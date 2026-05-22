Tiszaújvárosi robbanás: végeztek a tűzoltók

Végeztek a tűzoltók Tiszaújvárosban. Mint ismeretes, péntek reggel történt robbanás a MOL Petrolkémia Zrt. tiszaújvárosi telephelyén. A tragédiában egy ember meghalt és többen megsérültek.
A káreset felszámolását a helyi létesítményi tűzoltóegységek kezdték meg, majd rövid időn belül csatlakoztak hozzájuk a tiszaújvárosi, és a miskolci hivatásos tűzoltók is. A tűzoltás a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlott. A katasztrófavédelmi mobil labor méréseket végzett a helyszínen, egészségügyi határértéket meghaladó veszélyes anyag koncentrációt nem mutattak ki a mérőműszerek. A tűzoltók megfékezték és elfojtották a lángokat, majd gondoskodtak az érintett csővezetékek hűtéséről, és biztosították a helyszínt
– számolt be róla a Borsod-Abaúj.-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a tűzeset körülményeit
– tették hozzá, a BOON beszámolója szerint.
