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Így spórolnak az energiaválság alatt Bódi Csabiék: klíma helyett fagyasztott vizes palackokat használnak

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 07. 15:10
energiaválságvízhiánykánikula
Bódi Guszti családja nagyon komolyan veszi az áram- és vízhiányt, még a drága, egzotikus növényeiket sem locsolják úgy, mint korábban. Bódi Csabi most a Borsnak mesélt spórolási szokásaikról az energiaválság idején, kiderült mivel helyettesítik a klímát.
Balla Nikolett
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Bódi Guszti fiáék, Bódi Csabi és Bódi Gina családja egy hatalmas, gyönyörű kertes házban élnek, ahol rengeteg különleges, egzotikus növény található, köztük egy 360 éves olajfa is, ami a zenész szeme fénye. Ám a mostani időjárási körülmények, azaz az extrém hőség nagyon megviseli a virágokat és fákat. Csabi lapunknak arról mesélt, hogy bár hatalmas veszteség lenne, ha kipusztulna a kertjük növényvilága, még így is betartják a korlátozásokat az energiaválság miatt. Emellett az is kiderült, hogyan vészelik át ők maguk a hőséget, klíma nélkül.

Bódi Csabi és családja mindent bevet, hogy spóroljon az energiaválság alatt..
Bódi Csabi gyerekeit arra neveli, hogy minden helyzetben figyeljenek oda a környezetükre, és az energiaválság idején is tegyenek meg minden tőlük telhetőt (Fotó: hot! magazin)

Bódi Csabi háza körül egy hatalmas udvar terül el, ahol számtalan gyönyörű növény kapott helyet, köztük például pálmafák és egy több száz éves olajfa. Csakhogy az öntözés a vízhiány miatt most igen nehézkessé vált.

„Imádjuk az összes virágot, gondosan, féltve őrizzük, és különleges gonddal válogattuk össze őket. Mindegyik növénynek megvan a maga története, és hogy miért van a kertünkben, éppen ezért a szívünk szakadna meg, ha bármelyik is tönkremenne, de figyelünk a vízhiányos helyzetre, és ahogy a kormány kérte, nem slaggal locsoljuk őket, hanem locsolókannával öntözünk” – kezdte Csabi.

Bár az utcán lévő növényeinket elég nehézkes így locsolni, illetve vannak olyan sövényeink és egy 360 éves olajfám, ami már az 1848-as forradalom előtt is élt, amiket nem is tudunk kannával megfelelően ellátni. De szerencsére egyébként sem hagyományos öntözőnk van, hanem egy csepegtető rendszer, ami sokkal víztakarékosabb, így ezeknek a különleges növényeknek meghagytuk azt. Egyébként imádom azt a fát, a házunk ékköve, szóval semmiképp sem hagyhatjuk meghalni, mert nemcsak jelentős anyagi, de még annál is nagyobb eszmei érték

 – árulta el a családapa.

Bódi Csabi egész családja összefogott az energiaválság miatt.
Nemcsak Bódi Csabi és Gina, de Bódi Guszti és Margó is betartják az utasításukat, mindannyiuk számára fontos, hogy példát mutassanak (Fotó: Andras Lung Photography)

Bódi Csabi családja minden téren komolyan veszi az energiaválságot

A zenész családjának minden tagja odafigyel arra, hogy a saját kényelmüket kissé háttérbe helyezve igyekezzenek spórolni az energiával, az is kiderült, hogyan.

„Vannak olyan egészségügyi állapotban lévő emberek, akiknek szükségük van a klímára, mert nem bírják a meleget, és azt gondolom, hogy ők használják is nyugodtan, de mi, fiatalok igenis bírjuk ki a meleget, és fogjunk össze, hogy átvészeljük ezt az időszakot” – jelentette ki határozottan.

Nálunk most egyáltalán nem megy a légkondicionáló, mert léteznek alternatív megoldások. Mi azt csináljuk, hogy lefagyasztunk nagy flakonos vizeket, amiket beleteszünk egy műanyag tálba, hogy ne csepegjen, és mögé helyezzük a ventilátort, ami így nemcsak a meleg levegőt keringeti, hanem egy valamivel hűvösebb párát fúj 

– magyarázta Csabi.

„Emellett fürdés, borotválkozás közben is nagyon odafigyelünk, hogy a vizet se folyassuk feleslegesen, így közben mindig elzárjuk a csapot, amíg nem szükséges. A jakuzzinkat most egyáltalán nem használjuk, a medencét pedig szerencsére elég évente egyszer feltölteni, és utána csak tisztán tartani, így az nem fogyaszt plusz vizet, mint ami már amúgy is benne van” – sorolta még az apró trükköket a Bódi család feje.

 

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