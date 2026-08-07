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Ariana Grande ezért döntött úgy, hogy visszavonul a nyilvánosságtól

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors visszavonulás
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 07. 12:00
WickedAriana Grandekoncertturné
A Wicked sztárja a minap bejelentette, hogy a turnéja után visszavonul. Ariana Grande legutóbbi koncertjén végre tisztázta, miért is döntött így.
Fekete Ágnes
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A Wicked sztárja váratlan bejelentést tett: Ariana Grande The Eternal Sunshine turnéja után visszavonul a reflektorfénytől. A rajongókat sokkolta a hír, sokan attól tartanak az énekesnő külsejét ért állandó támadások miatt döntött így. A sztár végül koncertjén egy négyperces monológban tisztázta visszavonulásának okát.

Ariana Grande visszavonul a nyilvánosságtól a The Eternal Sunshine turnéja után
Ariana Grande visszavonul a nyilvánosságtól a The Eternal Sunshine turnéja után (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE /  Northfoto)
  • Ariana Grande a The Eternal Sunshine turnéja után visszavonul a nyilvánosságtól
  • A bejelentést követően azonnal elindultak a találgatások arról, hogy a külsejét ért állandó támadások miatt döntött-e így 
  • Az énekesnő legutóbbi koncertjén végre tiszta vizet öntött a pohárba és megmagyarázta visszavonulásának okát.

Ariana Grande visszavonul a reflektorfénytől

Ariana Grande sajtósa a minap megerősítette, hogy az énekesnő az Eternal Sunshine Tour szeptember eleji lezárása után 'visszavonul a reflektorfénytől', és egy időre megszakítja a nyilvános szerepléseit. A közlemény szerint az énekesnő szeretné egészségesen és pozitív élményekkel lezárni a turnéját, majd azután egy jól megérdemelt pihenőt tartani. Ennek értelmében nem vállalja a korábban bejelentett londoni West End-produkciót, a Sunday in the Park with George új feldolgozását sem, amelyben Jonathan Bailey oldalán szerepelt volna. 

Ariana Grande külsejét állandóan kritizálják
Ariana Grande külsejét állandóan kritizálják (Fotó: RW /  Northfoto)

Ariana Grande külsejét folyamatosan támadások érik

A bejelentést követően azonnal elindultak a találgatások arról, miért is döntött így az énekesnő. Sokak szerint az alakját ért támadások miatt érezte úgy, hogy szüksége van a pihenésre. Az elmúlt hetekben Ariana Grande külseje ugyanis ismét közbeszéd tárgyává vált. Az új Petal album és a címadó dal videoklipje után sokan nyilvánosan kommentálták testsúlyát. A Page Six-nek nyilatkozó bennfentes pedig megerősítette ezt. Véleménye szerint az énekesnő imádja a színpadot és a rajongóit, ugyanakkor rendkívül megterhelőnek érzi az állandó figyelmet, amely nemcsak a munkáját, hanem a magánéletét és a külsejét is folyamatosan érinti.

Soha nem tudta jól kezelni a nyilvánosság figyelmét, és a súlyáról szóló állandó pletykák sem segítettek.

Ariana Grande chicagói koncertjén tiszta vizet öntött a pohárba

Ariana Grande végül a chicagói koncertjén személyesen is megszólította a közönséget és tisztázta azt, miért is döntött a visszavonulás mellett. Az énekesnő hangsúlyozta, hogy ez nem egy impulzív reakció volt, ezt már jóval korábban elhatározta. Azt mondta, tudatosan készült arra, hogy a turné befejezése után több időt szánjon saját magára. Továbbá azt is kiemelte, hogy a jelenlegi turné - a The Eternal Sunshine - élete egyik legszebb és leggyógyítóbb időszaka volt. Szerinte a közönséggel való kapcsolat sokkal erősebb, mint bármilyen negatív hang az interneten, ezért nem szeretné, ha bárki azt hinné, hogy a rajongók támogatása helyett a kritikák határozzák meg az életét.

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