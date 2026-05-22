Tiszaújvárosi robbanás: friss hírek érkeztek a sérültekről 

Friss híreket közöltek a tiszaújvárosi robbanás sérültjeinek állapotáról. Mint ismert, péntek reggel robbanás történt a MOL Petrolkémia Zrt. tiszaújvárosi telephelyén. A tragédiában egy ember meghalt és többen megsérültek. Hegedűs Zsolt nemrég a közösségi oldalán osztotta meg a legfrissebb információit a sérültek állapotáról - írja a Magyar Nemzet.
Az egészségügyi miniszter azt közölte, két főt már hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, ők stabil állapotban vannak. A tiszaújvárosi üzemi baleset négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Égési Centrumába: egy sérült lélegeztetésre szorul, mind a négy sérült másodfokú, kiterjedt égési sérülést szenvedett, mely miatt ellátásuk folyamatosan zajlik. Hegedűs Zsolt hozzátette, folyamatos kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért.
