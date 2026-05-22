Újabb részletek láttak napvilágot Scherer Péter haláláról: itt hunyt el a színész

Az egész országot megrázta a hét elején a hír, amikor kiderült, hogy 64 éves korában elhunyt Scherer Péter. A színész halálhírét Nézőművészeti Kft. tudatta, azonban arról nem írtak, hogy a művész miben hunyt el.
A Blikk most úgy értesült, hogy Scherer Péter néhány nappal a halála előtt Spanyolországba utazott, majd végül ott hunyt el. A portál úgy tudja a hosszú ideje betegséggel harcoló művész a feleségével, Viktóriával utazott el az utolsó útra Spanyolországba, hogy a május második felére és június elejére leszervezett előadásai előtt erőre kapjon. Erre azonban már nem volt lehetősége, a szervezete feladta a harcot.
Scherer Péter az élete utolsó napjait azzal az emberrel tölthette, aki több mint harminc éve állt mellette jóban, rosszban, aki három gyönyörű gyermekkel ajándékozta meg, és akire a betegség éveiben is mindenben számíthatott.
Nagyon szeretett utazni, kiszakadni a mindennapokból. Általában úgy szervezte a munkáit, a színházi előadásait, hogy tömbösítve legyenek, szerette, ha volt egy kis ideje elutazni valahova, eltűnni egy kicsit a világ elől és minőségi időt tölteni a szeretteivel
– mesélte egy kollégája a lapnak, akit nem lepett meg, hogy a betegséggel harcoló Scherer Péter nemrég külföldre utazott, a színész ugyanis az utóbbi években még aktívabban gyűjtötte az élményeket, mint korábban.
A Blikk úgy tudja Scherer Péter állapota az utóbbi időben gyorsan romlott, de az utolsó pillanatig bízott abban, hogy ha nem is gyógyul meg, a kezelések adnak neki időt arra, hogy minél több tervét megvalósíthassa.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.