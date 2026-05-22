"18 napot töltöttem a mennyországban. Jézussal is találkoztam – nem úgy néz ki, ahogy azt hiszitek"

2021 októberében Gabe Poirot súlyos balesetet szenvedett, amely után állítása szerint betekintést nyert a túlvilágba. Elmondása alapján a mennyországban Jézus látogatta meg őt, aki szerinte egyáltalán nem úgy néz ki, ahogyan a Földön ábrázolják.

Gabe egy elektromos gördeszkáról esett le. Mivel nem viselt sisakot, homlokkal csapódott a földnek, és a koponyája szinte kettétört. A férfi 18 napos kómába került, miközben teste az élet és a halál között lebegett. Állítása szerint ez idő alatt egy különleges helyen tartózkodott: a mennyek országában. Ráadásul nem akárkivel volt ott alkalma találkozni, mint magával Jézus Krisztussal.

Körülbelül 175 centiméter magas volt

– mondja Jézusról.

Bár nehezen tudja szavakba önteni az élményeit, voltak részletek, amelyekre tisztán emlékszik. Elmondása szerint Jézus sötétebb bőrű volt, nagyjából 33 évesnek tűnt, mégis halhatatlannak. Haja enyhén göndör és középhosszú volt, megjelenése pedig nem volt különösebben feltűnő.

Mondom nektek, nincs olyan kép, amit a kezetekben tarthattok, ami igazságot szolgáltatna neki

– fogalmazott.

Szerinte talán a híres torinói lepel áll legközelebb Jézus valódi megjelenéséhez, bár úgy véli az sem adhat teljesen pontos képet róla. A torinói lepel feltehetőleg az a temetkezési kendő, amelybe Jézus Krisztust burkolták, és amelyen egy ember halvány képmása látható. Hitelességét azonban máig sokan vitatják.

Gabe szerint az Úr lelke ébresztette fel a kómából. Nemcsak az számított csodának, hogy szinte teljesen felépült és magához tért, hanem az is, hogy emlékei nagy részét megőrizte az átéltekből és a baleset előtt idejéről is.

A férfi a baleset előtt is hívő keresztény volt, azóta azonban rendkívüli története megosztásával próbál másokat segíteni – írja az Irish Mirror.