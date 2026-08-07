Így spórolnak az energiaválság alatt Bódi Csabiék: klíma helyett fagyasztott vizes palackokat használnak

Bódi Guszti fiáék, Bódi Csabi és Bódi Gina családja egy hatalmas, gyönyörű kertes házban élnek, ahol rengeteg különleges, egzotikus növény található, köztük egy 360 éves olajfa is, ami a zenész szeme fénye. Ám a mostani időjárási körülmények, azaz az extrém hőség nagyon megviseli a virágokat és fákat. Csabi lapunknak arról mesélt, hogy bár hatalmas veszteség lenne, ha kipusztulna a kertjük növényvilága, még így is betartják a korlátozásokat az energiaválság miatt. Emellett az is kiderült, hogyan vészelik át ők maguk a hőséget, klíma nélkül.
Bódi Csabi háza körül egy hatalmas udvar terül el, ahol számtalan gyönyörű növény kapott helyet, köztük például pálmafák és egy több száz éves olajfa. Csakhogy az öntözés a vízhiány miatt most igen nehézkessé vált.
„Imádjuk az összes virágot, gondosan, féltve őrizzük, és különleges gonddal válogattuk össze őket. Mindegyik növénynek megvan a maga története, és hogy miért van a kertünkben, éppen ezért a szívünk szakadna meg, ha bármelyik is tönkremenne, de figyelünk a vízhiányos helyzetre, és ahogy a kormány kérte, nem slaggal locsoljuk őket, hanem locsolókannával öntözünk” – kezdte Csabi.
Bár az utcán lévő növényeinket elég nehézkes így locsolni, illetve vannak olyan sövényeink és egy 360 éves olajfám, ami már az 1848-as forradalom előtt is élt, amiket nem is tudunk kannával megfelelően ellátni. De szerencsére egyébként sem hagyományos öntözőnk van, hanem egy csepegtető rendszer, ami sokkal víztakarékosabb, így ezeknek a különleges növényeknek meghagytuk azt. Egyébként imádom azt a fát, a házunk ékköve, szóval semmiképp sem hagyhatjuk meghalni, mert nemcsak jelentős anyagi, de még annál is nagyobb eszmei érték
– árulta el a családapa.
A zenész családjának minden tagja odafigyel arra, hogy a saját kényelmüket kissé háttérbe helyezve igyekezzenek spórolni az energiával, az is kiderült, hogyan.
„Vannak olyan egészségügyi állapotban lévő emberek, akiknek szükségük van a klímára, mert nem bírják a meleget, és azt gondolom, hogy ők használják is nyugodtan, de mi, fiatalok igenis bírjuk ki a meleget, és fogjunk össze, hogy átvészeljük ezt az időszakot” – jelentette ki határozottan.
Nálunk most egyáltalán nem megy a légkondicionáló, mert léteznek alternatív megoldások. Mi azt csináljuk, hogy lefagyasztunk nagy flakonos vizeket, amiket beleteszünk egy műanyag tálba, hogy ne csepegjen, és mögé helyezzük a ventilátort, ami így nemcsak a meleg levegőt keringeti, hanem egy valamivel hűvösebb párát fúj
– magyarázta Csabi.
„Emellett fürdés, borotválkozás közben is nagyon odafigyelünk, hogy a vizet se folyassuk feleslegesen, így közben mindig elzárjuk a csapot, amíg nem szükséges. A jakuzzinkat most egyáltalán nem használjuk, a medencét pedig szerencsére elég évente egyszer feltölteni, és utána csak tisztán tartani, így az nem fogyaszt plusz vizet, mint ami már amúgy is benne van” – sorolta még az apró trükköket a Bódi család feje.
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