Király Viktor nem hallgatott Gwen Stefanira és Pharrell Williamsre: 10 évvel később belátta, igazuk volt

Király Viktor megasztáros győzelme indította be igazán az akkor 24 éves énekes karrierjét, aki az Egyesült Államokból hazaköltözve varázsolta el a hazai közönséget. A műsor után Viktor sorra adta ki a slágereket, majd 2015-ben visszatért Amerikába, hogy a The Voice-ban is szerencsét próbáljon. És bár itt nem aratott győzelmet, de rengeteg hasznos tapasztalatot szerzett, hazatérve mégsem a soul zenével folytatta. Újabb 10 év kellett elteljen ahhoz, hogy Viktor visszatérjen a zenei gyökereihez és kiadjon egy olyan dalt, mint a Sorry not sorry, amivel azonnal nemzetközi sikert aratott. Erről mesélt most lapunknak.

Király Viktor dalai mindig élete adott szakaszát és stílusát tükrözik, de a soul világa mindig nagy hatással volt rá (Fotó: MEDIAWORKS / hot! magazin/Bánkúti Sándor)

Király Viktor fiatalon kezdett a soullal foglalkozni, hiszen nővére, Király Linda indította ebbe az irányba, amikor még énekelni tanult.

„A Megasztár után készült a Forgószél című dal, ami magyarul van ugyan, de a zenei világ az nagyon hasonló ehhez a soulos, funky világhoz. Majd 2010-ben a Solo még inkább erre hajazott, de mivel utána nagyon betaláltam a Fire-rel, így elindult egy másik zenei út, amivel kapcsolatban úgy éreztem, jobban is illik a koromhoz és az akkori stílusomhoz” – idézte fel Viktor.

Ennek ellenére mindig ott motoszkált a fejemben, hogy az igazi énem az mindig a soulzene volt. Emlékszem, amikor még csak gyakoroltam énekelni és Lindát kértem meg, hogy segítsen, mert még csak a szárnyaimat bontogattam, akkor ő a kezemben nyomott egy csomó soul lemezt, például Stevie Wondert meg Marvin Gaye-t, amiket rongyosra hallgattam. Szóval szinte ezzel a stílussal tanultam meg énekelni, úgyhogy számomra mindig is ez volt a hazai pálya

– emlékezett vissza.

Király Viktor 2008-ban nyerte meg a Megasztárt, akkor még egy fiatal popsztár alkat volt (Fotó: Szabó Lilla)

Király Viktor The Voice-os szereplése komoly megerősítés volt

7 évvel a Megasztár után, 2015-ben az énekes az amerikai Voice-ban versenyzett, ahol a világsztárok is elismerték tehetségét. Hazaérve mégsem azt folytatta, amit ott elkezdett.

„Ott érzem magam a legjobban, amikor a Voice-ban szerepeltem, és egy Marvin Gaye dallal mentem, amire mind a négy zsűritag széke megfordult, szóval utána ezt a vonalat vittem tovább a versenyben. Amikor kérdezték tőlem, hogy milyen zenét akarsz csinálni, akkor azt mondtam, hogy soult, amivel ők egyet is értettek. De aztán nem tudom, mi történt, hazajöttem és megint mást csináltam. Talán még nem voltam elég érett hozzá” – mesélte Viktor.