Gyász: Meghalt a magyar sport legendás alakja – hét unokája gyászolja

Életének 87. évében meghalt Bretz Gyula, a Magyar Öttusa Szövetség korábbi elnöke.

Fotó: Pexels

Bretz Gyula a Budapest Honvédban kezdett öttusázni, később a MAFC-hoz igazolt, ahol három bajnoki címet nyert. 1961-től négy éven keresztül a válogatottban is szerepelt. Visszavonulása után, az UVATERV vezérigazgatójaként segítette a magyar öttusasportot, 76 éves korában pedig a Magyar Öttusa Szövetség elnöke lett – a tisztségről 2021-ben mondott le.