Ez a személyiségteszt felfedi, miért mennek tönkre a párkapcsolataid

Vizuális személyiségteszt: melyik szeretetnyelv a gyengeséged?

Már biztosan te is találkoztál Gary Chapman népszerű elméletével, miszerint minden ember másként fejezi ki a szeretetét: ajándékozás, apró szívességek, minőségi idő, elismerő szavak és érintés. Bár lehetetlen, hogy mindenki folyékonyan beszélje mind az ötöt, sokan úgy vélik, hogy azok a párok, akik hasonlóan mutatják ki az érzelmeiket, harmonikusabb kapcsolatban élnek. Azonban mindenkinek van egy olyan szeretetnyelve, amivel nem tud igazán azonosulni, ez pedig akár egy románcnak is véget vethet. Ezért ezzel a vizuális személyiségteszttel most kiderítheted, melyik területen kellene még fejlődnöd! Csak pillants rá az alábbi képre, és jegyezd meg, mit láttál meg először!

A piros ruhás férfit: a leggyengébb szeretetnyelved a minőségi idő

Amennyiben a piros ruhás férfi ragadta meg először a tekintetedet, akkor nem szentelsz elegendő figyelmet a minőségi időtöltésre. Valószínűleg 110 százalékon pörögsz, és te vagy az, akinek a 24 óra is kevés; azonban, ha a partnerednek ez a szeretetnyelve, muszáj lesz időt szakítanod rá. Ugye nem akarod elveszíteni?

A térdelő férfit: a leggyengébb szeretetnyelved a szívesség

A térdelő férfit pillantottad meg először? Akkor nem igazán szeretsz szívességet tenni, ezért sokszor okoz gondot, hogy a hálószobán kívül is nagyon odaadó legyél. Ha a másiknak ez a szeretetnyelve, akkor tegyél meg olyan apró dolgokat helyette, mint például a bevásárlás.

A nagy arcot: a leggyengébb szeretetnyelved az elismerő szavak

Ha a nagy arc vonzotta először a tekintetedet, akkor nem vagy a szavak embere. Ritkán dicséred meg a partneredet vagy támogatod őt szóban. Azonban, ha neki ez a szeretetnyelve, próbáld megerőltetni magad, és például küldj neki egy kedves SMS-t.