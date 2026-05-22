A személyiségteszt szerint egy pár, akik közül a nőnek a gyengesége a fizikai érintés.

Ez a személyiségteszt felfedi, miért mennek tönkre a párkapcsolataid

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 18:15
A szerelem egy rendkívül különleges érzés, amit mindannyian másként fejezünk ki. Ezért, ha kíváncsi vagy arra, hogy hol rontod el a párkapcsolataidat, ebből a személyiségtesztből pillanatok alatt megtudhatod. Te melyik szeretetnyelvben vagy a leggyengébb?
Lévaffy Luna
Kíváncsi vagy arra, hogy melyik szeretetnyelvvel nem tudsz igazán azonosulni? Lehet, hogy ezért nem vagy soha egy hullámhosszon a másik féllel? Ebből a rövid személyiségtesztből most megtudhatod!

  • Úgy tartják, hogy a kedvesünkkel közös szeretetnyelv elősegíti a kiegyensúlyozott párkapcsolatot.
  • Öt szeretetnyelv létezik, ezért könnyen lehet, hogy a tiétek nem egyezik.
  • Ebből a személyiségtesztből végre kiderülhet, hogy melyik szeretetnyelv okozza neked a legnagyobb gondot.

Vizuális személyiségteszt: melyik szeretetnyelv a gyengeséged?

Már biztosan te is találkoztál Gary Chapman népszerű elméletével, miszerint minden ember másként fejezi ki a szeretetét: ajándékozás, apró szívességek, minőségi idő, elismerő szavak és érintés. Bár lehetetlen, hogy mindenki folyékonyan beszélje mind az ötöt, sokan úgy vélik, hogy azok a párok, akik hasonlóan mutatják ki az érzelmeiket, harmonikusabb kapcsolatban élnek. Azonban mindenkinek van egy olyan szeretetnyelve, amivel nem tud igazán azonosulni, ez pedig akár egy románcnak is véget vethet. Ezért ezzel a vizuális személyiségteszttel most kiderítheted, melyik területen kellene még fejlődnöd! Csak pillants rá az alábbi képre, és jegyezd meg, mit láttál meg először!

A piros ruhás férfit: a leggyengébb szeretetnyelved a minőségi idő

Amennyiben a piros ruhás férfi ragadta meg először a tekintetedet, akkor nem szentelsz elegendő figyelmet a minőségi időtöltésre. Valószínűleg 110 százalékon pörögsz, és te vagy az, akinek a 24 óra is kevés; azonban, ha a partnerednek ez a szeretetnyelve, muszáj lesz időt szakítanod rá. Ugye nem akarod elveszíteni?

A térdelő férfit: a leggyengébb szeretetnyelved a szívesség

A térdelő férfit pillantottad meg először? Akkor nem igazán szeretsz szívességet tenni, ezért sokszor okoz gondot, hogy a hálószobán kívül is nagyon odaadó legyél. Ha a másiknak ez a szeretetnyelve, akkor tegyél meg olyan apró dolgokat helyette, mint például a bevásárlás.

A nagy arcot: a leggyengébb szeretetnyelved az elismerő szavak

Ha a nagy arc vonzotta először a tekintetedet, akkor nem vagy a szavak embere. Ritkán dicséred meg a partneredet vagy támogatod őt szóban. Azonban, ha neki ez a szeretetnyelve, próbáld megerőltetni magad, és például küldj neki egy kedves SMS-t.

Az árnyékban lévő embert (jobb oldal): a leggyengébb szeretetnyelved a testi érintés és az ajándékozás

Ha az árnyékban megbújó férfit láttad meg először, akkor két gyengeséggel is szembe kell nézned. Hidd el, teljesen rendben van, ha megijeszt a fizikai kapcsolat, azonban senki sem vár el tőled intimitást már az elején. Ha a partnered mindennél jobban vágyik az érintésedre, akkor fogd meg a kezét séta közben, vagy bújj hozzá filmezésnél. Amennyiben pedig az ajándékozás a kedvesed szeretetnyelve, lepd meg apróságokkal, például egy csokival, amivel egyértelműen a tudtára adod, hogy gondoltál rá.

Az alábbi videó megtekintésével jobban is megismerheted az öt szeretetnyelvet:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
