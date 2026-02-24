200 milliót keresett a magyar drogdíler család: sokat kell mostantól ülniük

Luxusautók, házak, elektromos kütyük – dúskált a gazdagságban az a Heves vármegyei, Boldogon élő drogdíler család, akiknek a tagjait jelentős mennyiségű kábítószer-kereskedelemmel, közokirat-hamisítással, valamint különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosással vádoltak meg. A hat főből csak hárman jelentek meg február 24-én, kedden a Budapest Környéki Törvényszéken, hogy meghallgassák ítéletüket.
A korábban az Egyesült Királyságban már elítélt Ő. Szabolcs és édesapja Ő. Csaba külföldi börtönbüntetésükből szabadulva elhatározták, hogy MDMA-tartalmú tablettákat gyártanak, amiket a dark weben fognak árulni. A kábítószerért kriptovalutában kellett fizetni. A forgalmuk átszámítva meghaladta a 200 millió forintot is.
A bírósági tárgyalásra csak Ő. Szabolcsot állították elő, apja és a legfiatalabb, jelenleg egyetemen tanuló rokonuk szabadlábon védekezhetett, rajtuk nyomkövető készülék volt. A fiatalabbik lemondott a tárgyaláson való részvételéről, így ő el is hagyta a tárgyalótermet. Így a 60 év körüli édesapa vette át a szót, aki utolsó szó jogán beszélhetett a bíróság előtt.
Annak idején hoztam egy rossz döntést, hála istennek, mielőtt elkezdődhetett volna a cselekmény, már abba is maradt
– kezdte beszédét Ő. Csaba.
Fönntartom a vallomásomat, amit a tárgyaláson tettem és csatlakozom ahhoz, amit az ügyvédem elmondott. Semmiféle kábítószer terjesztésben nem vettem részt. Volt egy nagyon rossz döntésem, de az gyakorlatilag ugyanabban a pillanatban meg is hiúsult. Nagyon sajnálom ezt az egészet. Már nem vagyok fiatal, meg a családnak is én vagyok a motorja, fenntartója. Nyugdíjas vagyok, mellette buszsofőrként dolgozom. Végig arra törekedtem, hogy mindig megjelenjek a bíróságon és segítsem a nyomozóhatóság munkáját. Nagyon bántom, amit ott megcsináltam, de kábítószer terjesztésben nem vettem részt.
Azonban a bírósági per során elhangzott, hogy a drogdíler család nem csak kereskedett a kábítószerrel, de azt készítette is. A csomagokat elküldték a címzetteknek, vagy kiszállították azokat. Kriptovalutában kellett náluk fizetni, amit végül a többi vádlott mosott tisztára. A több, mint 200 milliós bevételből luxusautókat, házakat, telefonokat, tévéket, elektromos készülékeket vásároltak. A bűncselekményből származó vagyont és tárgyakat a hatóság elkobozta.
A bíróság végül ítéletet hirdetett. Eszerint Ő. Szabolcs bűnös és mint visszaesőt, 15 év szabadságvesztésre ítélték, melynek büntetési fokozata fegyház. Feltételes szabadlábra nem bocsátható. Édesapját, Ő. Csabát is bűnösnek találták, őt 10 évszabadságvesztésre ítélték, amit szintén fegyházban kell letöltenie. A többi vádlottat már sokkal kisebb büntetésben részesítette a bíróság.
A vádlottak ügyvédei fellebbeztek, így másodfokon folytatódik az ügy.
