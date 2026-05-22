Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Rita, Júlia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Újabb részletek láttak napvilágot Scherer Péter haláláról: itt hunyt el a színész

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 18:05
spanyolországScherer Pétertragédia
A színész állapota az utóbbi időben gyorsan romlott. Scherer Péter külföldön hunyt el.

Az egész országot megrázta a hét elején a hír, amikor kiderült, hogy 64 éves korában elhunyt Scherer Péter. A színész halálhírét Nézőművészeti Kft. tudatta, azonban arról nem írtak, hogy a művész miben hunyt el.

HOT! MAGAZIN HÉTFŐI FELTÖLTÉSEK ADRIÁN Scherer Péter ​ Kótai Misi Makrai Pál EDINA Soltész Rezső Tóth Vera MÁRK Lola
Scherer Péter Spanyolországban halt meg Fotó: RTL / hot! magazin

Spanyolországban halt meg Scherer Péter

A Blikk most úgy értesült, hogy Scherer Péter néhány nappal a halála előtt Spanyolországba utazott, majd végül ott hunyt el. A portál úgy tudja a hosszú ideje betegséggel harcoló művész a feleségével, Viktóriával utazott el az utolsó útra Spanyolországba, hogy a május második felére és június elejére leszervezett előadásai előtt erőre kapjon. Erre azonban már nem volt lehetősége, a szervezete feladta a harcot.

Scherer Péter az élete utolsó napjait azzal az emberrel tölthette, aki több mint harminc éve állt mellette jóban, rosszban, aki három gyönyörű gyermekkel ajándékozta meg, és akire a betegség éveiben is mindenben számíthatott.

Nagyon szeretett utazni, kiszakadni a mindennapokból. Általában úgy szervezte a munkáit, a színházi előadásait, hogy tömbösítve legyenek, szerette, ha volt egy kis ideje elutazni valahova, eltűnni egy kicsit a világ elől és minőségi időt tölteni a szeretteivel 

– mesélte egy kollégája a lapnak, akit nem lepett meg, hogy a betegséggel harcoló Scherer Péter nemrég külföldre utazott, a színész ugyanis az utóbbi években még aktívabban gyűjtötte az élményeket, mint korábban.

A Blikk úgy tudja Scherer Péter állapota az utóbbi időben gyorsan romlott, de az utolsó pillanatig bízott abban, hogy ha nem is gyógyul meg, a kezelések adnak neki időt arra, hogy minél több tervét megvalósíthassa.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu