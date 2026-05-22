Tiszaújvárosi robbanás: végeztek a tűzoltók

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 16:35
Tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálják a körülményeket.
Végeztek a tűzoltók Tiszaújvárosban. Mint ismeretes, péntek reggel történt robbanás a MOL Petrolkémia Zrt. tiszaújvárosi telephelyén. A tragédiában egy ember meghalt és többen megsérültek.

A káreset felszámolását a helyi létesítményi tűzoltóegységek kezdték meg, majd rövid időn belül csatlakoztak hozzájuk a tiszaújvárosi, és a miskolci hivatásos tűzoltók is. A tűzoltás a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlott. A katasztrófavédelmi mobil labor méréseket végzett a helyszínen, egészségügyi határértéket meghaladó veszélyes anyag koncentrációt nem mutattak ki a mérőműszerek. A tűzoltók megfékezték és elfojtották a lángokat, majd gondoskodtak az érintett csővezetékek hűtéséről, és biztosították a helyszínt

– számolt be róla a Borsod-Abaúj.-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

A katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a tűzeset körülményeit

– tették hozzá, a BOON beszámolója szerint.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
