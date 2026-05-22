Megrázó részletek derültek ki a tiszaújvárosi robbanás áldozatáról: mutatjuk a legfrissebb információkat

Péntek reggel 8 óra 47 perckor érkezett a bejelentés a hatóságokhoz, miszerint robbanás történt a tiszaújvárosi MOL üzemben. Azóta kiderült, hogy a robbanásnak halálos áldozata is van, több sérültet pedig kórházba szállítottak. Közülük egy személy életveszélyes állapotban van. Helyszíni kollégánk információja szerint egy fiatal édesapa az áldozat.

Három mentőhelikoptert riasztottak a tiszaújvárosi robbanáshoz, aminek halálos áldozata is van

Fotó: Vajda János / MTI

A tiszaújvárosi áldozat egy többgyermekes édesapa

Az eddigi információk szerint egy pirogáz-benzin vezeték gyulladt ki az üzem területén. A MOL közleménye szerint az Olefin 1 üzem újraindítása során történt a robbanás.

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a tömeges baleseti protokollnak megfelelően számos mentőegységet, köztük három mentőhelikoptert is a helyszínre riasztott. Egy férfi sajnos a helyszínen életét vesztette, négy súlyos sérültet a mentők helyszíni ellátás után Debrecenbe, egy súlyos és négy könnyebb sérültet a miskolci kórházba szállítottak

— közölte kérdésünkre Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője.

Helyszíni tudósítónknak sikerült egy ott dolgozó hölggyel beszélnie, aki elmondta lapunknak, hogy berobbantak az ablakok, majd azonnal elkezdték kimenekíteni őket. Úgy tudjuk, az 1986-os születésű, többgyermekes apuka azonban nem élte túl.

Sikerült elérnünk egy másik ott dolgozó férfit is, ő a következőket mesélte nekünk a balesetről:

Én körülbelül 100 méterre tartózkodtam a robbanástól. A lángokat alsó hangon 60 méteresnek saccoltam, addig terjedtek. Ezután kifutottam. Közben maró-keserű ízt éreztem, ahogy futottam kifelé. Ahogy kiértem hallottam fél füllel telefonbeszélgetéseket, hogy van halálos áldozat és több sérült is. Én úgy tudom, hogy ott minimum nyolcszázan dolgoztak azon a területen. A másodpercek töredék része alatt kellett eldönteni, hogy menjek-e oda segíteni, vagy meneküljek. Ez nagyon megrázott

— tette hozzá a férfi.

A környező iskolákból nem engedik ki a gyerekeket

Bár az előzetes információk szerint veszélyes anyag nem került a levegőbe, a veszély elhárítása még most is zajlik.

A dolgozókat folyamatosan menekítik ki az üzem területéről, volt aki zsebkendőt az arca elé tartva, sírva hagyta el az épületeket.

Füst már nem gomolyog, de még rengeteg a tűzoltó a helyszínen.