Király Viktor nem hallgatott Gwen Stefanira és Pharrell Williamsre: 10 évvel később belátta, igazuk volt

Király Viktor megasztáros győzelme indította be igazán az akkor 24 éves énekes karrierjét, aki az Egyesült Államokból hazaköltözve varázsolta el a hazai közönséget. A műsor után Viktor sorra adta ki a slágereket, majd 2015-ben visszatért Amerikába, hogy a The Voice-ban is szerencsét próbáljon. És bár itt nem aratott győzelmet, de rengeteg hasznos tapasztalatot szerzett, hazatérve mégsem a soul zenével folytatta. Újabb 10 év kellett elteljen ahhoz, hogy Viktor visszatérjen a zenei gyökereihez és kiadjon egy olyan dalt, mint a Sorry not sorry, amivel azonnal nemzetközi sikert aratott. Erről mesélt most lapunknak.
Király Viktor fiatalon kezdett a soullal foglalkozni, hiszen nővére, Király Linda indította ebbe az irányba, amikor még énekelni tanult.
„A Megasztár után készült a Forgószél című dal, ami magyarul van ugyan, de a zenei világ az nagyon hasonló ehhez a soulos, funky világhoz. Majd 2010-ben a Solo még inkább erre hajazott, de mivel utána nagyon betaláltam a Fire-rel, így elindult egy másik zenei út, amivel kapcsolatban úgy éreztem, jobban is illik a koromhoz és az akkori stílusomhoz” – idézte fel Viktor.
Ennek ellenére mindig ott motoszkált a fejemben, hogy az igazi énem az mindig a soulzene volt. Emlékszem, amikor még csak gyakoroltam énekelni és Lindát kértem meg, hogy segítsen, mert még csak a szárnyaimat bontogattam, akkor ő a kezemben nyomott egy csomó soul lemezt, például Stevie Wondert meg Marvin Gaye-t, amiket rongyosra hallgattam. Szóval szinte ezzel a stílussal tanultam meg énekelni, úgyhogy számomra mindig is ez volt a hazai pálya
– emlékezett vissza.
7 évvel a Megasztár után, 2015-ben az énekes az amerikai Voice-ban versenyzett, ahol a világsztárok is elismerték tehetségét. Hazaérve mégsem azt folytatta, amit ott elkezdett.
„Ott érzem magam a legjobban, amikor a Voice-ban szerepeltem, és egy Marvin Gaye dallal mentem, amire mind a négy zsűritag széke megfordult, szóval utána ezt a vonalat vittem tovább a versenyben. Amikor kérdezték tőlem, hogy milyen zenét akarsz csinálni, akkor azt mondtam, hogy soult, amivel ők egyet is értettek. De aztán nem tudom, mi történt, hazajöttem és megint mást csináltam. Talán még nem voltam elég érett hozzá” – mesélte Viktor.
Most azonban, 11 évvel a műsor után megjelent Király Viktor Sorry not sorry című dala, amiben végre igazán önmaga lehet.
„Ma már nem bánom, hogy így alakult, mert valószínűleg ennek most van itt az ideje. Megértem erre a zenére, és ezért tudom ennyire hitelesen átadni, hiszen egy felnőtt férfi vagyok, nem egy fiatal srác, és ez egy felnőttes zenei műfaj. Egyébként ez a dal már 7 éve a fiókban hevert, de amikor eldöntöttem, hogy albumot akarok készíteni, elővettem az össze ilyen félretett szerzeményemet, és akkor találtam rá. De szinte magam sem értettem, hogy miért nem adtam ki korábban, annyira jó ez a dal” – mesélte a zenész.
Azt viszont nem gondoltam volna, hogy ennyire át fog jönni az embereknek. Féltem, hogy mit akarok Magyarországon, angolul, egy ilyen kicsit old school világú soul dallal, és egyszerűen hihetetlen, hogy mennyire szereti a közönség. Szerintem érzik, amikor egy zene az önazonos
- folytatta.
A zenész azt is elárulta, most újra felcsillant a nemzetközi karrier lehetősége, hiszen a dal legtöbb hallgatója amerikai, Magyarország csak a második helyen van.
„Nagyon szeretem az itthoni közönséget, és ha azt dobja a sors, hogy életem végig itthon zenélek, akkor boldog ember leszek. De egy dolgot megtanított ez a dal, hogy picit jobban kell bíznom magamban, és abban, amiben autentikusnak érzem magam” – mondta ki.
És igen, vágyom nemzetközi karrierre, amivel kapcsolatban jelenleg azt érzem, minden adott hozzá, hogy ez sikerülhessen. Görcsösen nem fogok ragaszkodni hozzá, de én úgy érzem, hogy ha most ezen az úton maradok, akkor van esélyem. Már Los Angelesbe is hívtak fellépni, több helyre, ami egészen hihetetlen, egy dal miatt, és remélem sikerül majd megszervezni, közben pedig hamarosan érkezik egy újabb dalom hasonló stílusban
– mesélte végezetül jövőbeli terveiről Király Viktor.
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