Újabb részletek láttak napvilágot Scherer Péter haláláról: itt hunyt el a színész

Az egész országot megrázta a hét elején a hír, amikor kiderült, hogy 64 éves korában elhunyt Scherer Péter. A színész halálhírét Nézőművészeti Kft. tudatta, azonban arról nem írtak, hogy a művész miben hunyt el.

Scherer Péter Spanyolországban halt meg

Spanyolországban halt meg Scherer Péter

A Blikk most úgy értesült, hogy Scherer Péter néhány nappal a halála előtt Spanyolországba utazott, majd végül ott hunyt el. A portál úgy tudja a hosszú ideje betegséggel harcoló művész a feleségével, Viktóriával utazott el az utolsó útra Spanyolországba, hogy a május második felére és június elejére leszervezett előadásai előtt erőre kapjon. Erre azonban már nem volt lehetősége, a szervezete feladta a harcot.

Scherer Péter az élete utolsó napjait azzal az emberrel tölthette, aki több mint harminc éve állt mellette jóban, rosszban, aki három gyönyörű gyermekkel ajándékozta meg, és akire a betegség éveiben is mindenben számíthatott.

Nagyon szeretett utazni, kiszakadni a mindennapokból. Általában úgy szervezte a munkáit, a színházi előadásait, hogy tömbösítve legyenek, szerette, ha volt egy kis ideje elutazni valahova, eltűnni egy kicsit a világ elől és minőségi időt tölteni a szeretteivel

– mesélte egy kollégája a lapnak, akit nem lepett meg, hogy a betegséggel harcoló Scherer Péter nemrég külföldre utazott, a színész ugyanis az utóbbi években még aktívabban gyűjtötte az élményeket, mint korábban.