A Pókember: Vadonatúj nap című film bevétele hat nap alatt átlépte az 1 milliárd dolláros álomhatárt. A rekordokat döntő összegek mellett pedig most az is kiderült, mennyit keresett az évek során a főszereplő, Tom Holland.

Tom Holland brutális összeget keresett a legújabb Marvel produkcióval, a Pókember: Vadonatúj nap című filmmel (Fotó: Chuck Zlotnick / Northfoto)

A Pókember: Vadonatúj nap című film július 29-én jelent meg a mozikban

című film július 29-én jelent meg a mozikban A film bevétele pedig már most átlépte az 1 milliárd dolláros álomhatárt

De nemcsak a Marvel legújabb produkciója, Tom Holland, a főszereplő is brutális összeget keres a kasszasikerből

Kiderült mennyit keresett Tom Holland Pókemberként

Tom Holland ismét Pókember bőrébe bújt és milyen jól tette! A Pókember: Vadonatúj nap című film főszereplője brutális összegeket kapott azért, hogy részt vegyen a folytatásban. A Daily Mail beszámolója alapján a 30 éves színész ideáig az alapfizetésből és a jegybevételi bónuszokból összesen 20-25 millió dollárt zsebelhetett be. Ez pedig jelentősen több, mint amit az első szereplésekor kapott.

Tom Holland első Pókember-filmjéért mindössze 500 ezer dollár alapgázsit kapott (Fotó: MEGA / Northfoto)

Tom Holland fizetése hatalmasat nőtt az első film óta

Tom Holland 2017-ben mutatkozott be önálló Pókemberként a Pókember: Hazatérés című filmben. Az első részért pedig mindössze 500 ezer dolláros alapgázsit kapott, amely a mozi sikerének köszönhető bónuszokkal körülbelül 1,5 millió dollárra emelkedett. Akkoriban még kevesen gondolták volna, hogy néhány év alatt Hollywood egyik legjobban fizetett fiatal színésze lesz. A folytatásokkal együtt azonban Tom Holland piaci értéke is folyamatosan nőtt. A Pókember: Idegenben és a Pókember: Nincs hazaút után már többmilliós fizetésről szóltak a hírek, miközben a filmek egyre nagyobb bevételeket termeltek világszerte. A legnagyobb ugrást azonban egyértelműen az idei Pókember: Vadonatúj nap hozta.

A Pókember: Vadonatúj nap című film bevétele hat nap alatt elérte az 1 milliárd dolláros álomhatárt (Fotó: KGC-522 / Northfoto)

A Pókember: Vadonatúj nap című film átlépte az 1 milliárd dolláros álomhatárt

A Pókember: Vadonatúj nap című film minden várakozást felülmúló rajtot vett. A Marvel produkció már az első hétvégén történelmi eredményeket ért el: Észak-Amerikában 360 millió dolláros nyitóhétvégét produkált, világszerte pedig közel 932 millió dollárt termelt néhány nap alatt. Ezzel minden idők második legnagyobb globális nyitányát érte el (az első helyen még mindig 2019-es Bosszúállók: Végjáték című film áll), és számos korábbi rekordot megdöntött. A siker néhány nappal később tovább folytatódott. A film hat nap alatt átlépte az egymilliárd dolláros álomhatárt, ezzel a filmtörténet egyik leggyorsabban egymilliárd dollárt elérő alkotásává vált.