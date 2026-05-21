„Egy nappal a halála előtt került kórházba” - Bálint Antónia megrázó vallomása édesanyja elvesztéséről

Nehéz időszakon van túl Bálint Antónia, aki jó ideig nem is tudott erről beszélni, de most végre elég erősnek érzi magát ahhoz, hogy beavassa az embereket. Az egykori szépségkirálynő elárulta, hogy sajnos elveszítette az édesanyját, majd édesapja infarktust kapott, aztán őt is műteni kellett.

Bálint Antónia szörnyű időszakon van túl / Fotó: YouTube

Négy órám volt felkészülni anyu halálára. Úgy ment el, ahogy élt, okosan. Ahogy életében, úgy a betegségében is megkímélt minket attól, hogy érte aggódjunk. De bármennyire tudom, hogy ezzel is minket akart óvni, nehéz volt elfogadnom, hogy mennyire nem foglalkozott egyre romló egészségi állapotával. Egy nappal a halála előtt került kórházba, akkor hívott fel apu, hogy igazam volt, anya fogyásának komolyabb oka volt, de ő mindig csak legyintett, hogy ez a korral együtt jár. Amikor kiderült számomra, hogy valójában tüdőrákja van, összecsuklottam. Hiába kerestem a megoldást, akkor már nem volt visszaút. Csak az vigasztal, hogy még el tudtam tőle búcsúzni

– mondta Bálint Antónia a Storynak.

A híresség ezek után érthető módon hosszú ideig szomorkodott, saját elmondása szerint totálisan összeomlott, és csak az édesapja infarktusa térítette észhez. A Farm VIP-ban való szereplése után pedig meg kellett műteni Bálint Antóniát.