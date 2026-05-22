Tiszaújvárosi robbanás: végeztek a tűzoltók

A káreset felszámolását a helyi létesítményi tűzoltóegységek kezdték meg, majd rövid időn belül csatlakoztak hozzájuk a tiszaújvárosi, és a miskolci hivatásos tűzoltók is. A tűzoltás a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlott. A katasztrófavédelmi mobil labor méréseket végzett a helyszínen, egészségügyi határértéket meghaladó veszélyes anyag koncentrációt nem mutattak ki a mérőműszerek. A tűzoltók megfékezték és elfojtották a lángokat, majd gondoskodtak az érintett csővezetékek hűtéséről, és biztosították a helyszínt