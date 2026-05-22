Robbanás a MOL tiszaújvárosi üzemében - Megszólalt az energiajogász: „ez a műanyagvilág szíve”

Az egész országot megrázta a MOL tiszaújvárosi üzemében péntek reggel (05. 22.) történt halálos robbanás híre. Az üzem egy veszélyes petrokémiai komplexum, ahol a modern műanyaggyártás alapjai készülnek. A tragikus robbanás után Tóth Máté energiajogász magyarázta el közérthetően, hogy mi történik valójában az óriási üzemben és miért ennyire veszélyes a működése.

Tóth Máté energiajogász beszélt a tiszaújvárosi MOL üzeméről Fotó: Facbook/ Az Energiajogász

Mi történik a MOL tiszaújvárosi üzemében?

A szakértő szerint a kulcsszó a „pirogáz”, amely magas hőmérsékleten, oxigénmentes környezetben keletkező robbanásveszélyes gázkeverék. Tiszaújvárosban ebből állítják elő többek között az etilént és propilént, amelyek nélkül ma gyakorlatilag elképzelhetetlen lenne a műanyagipar.

„Ez a híd a nyersolaj finomítás és a modern műanyagvilág között” – mondta Tóth Máté, hozzátéve: az olefinüzemekben akár 800-850 fokos hőmérsékleten dolgoznak, így már önmagában a technológia is extrém kockázatot jelent.

A robbanásról egyelőre kevés hivatalos információ ismert, annyi azonban kiderült, hogy egy kompresszor robbant fel az üzem újraindításakor, egy úgynevezett „nagy leállás” után. A szakértő szerint ez nem feltétlenül jelent rendkívüli hibát, mert akár egy előre betervezett karbantartás utáni újraindítás is vezethet tragédiához.

Ilyenkor emberi figyelmetlenség vagy egy nem megfelelően ellenőrzött berendezés is elég lehet a bajhoz

– magyarázta. A tiszaújvárosi olefinüzem évente nagyjából 650 ezer tonna etilént és 350 ezer tonna propilént állít elő, emellett több százezer tonna polietilén is készül itt. Tóth Máté szerint ezek a mennyiségek jól mutatják, hogy nem „kémiaszertár méretű” anyagokról van szó, hanem egy rendkívül veszélyes ipari környezetről.

A telephelyen egyébként már történt súlyos tűzeset: 2003-ban az egyik olefinüzemben csőtörés miatt csaptak fel hatalmas lángok. Akkor nem volt halálos áldozat, de hónapokra le kellett állítani az egységet. A mostani tragédia kapcsán sokakban felmerült a szabotázs vagy terrorcselekmény lehetősége is, főleg a régióban történt hasonló ipari balesetek miatt. Az energiajogász azonban hangsúlyozta: jelenleg nincs olyan információ, amely idegenkezűségre utalna.