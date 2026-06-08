Várpalotai hintabaleset: Hatalmas kártérítést kaphat a 15 méteres zuhanást túlélő Krisztofer

Képtelen az önálló életre és teljesen boldogtalan a várpalotai hintabalesetben megsérült Máthé Krisztofer. A férfi 18 évesen esett ki a kalapácshintából egy rendezvényen, egy meghibásodott biztonsági kar miatt.

A várpalotai hintabaleset 9 éve történt

A 15 méteres zuhanást követően fejjel az útpadkának csapódott, a mentősök pedig életveszélyes állapotban szállították kórházba. Az orvosok ugyan megmentették, de nem úszta meg maradandó egészségkárosodás nélkül. Az agysérülése következtében a gondolkodása lelassult, a fél karját szinte teljesen képtelen használni, a látóidegei pedig oly mértékben romlottak, hogy előbb-utóbb jó eséllyel megvakul. Hiába kapott segítséget egy évvel ezelőtt egy speciális szemüveget, már azon keresztül sem ismeri fel a tőle néhány méterre álló szeretteit.

A várpalotai hintabaleset tönkretette Krisztofer életét

Krisztofer a balesete után hosszú ideig kómában feküdt, és már az is csoda, hogy képes járni. Az édesanyjával közös háztartásban él, a család pénztárcáját pedig igencsak megterheli a fiatal férfi ellátása.

A Bors megtudta: Krisztofer a balesetében felelős üzemeltetőt és az hintát megfelelő állapotúnak tituláló szakembert is beperelte, velük legközelebb a jövő héten találkozik a bíróságon. Akkor a tervek szerint ítéletet is hirdetnek.

A fiam mindig is dolgozni szeretett volna, de semmilyen munkát nem tudnak rábízni a sérülései miatt. Ha nem szenvedett volna balesetet, ma tehetséges asztalos és sikeres vállalkozó lenne, biztos egzisztenciával

– mondta Dia, a férfi édesanyja a Borsnak, hangsúlyozva, hogy Krisztofer gyógykezelése is rengeteg pénzt felemésztett.

Krisztofer a balesete óta a vurstlik közelébe sem megy. Már bánja, hogy valaha is megtette.