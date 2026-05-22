Tiszaújvárosi robbanás: drámai részletek derültek ki a MOL-üzemben történt tragédiáról

Péntek reggel óriási robbanás rázta meg a MOL tiszaújvárosi petrolkémiai üzemét. A detonáció után hatalmas lángok csaptak fel, fekete füst borította be az eget, a környéken élők pedig arról számoltak be, hogy kilométerekkel távolabb is hallani lehetett a robbanást. A tiszaújvárosi robbanásban - a jelenlegi információk szerint- egy ember életét vesztette, többen pedig súlyosan megsérültek. Összegyűjtöttük az eddigi információkat!

Az egész országot megrázta a tiszaújvárosi robbanás híre

A tiszaújvárosi robbanás az üzem újraindítása közben történt

A jelenlegi információk szerint a tiszaújvárosi robbanás az Olefin 1 üzemben következett be, ahol éppen újraindítási munkálatok zajlottak. A rendszer egyik vezetékénél meghibásodás történhetett, ami végül a detonációhoz vezetett. A baleset után percekig látható volt az intenzív égés, miközben a dolgozókat menekítették a veszélyes területről.

Egy családapa halt meg a robbanásban

A baleset halálos áldozata egy többgyermekes családapa volt. Információk szerint a férfi a robbanás közvetlen közelében dolgozott, amikor bekövetkezett a tragédia. Több munkás súlyos égési sérüléseket szenvedett, néhányukat mentőhelikopterrel szállították kórházba, több ember állapota jelenleg is kritikus.

Hatalmas erőkkel érkeztek a mentők és a tűzoltók

A robbanás után azonnal óriási készültség alakult ki Tiszaújvárosban. Több tűzoltóegység, mentőautó és mentőhelikopter érkezett a helyszínre. A szakemberek hosszú órákon át dolgoztak a lángok megfékezésén és a veszélyes terület biztosításán. A környéket lezárták, miközben folyamatosan ellenőrizték a levegő minőségét is.

A város lakói is megijedtek

A tiszaújvárosi robbanás után sok helyi lakos attól tartott, hogy veszélyes anyag kerülhetett a levegőbe. A hatóságok azonban később közölték, hogy a mérések alapján nem volt szükség lakosságvédelmi intézkedésekre. Ennek ellenére a városban sokan pánikszerűen figyelték a fekete füstöt és a szirénázó járműveket.

A MOL vezetői is a helyszínre siettek

A történtek után a MOL vezetése azonnal Tiszaújvárosba utazott. A cég vizsgálatot indított annak kiderítésére, pontosan mi okozta a tragédiát. A szakemberek jelenleg is elemzik a robbanás körülményeit és azt, hogy történt-e műszaki meghibásodás, vagy emberi mulasztás.