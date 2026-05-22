"Szeretlek mindig és örökre” - Szívszorító sorokkal búcsúzott a tiszaújvárosi robbanásban elhunyt férfi özvegye

Egy kétgyermekes, 37 éves családapa vesztette életét a tiszaújvárosi robbanásban, amely péntek reggel történt, a MOL Petrolkémia Zrt. tiszaújvárosi telephelyén. Az elhunyt férfi özvegye nemrég néhány szívszorító sorban búcsúzott a közösségi oldalán.
Egy csodás férj és egy csodálatos édesapa voltál! A mindent jelentetted nekünk. Mindig emlékezni fogunk rád és mindig te leszel a mindenünk, vigyázz magadra az angyaloknál, mindig hiányozni fogsz. Szeretlek mindig és örökre
- írta az özvegy, amelyet a Blikk vett észre.
A tiszaújvárosi üzemben történt baleset körülményeit továbbra is vizsgálják. A Mol korábban közölte, hogy az érintett egységben karbantartási munkák zajlottak, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be.
