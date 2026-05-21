Vége: Ördög Nóráról tett bejelentést a TV2, eljött az idő

Rengetegen örültek, mikor kiderült, hogy a Megasztár következő évadának Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna lesz a műsorvezetője. Szépen el is kezdődött a forgatás, de akadt egy elég nagy gond: elhúzódtak az Ázsia Expressz munkálatai, így Ördög Nóra nem tudott csatlakozni Lékai-Kiss Ramónához, akinek egyedül kellett elkezdenie a tehetségkutató vezetését.

Egy biztos: Ördög Nóra rendkívül elfoglalt

Most remek hírt közölt a TV2 CCO-ja, Fischer Gábor, ugyanis elárulta, hogy:

Véget ért az Ázsia Expressz forgatása, így Ördög Nóra végre tudott csatlakozni Lékai-Kiss Ramónához a Megasztár következő évadának munkálatainál.

Ennek biztosan sokan örülnek, egyedül az a kérdés, hogy vajon hogyan bírja Ördög Nóra, hogy nemrég még az Ázsia Expresszen dolgozott a világ másik végén, most meg már a stúdióban ügyködik a Megasztár válogatóján Lékai-Kiss Ramónával – valószínűleg a terhelhetőség és az időmenedzselés a szuperképessége.

Íme a képes bizonyíték, hogy Ördög Nóra csatlakozott Lékai-Kiss Ramónához: