többi vádlott mosott tisztára. A több, mint 200 milliós bevételből luxusautókat, házakat, telefonokat, tévéket, elektromos készülékeket vásároltak. A bűncselekményből származó vagyont és tárgyakat a hatóság elkobozta.